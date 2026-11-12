Artroplastia de disco preserva movimento da coluna

Boa parte das queixas de dor crônica nas costas, incluindo os casos graves de hérnia de disco, está ligada à degeneração dos discos que amortecem as vértebras. Esse é um desgaste que costuma se agravar com o tempo e afeta muita gente: a dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo, atingindo cerca de 619 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A projeção é que o número de pessoas vivendo com dor lombar chegue a 843 milhões até 2050, impulsionado pelo envelhecimento e pelo crescimento populacional. Boa parte dessas queixas está ligada à degeneração dos discos que amortecem as vértebras, um desgaste que costuma se agravar com o tempo e que, nos casos mais persistentes, pode exigir intervenção cirúrgica.

Por décadas, a resposta padrão para esses quadros foi a fusão vertebral (artrodese de coluna). Nesse método, o cirurgião une duas ou mais vértebras para estabilizar a região e interromper a dor, criando um bloco rígido naquele trecho da coluna.

Uma alternativa que preserva o movimento

Diante desse cenário, a artroplastia de disco tem se firmado como uma evolução: em vez de imobilizar o segmento afetado, o implante ocupa o lugar do disco doente e passa a funcionar como uma articulação, preservando os movimentos naturais do corpo.

“Na cirurgia tradicional, unimos duas ou mais vértebras para parar a dor, mas isso cria um bloco rígido naquela região da coluna. Já na artroplastia, a prótese funciona como uma articulação: tira a dor ao remover o disco doente, mas mantém a flexibilidade natural, permitindo que o paciente dobre, estique e gire o pescoço ou a lombar normalmente”, explica o Dr. Pedro Correa, médico especialista em coluna do Instituto Medicina em Foco.

Mas o que é essa prótese? Na prática, ela funciona como um amortecedor instalado entre as vértebras. Fixada ao osso, ela conta com um núcleo móvel que desliza e absorve os impactos do dia a dia, imitando o comportamento do disco natural saudável. É esse mecanismo que sustenta gestos simples e recorrentes, como agachar, dirigir ou retomar atividades físicas, sem a rigidez característica da fusão vertebral.

É esse benefício que faz a técnica ser descrita como uma cirurgia de coluna com preservação de movimento. Correa observa que a fusão vertebral, embora eficaz e consolidada, pode levar a um efeito conhecido como doença do nível adjacente: com um trecho da coluna imobilizado, os discos acima e abaixo do bloqueio passam a trabalhar em dobro e sofrem desgaste precoce. Ao devolver uma biomecânica próxima à original, a artroplastia busca aliviar a dor e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga sobre as demais estruturas da coluna.

Quando cada técnica é indicada

A escolha do procedimento depende de uma avaliação individualizada. Segundo o especialista, o candidato à prótese costuma ser um adulto jovem ou de meia-idade, com boa qualidade óssea e degeneração discal isolada, que não obteve melhora após meses de fisioterapia e tratamentos conservadores. A artrodese de coluna, por sua vez, permanece como padrão-ouro em situações de instabilidade da coluna, artrose avançada nas articulações, desgaste ósseo severo, fraturas ou tumores.

Nesse sentido, a artroplastia é uma alternativa para artrodese em casos selecionados, e não uma substituição automática.

Para quem não se encaixa nesse perfil, a fusão segue entregando bons resultados quando bem indicada. No Instituto Medicina em Foco, a escolha entre as duas técnicas parte do exame físico, dos exames de imagem e do histórico de tratamento, e a avaliação com um especialista em artrodese de coluna ajuda a entender quando estabilizar o segmento é o caminho mais seguro e como funciona a recuperação nesses casos.

Correa reforça que a tecnologia é apenas parte do processo. “A prótese devolve a mecânica da coluna, mas é a reabilitação física, o fortalecimento muscular e o controle de peso que vão garantir que essa coluna funcione perfeitamente e sem dores a longo prazo”, afirma o médico, ao destacar o peso do acompanhamento no pós-operatório para a manutenção dos resultados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O especialista recomenda não encarar o desconforto crônico como algo natural. Embora a reabilitação resolva muitos casos, quando o limite conservador é atingido, a tecnologia é uma aliada importante para recuperar o movimento sem dor. A orientação é procurar um especialista em coluna que avalie cada situação de forma criteriosa e defina se a prótese é o caminho certo para o seu caso.