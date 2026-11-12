Ausência de sintomas não garante coração saudável

As doenças cardiovasculares provocaram 19,8 milhões de mortes no mundo em 2022, o que corresponde a cerca de 32% de todos os óbitos registrados no planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a entidade, 85% dessas mortes decorreram de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), eventos que costumam ser precedidos por anos de alterações sem qualquer manifestação. É nesse intervalo silencioso que o check-up cardiológico permite identificar riscos e agir antes de desfechos graves.

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No Brasil, as doenças cardiovasculares causam cerca de 400 mil mortes anuais, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), e afetam aproximadamente 14 milhões de brasileiros. A hipertensão arterial, um dos principais fatores de risco, é um exemplo de como o problema avança: segundo o Vigitel 2025, do Ministério da Saúde, a doença atingia 29,7% dos adultos das capitais em 2024, contra 22,6% em 2006. Além disso, uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), feita com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), indicou que quase quatro em cada dez hipertensos não sabem que têm a doença.

Para o Dr. Caio Garbeloti, cardiologista clínico que atua em Ribeirão Preto (SP), esse desconhecimento tem relação direta com a forma como essas enfermidades progridem. “Muitas doenças cardiovasculares evoluem de forma silenciosa. A pessoa pode ter pressão alta, glicemia elevada, colesterol alterado, obesidade, apneia do sono, ser sedentária ou fumar e não sentir absolutamente nada. Enquanto isso, os vasos vão sofrendo alterações, acumulando placas e ficando mais rígidos e estreitos”, afirma.

Segundo o médico, o organismo se adapta a essas mudanças, e o primeiro indício do problema muitas vezes é um evento grave. “Por isso, a ausência de sintomas não significa ausência de doença. É fundamental identificar e controlar os fatores de risco antes que o evento aconteça”, diz.

O que o check-up investiga

A avaliação começa pela consulta clínica, que reúne a história do paciente, a medida da pressão arterial, o peso, os hábitos de vida e os antecedentes familiares. O Dr. Caio Garbeloti realiza o eletrocardiograma em todos os atendimentos por considerá-lo “uma extensão do exame físico”. O exame registra a atividade elétrica do coração e pode apontar alterações de ritmo e sinais indiretos de sobrecarga.

Nos exames de sangue, além do colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos, o especialista cita marcadores que refinam a análise. A apolipoproteína B estima a quantidade de partículas aterogênicas em circulação e acrescenta informação, sobretudo em pessoas com triglicerídeos elevados, diabetes ou obesidade.

“A lipoproteína(a), ou Lp(a), merece atenção especial porque é fortemente determinada geneticamente e pode estar elevada mesmo em pessoas aparentemente saudáveis e com LDL considerado adequado”, explica. A proteína C reativa ultrassensível, indicador de inflamação, pode compor o painel ao lado de glicemia, hemoglobina glicada e função renal, conforme o perfil e a idade de cada paciente.

Os exames de imagem são definidos a partir da avaliação médica. O ecocardiograma mostra cavidades, válvulas e força de contração do coração, enquanto o teste ergométrico observa o comportamento cardíaco durante o esforço. O ultrassom das carótidas e das artérias das pernas procura placas em formação, e a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e o Holter acompanham, respectivamente, a pressão e o ritmo ao longo de 24 horas. Entre os recursos que ganharam espaço está o escore de cálcio coronariano.

“Por meio de uma tomografia sem contraste, conseguimos identificar a presença e a quantidade de cálcio nas artérias coronárias. Isso pode revelar aterosclerose em uma pessoa que não apresenta sintomas”, detalha o cardiologista clínico.

O médico ressalta que a prevenção não se limita ao coração e pode incluir rastreamentos de câncer de pulmão, colorretal e de próstata, avaliação da saúde óssea e acompanhamento ginecológico. “O verdadeiro check-up não é uma coleção de exames. É uma estratégia para descobrir, antes que apareçam sintomas ou eventos, quais fatores de risco podem ser modificados e, quando necessário, quais doenças silenciosas já estão presentes”, acentua.

Quando procurar o cardiologista

De acordo com o Dr. Caio Garbeloti, a avaliação periódica dos fatores de risco básicos deve começar aos 20 anos, com aferição da pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal (IMC) e exames de colesterol e glicemia.

A investigação precisa ser antecipada e individualizada quando há histórico familiar de infarto precoce ou morte súbita, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sobrepeso, sedentarismo, tabagismo ou doença renal. A partir dos 40 anos, segundo ele, a estimativa do risco de infarto e AVC ganha importância e permite definir estratégias de prevenção com mais precisão.

Acompanhamento ao longo da vida

Para o especialista, a diferença entre um exame isolado e o seguimento contínuo está na leitura da trajetória de cada pessoa. “O check-up eventual é importante, mas ele representa apenas uma fotografia daquele momento. O acompanhamento contínuo permite que o médico conheça o paciente de verdade”, sustenta.

Nas consultas periódicas, é possível perceber ganho de peso, aumento do sedentarismo ou tendência de elevação da pressão e do colesterol antes que esses sinais se convertam em doença. “O grande benefício de acompanhar continuamente é poder fazer essas mudanças antes que um problema se transforme em uma doença”, observa o Dr. Caio Garbeloti.

O cardiologista clínico pondera que esse modelo não implica consulta cardiológica anual para todas as pessoas, mas um cuidado organizado e individualizado, sustentado por alimentação equilibrada, atividade física regular, sono adequado, controle do peso e abandono do tabagismo. “Mais do que esperar o coração ‘dar sinais’, o ideal é cuidar dele diariamente. Pequenas mudanças sustentadas ao longo dos anos têm um papel fundamental na redução do risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares”, conclui.

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