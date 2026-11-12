Bebidas lácteas ganham espaço na alimentação saudável

O mercado global de bebidas à base de laticínios está em forte expansão. Dados recentes apontam que esse setor deverá atingir aproximadamente US$210 bilhões até 2031. De forma geral, o crescimento desse mercado é reflexo do aumento no número de consumidores que buscam uma nutrição mais funcional, dando preferência a alimentos que oferecem benefícios à saúde. Nesse contexto, as bebidas à base de laticínios combinam propriedades funcionais com sabor agradável e a praticidade das embalagens longa vida.

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No Brasil, o mercado de produtos lácteos atingiu US$12,8 bilhões no ano passado, com previsão de crescimento de 11,52% até 2034. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já indicava um consumo médio nacional de 8,986 kg de bebida láctea por habitante ao ano. Com isso, o setor ocupava a segunda posição entre os produtos lácteos mais consumidos do país, ficando atrás apenas do leite. Estimativas recentes apontam que esse volume chega, atualmente, a cerca de 10 kg por brasileiro.

“A demanda por produtos saudáveis que contribuem para o bem-estar tem sido cada vez maior entre consumidores de todas as idades”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. A multinacional japonesa, que está presente no país desde 1968, oferece um portfólio especialmente formado por produtos com probióticos, fibras, vitaminas e minerais, e sem conservantes.

Entre as opções está a bebida láctea Yodel, combinada com suco de frutas, que foi escolhida pela filial brasileira para ser o chamariz de uma campanha neste mês. “O Yodel é uma bebida láctea leve e refrescante, que combina a base láctea fermentada com suco de frutas”, informa o executivo. Para atender ao gosto dos consumidores brasileiros, a linha é composta pelos sabores morango, abacaxi e uva verde.

O presidente afirma, também, que os meses de primavera e verão, historicamente, estimulam o aumento do consumo de bebidas frias em geral. E, no caso dos sucos e das bebidas lácteas, as embalagens longa vida individuais são ainda mais práticas porque podem ser levadas na bolsa, mochila ou lancheira.

Campanha



Os consumidores que aderirem à nova campanha da Yakult — que ocorre apenas na venda domiciliar até o dia 21 de novembro — vão ganhar desconto na compra de Yodel e uma sacola de matéria-prima renovável que substitui o petróleo por etanol de cana-de-açúcar na fabricação do polietileno. Por ser 100% reciclável, a sacola mantém as mesmas propriedades e versatilidade do plástico comum, podendo voltar à cadeia de reciclagem. “Sempre que desenvolvemos campanhas voltadas aos consumidores da venda domiciliar, nosso foco é ampliar a capacidade de geração de receita dos comerciantes autônomos”, reflete o presidente da Yakult do Brasil.

Por meio desse sistema de venda domiciliar, a multinacional também gera oportunidades de desenvolvimento de habilidades de negociação e gestão financeira para os comerciantes autônomos parceiros da Yakult. Considerados uma importante força de vendas da empresa, esses profissionais atuam tanto no Brasil quanto em vários outros países onde a Yakult está presente — incluindo o Japão.

Sobre a Yakult

O Leite Fermentado Yakult completa 91 anos em 2026 e é o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult Honsha, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano.

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