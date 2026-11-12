Biz registra 168% de crescimento e supera 500 mil usuários

A Biz, empresa de tecnologia e infraestrutura financeira especializada em benefícios corporativos hiperpersonalizados, vem consolidando sua posição como uma das operações mais promissoras do segmento no Brasil. Apostando em inovação, flexibilidade e inteligência de dados para transformar a experiência dos colaboradores, a companhia ultrapassou a marca de 500 mil usuários e registrou crescimento de 168% em sua operação no mês de abril de 2026, comparado com o mesmo período do ano passado.

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Com forte presença nas regiões Sul e Sudeste, mas atuação em todo o território nacional, a Biz soma mais de 12 milhões de cartões emitidos e movimenta cerca de R$ 20 bilhões em recursos processados por ano. Segundo Douglas Barrochelo, CEO da Biz, o avanço da companhia acompanha uma transformação mais ampla no comportamento das empresas e dos trabalhadores em relação aos benefícios corporativos.

“Estamos diante de uma mudança importante no mercado. As empresas passaram a entender que benefícios não são apenas uma obrigação operacional, mas um instrumento estratégico de vínculo, retenção e experiência do colaborador. A Biz nasceu para atender exatamente essa nova demanda, oferecendo uma plataforma flexível, inteligente e personalizada”, afirma o executivo.

Missão de atender às necessidades dos trabalhadores e profissionais de RH

Fundada em 2005, a Biz atua como uma infraestrutura financeira white-label capaz de viabilizar diferentes soluções corporativas, entre elas o seu modelo de multibenefícios flexíveis e hiperpersonalizados, em que as empresas colocam sua marca no cartão de benefícios e no aplicativo. A partir dessa estrutura robusta e escalável, a empresa permite que as organizações adaptem a jornada de benefícios às necessidades reais de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência alinhada à própria cultura, identidade e estratégia de marca.

Na visão do CEO, um dos principais diferenciais da Biz está na possibilidade de personalizar cartões e aplicativos com a marca da empresa, ampliando a percepção de valor dos benefícios, fortalecendo o senso de pertencimento dos colaboradores e aproximando a organização das pessoas no dia a dia.

“Essa mentalidade fortalece o poder de retenção, oferece um diferencial interessante em relação a outros serviços oferecidos no mercado e prioriza o bem-estar e a satisfação dos usuários do cartão. Se é o negócio da empresa, ele precisa parecer dela também. Nosso objetivo é devolver protagonismo às marcas na relação com seus colaboradores, criando experiências mais relevantes e conectadas com o perfil de cada usuário por meio da hiperpersonalização”, destaca Barrochelo.

A trajetória da Biz também acompanha a evolução do mercado de meios de pagamento e serviços financeiros no Brasil. Ao longo dos anos, ampliou sua atuação com o lançamento de soluções próprias, como cartões múltiplos para segmentos diversos, gestão de frotas e benefícios, entre outros. Destacam-se a realização da primeira transação Visa Cargo e a criação de um dos primeiros cartões com múltiplas funcionalidades do mercado.

Esse movimento consolidou a companhia como uma infraestrutura financeira completa, expandindo sua atuação para Banking as a Service, meios de pagamento e, mais recentemente, para o segmento de benefícios corporativos. Com o lançamento das soluções de benefícios hiperpersonalizados e a autorização do Banco Central para atuar como Instituição de Pagamento, a Biz fortaleceu sua capacidade de oferecer tecnologia, flexibilidade e escalabilidade para empresas de diferentes portes e setores.

Tecnologia de ponta para proporcionar experiência personalizada

A plataforma da Biz utiliza Inteligência Artificial e análise de dados para personalizar experiências, otimizar recursos e reduzir ruídos operacionais. A estrutura modular permite que as empresas evoluam suas estratégias de pagamentos de forma mais dinâmica, acompanhando mudanças no perfil dos trabalhadores e nas demandas do mercado. Além da personalização, outro diferencial da companhia está na capacidade de ampliar o acesso a diferentes soluções dentro de uma única plataforma, integrando serviços e experiências financeiras em uma jornada mais fluida e eficiente.

Com mais de 140 colaboradores, a Biz projeta manter o ritmo de expansão ao longo de 2026, sustentada principalmente pela ampliação da base de clientes, evolução contínua do produto e pelo fortalecimento do posicionamento da marca no segmento.

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“O mercado caminha para um cenário cada vez mais aberto, interoperável e centrado na experiência do usuário. As empresas precisarão de soluções capazes de unir tecnologia, flexibilidade e inteligência, e é exatamente nesse espaço que a Biz vem construindo sua atuação”, conclui Douglas Barrochelo.