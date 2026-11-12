Dermatologia moderna foca na gestão do envelhecimento

O cuidado com os sinais do tempo na pele passa por uma mudança de lógica dentro dos consultórios de dermatologia. Em vez de concentrar esforços na correção de rugas, flacidez e perda de volume depois que eles já se instalaram, a especialidade tem adotado o conceito de gerenciamento do envelhecimento, que reúne prevenção, procedimentos e tecnologias em um plano contínuo, ajustado às características de cada paciente e às diferentes etapas da vida.

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O tema ganha relevância à medida que a longevidade passa a ocupar um lugar cada vez mais importante nas escolhas relacionadas à saúde e à beleza. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o período de 2021 a 2030 como a Década do Envelhecimento Saudável, iniciativa que busca aliar longevidade e qualidade de vida.

Cresce o interesse em envelhecer bem, e a dermatologia se tornou uma das principais portas de entrada para os procedimentos estéticos. Uma revisão internacional publicada em 2025 na revista científica Cureus relaciona o aumento da longevidade à maior procura mundial por esses tratamentos. A pesquisa aponta que foram realizados 34,9 milhões de procedimentos estéticos no mundo em 2023, e que a demanda cresce de forma significativa, principalmente entre os mais jovens, que buscam tratamentos preventivos e resultados sutis.

Um plano, não uma sequência de intervenções

“Gerenciamento do envelhecimento é entender como o seu rosto está se comportando com o passar dos anos e, a partir disso, planejar os cuidados e tratamentos ao longo do tempo”, define a médica dermatologista Bruna Barzenski, que atua em Bento Gonçalves (RS).

Para ela, a principal transformação da especialidade está na forma de enxergar o paciente. “Deixamos de ver a estética como uma sequência de procedimentos isolados e passamos a enxergar o rosto como um processo: entendemos o que está mudando, o que pode ser prevenido e o que precisa ser tratado, com um plano que acompanha a paciente ao longo do tempo”, afirma. Uma revisão de literatura publicada em 2025 no Facit Business and Technology Journal também destaca a importância do acompanhamento profissional diante do crescimento da busca por cuidados com a pele.

Prioridades que mudam com o tempo

“O acompanhamento contínuo funciona menos como uma sequência de procedimentos e mais como um planejamento que vai sendo atualizado conforme o rosto, a pele e a vida da paciente mudam. O que muda de uma fase para outra são as prioridades; a idade é só uma referência, já que o ritmo é individual”, explica a dermatologista.

Na fase que a médica chama de base, entre os 20 e os 30 anos, o foco está na prevenção, com fotoproteção, rotina de cuidados e controle de acne e manchas; procedimentos, quando existem, são pontuais e de baixa intensidade. Dos 30 aos 40 anos surgem os primeiros sinais: as linhas de expressão começam a se fixar e a qualidade da pele se altera, o que pede estratégias de prevenção e manutenção com intervenções leves e espaçadas.

Entre os 40 e os 55 anos, perda de volume, reposicionamento de gordura e flacidez ficam mais evidentes. Segundo a Dra. Bruna Barzenski, a queda hormonal da menopausa costuma acelerar alterações na pele e o plano passa a combinar abordagens para diferentes camadas. A partir dos 55 anos, na maturidade, a atenção se volta à qualidade e à saúde da pele, além da estética, com ajuste de expectativas e indicação de procedimentos de maior porte quando fizer sentido.

Cada camada pede uma abordagem

A escolha dos recursos parte de uma leitura anatômica do rosto. “A escolha entre os diferentes procedimentos estéticos e tecnologias disponíveis leva em consideração que o envelhecimento acontece em todas as camadas do rosto, e não apenas na superfície: estrutura óssea, ligamentos, gordura, músculos e qualidade da pele. Cada camada pede uma abordagem diferente”, pontua a especialista.

Nesse desenho, toxina botulínica, preenchimentos faciais, bioestimuladores de colágeno e tecnologias voltadas à flacidez e à qualidade da pele podem ser combinados de acordo com a indicação individual definida em avaliação dermatológica. “A primeira consulta funciona como ponto de partida para mapear necessidades e estruturar o plano de tratamento”, enfatiza Dra. Bruna Barzenski.

O tempo, no entanto, segue agindo depois de cada intervenção, e esse é o ponto que mais exige diálogo com as pacientes. “O maior desafio é conscientizar as pacientes de que o rosto continua envelhecendo depois do procedimento. Por isso, é imprescindível uma manutenção bem planejada e acompanhamento, para fazer escolhas no momento certo e na medida certa, preservando a naturalidade dos traços ao longo dos anos”, conclui a dermatologista.

Com avaliações periódicas, o plano pode ser revisto conforme a pele responde e a rotina da paciente se transforma. A indicação de qualquer procedimento ou tecnologia depende de avaliação médica individual, que considera histórico, expectativas e o momento de vida de cada paciente.

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