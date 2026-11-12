Grupo Salta Educação abre vagas para programa de estágio

O Grupo Salta Educação anuncia a abertura das inscrições para o “Estagiar para Transformar”, seu programa de estágio voltado exclusivamente para estudantes de Pedagogia. O período de candidatura vai de 19 de outubro a 29 de novembro de 2026. A iniciativa tem o objetivo de apresentar a gestão pedagógica como uma sólida possibilidade de carreira, preparando os universitários para atuarem nos bastidores do ambiente escolar.

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As oportunidades estão disponíveis em unidades de dez estados e do Distrito Federal: Rio de Janeiro (Pensi e Elite); Minas Gerais (Coleguium); São Paulo (Anglo Alante e Elite); Santa Catarina (Elite); Paraná (Elite); Goiás (Elite); Distrito Federal (Ideal e Elite); Mato Grosso (Master e ECSA); Paraíba (ISO); Pernambuco (Motivo e CBV); Mato Grosso do Sul (Nota 10 e Elite).

Com duração prevista de março a dezembro de 2027, o programa propõe uma imersão na engrenagem de uma escola, oferecendo uma experiência que combina prática, acompanhamento profissional e formação teórica. Ao final da jornada, os estagiários que se destacarem poderão ser efetivados no cargo de Assistente de Coordenação.

A trilha de desenvolvimento do “Estagiar para Transformar 2027” contempla:

Vivência prática: atuação direta na rotina de gestão escolar;

atuação direta na rotina de gestão escolar; Feedbacks constantes: acompanhamento próximo do estagiário, realizado em conjunto pelos times Pedagógico e de Gente & Gestão (RH);

acompanhamento próximo do estagiário, realizado em conjunto pelos times Pedagógico e de Gente & Gestão (RH); Formação assíncrona: acesso a conteúdos teóricos que embasam e contribuem para a excelência nas atividades práticas do dia a dia.



"O programa reforça a importância da pedagogia aplicada à gestão educacional, mostrando que o papel do pedagogo vai muito além da sala de aula, sendo estratégico para o funcionamento de toda a instituição", destaca Fernanda Gentile, do Grupo Salta.

Como participar

O processo seletivo é composto por algumas etapas, como triagem e realização de uma prova on-line. Os candidatos devem ser estudantes de Pedagogia e atender aos critérios de elegibilidade descritos no regulamento.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site oficial do programa por meio deste link.

Sobre o Grupo Salta Educação

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A história do Grupo Salta começa em 2013, com um grupo de jovens educadores impulsionados por um sonho grande: levar educação de qualidade e cultura de excelência para o maior número possível de crianças e jovens em todo o país. Foi a combinação do foco em expansão e crescimento acelerado, sem abrir mão da qualidade e excelência acadêmica, que consolidou o grupo como o maior na Educação Básica do Brasil em menos de dez anos. Com mais de 200 escolas próprias distribuídas em 30 redes, em 19 estados e no Distrito Federal, a prioridade do grupo continua sendo possibilitar que os alunos de todas as suas escolas alcancem seus objetivos, sonhos e metas.