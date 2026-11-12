Escola rural de Porto Velho troca sinal fraco por 200 Mbps

Até a chegada do programa Aprender Conectado, a internet via satélite da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Deigmar Moraes de Souza, em Cujubim Grande, comunidade rural próxima ao Rio Madeira, era instável demais para o uso em sala de aula. Hoje, os cerca de 310 estudantes da escola contam com uma conexão de 200 megabits por segundo (Mbps), distribuída por sete pontos de acesso Wi-Fi.

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“Antes, a escola já tinha internet via satélite, mas o sinal era muito ruim e dificultava o uso no dia a dia. Com a chegada do Aprender Conectado, a internet melhorou bastante e isso contribuiu muito para o processo de ensino e aprendizagem na nossa escola”, afirma o diretor da unidade, Evaldo Monteiro.

A Deigmar Moraes de Souza é uma das duas escolas municipais que receberão visita técnica da Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) nesta quinta-feira (12). A outra é a EMEF Vale do Jamari, no Ramal do Jacu, também na zona rural da capital, que tem 16 estudantes e recebeu conexão de 50 Mbps e dois pontos de Wi-Fi. A equipe vai verificar o funcionamento da conexão e conversar com professores e gestores para conhecer as mudanças na rotina escolar e identificar eventuais dificuldades no uso da internet.

Fibra, rádio ou satélite: o debate no Inova Norte

A agenda da Eace em Porto Velho inclui a participação no Inova Norte 2026, nos dias 12 e 13 de novembro. Na sexta-feira (13), das 14h às 15h30, o diretor-geral da entidade, Flávio Santos, integra o painel “Da Fibra ao Satélite: qual é a arquitetura ideal para conectar o Norte?”, no Espaço Murano.

“Na Amazônia, não existe uma solução única para levar internet às escolas. Em algumas localidades, a fibra óptica é a melhor opção; em outras, precisamos recorrer ao satélite ou ao rádio. O importante é garantir que a conexão chegue com qualidade e possa ser utilizada por professores e estudantes”, diz Flávio Santos.

Mais de 8 mil escolas conectadas na Região Norte

Segundo dados da Eace, o Aprender Conectado já levou internet a 41 das 47 escolas previstas em Porto Velho, que somam 5.415 matrículas. Em Rondônia, são 252 das 297 unidades previstas, com 48.485 matrículas.

Na Região Norte, o programa chegou a 8.152 escolas públicas, com 943.102 matrículas, de um total previsto de 11.551 unidades e cerca de 1,26 milhão de matrículas.

Em todo o país, são mais de 33 mil escolas públicas atendidas em 3.878 municípios, que reúnem cerca de 4,89 milhões de matrículas. Aproximadamente 77% dessas escolas ficam em áreas rurais.

Sobre o Aprender Conectado

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Executado pela Eace, o Aprender Conectado integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), do Governo Federal. O programa tem como meta levar internet de alta velocidade a 46 mil escolas públicas até o fim de 2027. Para isso, utiliza fibra óptica, rádio e satélite, instala redes Wi-Fi e, quando necessário, sistemas de energia solar.