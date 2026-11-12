Cryopraxis debate criopreservação em congresso de cirurgia

O farmacêutico e bioquímico Luis Eduardo da Cruz, fundador da Cryopraxis, e sua filha, a médica e pesquisadora Carolina Muruci Cruz, apresentaram palestras sobre criopreservação de tecido adiposo e medicina regenerativa no 62.º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, realizado em 12 de novembro de 2026, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

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As intervenções fizeram parte do Curso do Capítulo de Medicina Regenerativa, na Sala 7, e abordaram, respectivamente, a segurança biológica do tecido adiposo – incluindo frações, vesículas extracelulares e exossomos – e a aplicação da medicina regenerativa em especialidades como ortopedia.

Trajetórias profissionais

Luis Eduardo da Cruz atua há mais de quatro décadas nos setores farmacêutico e de biotecnologia, tendo fundado a Axis Biotec Brasil e participado da criação das empresas como Silvestre Labs, Cryopraxis, CellPraxis e PharmaPraxis, que atuam em criobiologia e desenvolvem medicamentos, biomateriais e terapias avançadas.

Carolina Muruci Cruz iniciou sua formação em biofísica, graduou?se em Ciências Biológicas e Medicina, concluiu residência em Ortopedia e Traumatologia e possui formação complementar em Cirurgia da Coluna. Com mais de 17 anos de experiência acadêmica e profissional, ocupa a direção médica da Cryopraxis.

Sucessão em empresa familiar

Na Cryopraxis, a entrada da segunda geração ocorre em um período de expansão das atividades de pesquisa e desenvolvimento em processamento celular, criopreservação e medicina regenerativa. “A experiência do meu pai representa uma base importante, mas a minha formação médica permite olhar para os projetos sob outra perspectiva”, afirmou Carolina Muruci Cruz.

Luis Eduardo da Cruz ressaltou que “o maior patrimônio que podemos transmitir aos nossos filhos não é uma empresa pronta, mas a oportunidade de desenvolver conhecimento, independência e capacidade de criar”.

Projeto LipAge

Um dos projetos recentes da empresa é o LipAge, serviço de processamento e criopreservação de tecido adiposo autólogo obtido em lipoaspirações, destinado a uso médico futuro. O serviço integra criobiologia, controle de qualidade laboratorial, pesquisa celular e prática clínica.



Sobre a Cryopraxis

Fundada em 2001, a Cryopraxis é uma empresa brasileira especializada em processamento celular, criopreservação e armazenamento de materiais biológicos humanos, com atividades de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia e medicina regenerativa. Para mais informações, basta acessar cryopraxis.com.br.

Serviço?

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Evento: 62.º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica

Local: Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza (CE)

Data: 12 de novembro de 2026, Curso do Capítulo de Medicina Regenerativa, Sala 7

15h20 – Luis Eduardo da Cruz: Criopreservação, segurança biológica do lipoaspirado, frações do tecido adiposo, exossomos

15h40 – Carolina Muruci Cruz: Medicina Regenerativa em outras especialidades médicas