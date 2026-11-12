Tapetes São Carlos inaugura flagship em São Paulo

Tapetes São Carlos, a maior e mais tradicional indústria de tapetes do Brasil, inaugurou sua primeira flagship em São Paulo, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 132, endereço reconhecido no cenário nacional de arquitetura, decoração e design. A abertura coincide com a celebração dos 75 anos de trajetória da empresa.

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O espaço funciona como ponto de exposição, comercialização e experiência, oferecendo aos arquitetos, designers, especificadores e consumidores acesso direto a coleções que apresentam diversidade de texturas, cores, materiais e soluções para diferentes aplicações.

Fundada há sete décadas, a companhia possui 120 mil m² de área construída, cerca de 500 colaboradores e um portfólio de aproximadamente 2 mil SKUs ativos, atendendo ao mercado residencial, projetos corporativos, soluções personalizadas e aplicações na indústria automotiva.

Clemens Boecker, CEO da Tapetes São Carlos, indica que a nova flagship faz parte de uma estratégia de fortalecimento da marca, modernização dos processos industriais e ampliação da presença em mercados estratégicos, preservando o legado construído ao longo de mais de setenta anos. Pedro Franco, diretor criativo, lidera a aproximação da empresa com novas linguagens criativas, desenvolvendo coleções que combinam materiais, tecnologias e estética contemporânea.

A empresa destaca iniciativas de responsabilidade socioambiental, como o uso de fios produzidos a partir da reciclagem de garrafas PET e a incorporação de tecnologias biodegradáveis em linhas específicas. O objetivo é transformar todo o portfólio em linhas sustentáveis até 2031, reduzindo impactos ambientais em todas as etapas da produção.

A escolha da Alameda Gabriel Monteiro da Silva reforça a estratégia de conectar a marca ao universo criativo de arquitetura e design. A presença da Tapetes São Carlos em eventos internacionais, como o Salone del Mobile em Milão, evidencia a intenção de internacionalizar a empresa e posicionar a produção brasileira como referência em tecnologia industrial, criatividade e sustentabilidade.

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Com a inauguração da flagship, a Tapetes São Carlos marca o início de uma nova fase, consolidando sua história como base para projetos futuros orientados por inovação, design e responsabilidade ambiental.