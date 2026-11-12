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Bebidas lácteas ganham espaço na alimentação saudável

Esses produtos costumam ser escolhidos por consumidores de todas as idades por oferecerem benefícios à saúde

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Repórter
12/11/2026 14:49

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Asian child cute or kid girl enjoy drinking box milk or curd and soy milk beverage for protein by tube or straw to thirsty water for delicious dessert and healthy at kindergarten nursery or school
Asian child cute or kid girl enjoy drinking box milk or curd and soy milk beverage for protein by tube or straw to thirsty water for delicious dessert and healthy at kindergarten nursery or school crédito: DINO

O mercado global de bebidas à base de laticínios está em forte expansão. Dados recentes apontam que esse setor deverá atingir aproximadamente US$210 bilhões até 2031. De forma geral, o crescimento desse mercado é reflexo do aumento no número de consumidores que buscam uma nutrição mais funcional, dando preferência a alimentos que oferecem benefícios à saúde. Nesse contexto, as bebidas à base de laticínios combinam propriedades funcionais com sabor agradável e a praticidade das embalagens longa vida.

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No Brasil, o mercado de produtos lácteos atingiu US$12,8 bilhões no ano passado, com previsão de crescimento de 11,52% até 2034. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já indicava um consumo médio nacional de 8,986 kg de bebida láctea por habitante ao ano. Com isso, o setor ocupava a segunda posição entre os produtos lácteos mais consumidos do país, ficando atrás apenas do leite. Estimativas recentes apontam que esse volume chega, atualmente, a cerca de 10 kg por brasileiro.

“A demanda por produtos saudáveis que contribuem para o bem-estar tem sido cada vez maior entre consumidores de todas as idades”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. A multinacional japonesa, que está presente no país desde 1968, oferece um portfólio especialmente formado por produtos com probióticos, fibras, vitaminas e minerais, e sem conservantes.

Entre as opções está a bebida láctea Yodel, combinada com suco de frutas, que foi escolhida pela filial brasileira para ser o chamariz de uma campanha neste mês. “O Yodel é uma bebida láctea leve e refrescante, que combina a base láctea fermentada com suco de frutas”, informa o executivo. Para atender ao gosto dos consumidores brasileiros, a linha é composta pelos sabores morango, abacaxi e uva verde.

O presidente afirma, também, que os meses de primavera e verão, historicamente, estimulam o aumento do consumo de bebidas frias em geral. E, no caso dos sucos e das bebidas lácteas, as embalagens longa vida individuais são ainda mais práticas porque podem ser levadas na bolsa, mochila ou lancheira.

Campanha

Os consumidores que aderirem à nova campanha da Yakult — que ocorre apenas na venda domiciliar até o dia 21 de novembro — vão ganhar desconto na compra de Yodel e uma sacola de matéria-prima renovável que substitui o petróleo por etanol de cana-de-açúcar na fabricação do polietileno. Por ser 100% reciclável, a sacola mantém as mesmas propriedades e versatilidade do plástico comum, podendo voltar à cadeia de reciclagem. “Sempre que desenvolvemos campanhas voltadas aos consumidores da venda domiciliar, nosso foco é ampliar a capacidade de geração de receita dos comerciantes autônomos”, reflete o presidente da Yakult do Brasil.

Por meio desse sistema de venda domiciliar, a multinacional também gera oportunidades de desenvolvimento de habilidades de negociação e gestão financeira para os comerciantes autônomos parceiros da Yakult. Considerados uma importante força de vendas da empresa, esses profissionais atuam tanto no Brasil quanto em vários outros países onde a Yakult está presente — incluindo o Japão.  

Sobre a Yakult

O Leite Fermentado Yakult completa 91 anos em 2026 e é o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult Honsha, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano.

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No mundo, mais de 38 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficialInstagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

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