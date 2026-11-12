Tapetes São Carlos inaugura flagship em São Paulo
Tapetes São Carlos, maior fabricante brasileiro de tapetes, abre sua primeira loja?flagship na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, celebrando 75 anos e reforçando sua presença junto a arquitetos, designers e consumidores, com foco em design contemporâneo e sustentabilidade.
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Tapetes São Carlos, a maior e mais tradicional indústria de tapetes do Brasil, inaugurou sua primeira flagship em São Paulo, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 132, endereço reconhecido no cenário nacional de arquitetura, decoração e design. A abertura coincide com a celebração dos 75 anos de trajetória da empresa.
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O espaço funciona como ponto de exposição, comercialização e experiência, oferecendo aos arquitetos, designers, especificadores e consumidores acesso direto a coleções que apresentam diversidade de texturas, cores, materiais e soluções para diferentes aplicações.
Fundada há sete décadas, a companhia possui 120 mil m² de área construída, cerca de 500 colaboradores e um portfólio de aproximadamente 2 mil SKUs ativos, atendendo ao mercado residencial, projetos corporativos, soluções personalizadas e aplicações na indústria automotiva.
Clemens Boecker, CEO da Tapetes São Carlos, indica que a nova flagship faz parte de uma estratégia de fortalecimento da marca, modernização dos processos industriais e ampliação da presença em mercados estratégicos, preservando o legado construído ao longo de mais de setenta anos. Pedro Franco, diretor criativo, lidera a aproximação da empresa com novas linguagens criativas, desenvolvendo coleções que combinam materiais, tecnologias e estética contemporânea.
A empresa destaca iniciativas de responsabilidade socioambiental, como o uso de fios produzidos a partir da reciclagem de garrafas PET e a incorporação de tecnologias biodegradáveis em linhas específicas. O objetivo é transformar todo o portfólio em linhas sustentáveis até 2031, reduzindo impactos ambientais em todas as etapas da produção.
A escolha da Alameda Gabriel Monteiro da Silva reforça a estratégia de conectar a marca ao universo criativo de arquitetura e design. A presença da Tapetes São Carlos em eventos internacionais, como o Salone del Mobile em Milão, evidencia a intenção de internacionalizar a empresa e posicionar a produção brasileira como referência em tecnologia industrial, criatividade e sustentabilidade.
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Com a inauguração da flagship, a Tapetes São Carlos marca o início de uma nova fase, consolidando sua história como base para projetos futuros orientados por inovação, design e responsabilidade ambiental.
Website: https://www.tapetessaocarlos.com.br/