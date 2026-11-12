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Cryopraxis preserva gordura de lipoaspiração para enxertia

Tecnologia LipAge, desenvolvida ao longo de mais de dez anos pela Cryopraxis, permite reaproveitar gordura retirada em lipoaspirações para enxertias futuras e será apresentada no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em Fortaleza.

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Repórter
12/11/2026 14:48

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Seringas com tecido adiposo processado em laborat?rio. Foto: Divulga??o/Cryopraxis jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1 signature: ce42fcea976573a955813b34ccf77942906d977ec2a564c5f040e330e5033c7a Profiles: Profile-
Seringas com tecido adiposo processado em laborat?rio. Foto: Divulga??o/Cryopraxis jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1 signature: ce42fcea976573a955813b34ccf77942906d977ec2a564c5f040e330e5033c7a Profiles: Profile- crédito: Divulga??o/Cryopraxis

A empresa brasileira Cryopraxis, especializada em processamento celular e criopreservação, anunciou comercialmente o LipAge. O serviço permite que pacientes submetidos a lipoaspiração armazenem parte da gordura retirada em nitrogênio líquido, com possibilidade de liberação posterior mediante solicitação do médico assistente.

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O tecido é autólogo, ou seja, provém do próprio paciente, e permanece identificado em condições controladas de criopreservação. Quando o cirurgião precisar, a amostra pode ser descongelada e utilizada em procedimentos de lipoenxertia ou em pesquisas que explorem células estromais e moléculas bioativas presentes no tecido adiposo.

Do procedimento à criopreservação

Após a coleta, a Cryopraxis recebe o material, realiza fracionamento e controle de qualidade, e o armazena em nitrogênio líquido. Todo o processo segue protocolos documentados que garantem rastreabilidade e integridade das amostras.

Na prática, o LipAge possibilita ao cirurgião planejar o volume de gordura a ser preservado e, em casos selecionados, reduzir a necessidade de nova coleta. O tecido armazenado pode ser empregado em lipoenxertias estéticas ou reparadoras, contribuindo para restauração de volume e correção de contornos.

Logística e suporte técnico

A Cryopraxis fornece um kit de coleta, coordena o transporte refrigerado, executa o processamento e mantém o armazenamento criogênico. Ao receber a solicitação médica, a empresa entrega a amostra congelada e oferece suporte técnico para o preparo no local da cirurgia.

Além disso, a empresa criou o programa “Cirurgia Certificado LipAge”, que capacita profissionais para coleta, documentação e manuseio das amostras.

Histórico da empresa

Fundada em 2001, a Cryopraxis integra o grupo Axis Biotec Brasil e atua no processamento, na criopreservação e no armazenamento de células e tecidos humanos. O LipAge amplia essa expertise ao aplicar os mesmos padrões de qualidade ao tecido adiposo.

“O tecido adiposo do paciente pode ter uma história além da lipoaspiração. Com o LipAge, estamos ampliando as possibilidades de aproveitamento de um material biológico valioso”, afirma Luís Eduardo da Cruz, fundador da Cryopraxis e CEO da Axis Biotec Brasil.

“Para que uma inovação chegue ao paciente, ela precisa funcionar também na rotina dos profissionais de saúde. Desenvolvemos o LipAge pensando em oferecer ao cirurgião um serviço completo, com kit de coleta, logística coordenada, processamento especializado e suporte técnico”, explica Simone Amaral da Silva Cruz, cofundadora e diretora de operações da Axis Biotec Brasil.

Sobre o LipAge

O LipAge inclui coleta integrada, transporte, controle de qualidade, armazenamento criogênico e disponibilização do material mediante solicitação médica. Para mais informações, basta acessar lipage.com.br

Sobre a Cryopraxis

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A Cryopraxis é empresa brasileira fundada em 2001, especializada em criobiologia, processamento celular e armazenamento de tecidos humanos. Integra o grupo Axis Biotec Brasil. Para mais informações, basta acessar cryopraxis.com.br



Website: https://cryopraxis.com.br

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