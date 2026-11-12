Grant Thornton conclui aquisição da CBIZ

A Grant Thornton Advisors concluiu a aquisição da CBIZ, Inc., em uma transação com valor de US$ 5 bilhões, fortalecendo sua plataforma multinacional e ampliando a escala de atuação da organização em serviços profissionais, tributários e de consultoria. Com a conclusão da operação, a combinação entre Grant Thornton Advisors e CBIZ cria a quinta maior provedora de serviços profissionais, tributários e de consultoria dos Estados Unidos, com mais de US$ 5 bilhões em receita doméstica anual. A transação é considerada a maior do tipo em mais de 25 anos.

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O movimento também amplia significativamente a plataforma multinacional da Grant Thornton Advisors, que passa a reunir mais de 34,5 mil profissionais em mais de 25 países e territórios nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico, com receita anual superior a US$ 7 bilhões.

Nova escala para clientes brasileiros

A expansão acontece em um momento estratégico para a Grant Thornton no Brasil, a qual é parte da plataforma multinacional da Grant Thornton Advisors, tornando-se a primeira firma da América Latina a integrar a estrutura. Com a chegada da CBIZ, a plataforma ganha ainda mais escala e amplia sua combinação de conhecimento setorial, alcance multinacional e capacidades tecnológicas, fortalecendo a oferta de soluções para empresas em diferentes estágios de crescimento — de negócios em desenvolvimento a organizações com operações globais.

Para os clientes brasileiros, a presença de mais de 34,5 mil profissionais em mais de 25 países e territórios, consolidada em uma única estrutura organizacional, amplia o acesso a conhecimentos especializados, recursos tecnológicos e equipes internacionais, além de fortalecer a capacidade de apoiar organizações em desafios cada vez mais complexos que ultrapassam fronteiras.

“Estamos construindo uma plataforma que opera e atua integrados globalmente, uma única firma global, capaz de combinar conhecimento local com escala e capacidades multinacionais. Para nós, esse movimento amplia ainda mais a atuação internacional, com acesso a novos conhecimentos, tecnologia e especialização por indústria para apoiar nossos clientes em seus desafios de crescimento e transformação, local e internacional”, afirma Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton no Brasil.

Tecnologia e inteligência artificial como diferenciais

A combinação também fortalece a capacidade de investimento da Grant Thornton Advisors em inovação. A plataforma vem avançando em um investimento de US$ 1 bilhão em inteligência artificial e em tecnologias avançadas, com foco em ampliar a adoção dessas tecnologias, para gerar valor aos seus clientes e ampliar a oferta dos seus serviços de consultoria.

A incorporação da CBIZ adiciona à plataforma relacionamentos consolidados no mercado norte-americano e maior profundidade de conhecimento em diferentes setores e serviços. A estratégia é combinar essa especialização com alcance multinacional e recursos tecnológicos para oferecer soluções mais personalizadas e integradas aos clientes.

“Hoje, reunimos duas firmas com capacidades complementares e um compromisso único no atendimento e entrega excepcional dos nossos serviços aos nossos clientes. Os sólidos relacionamentos e o conhecimento setorial da CBIZ nos Estados Unidos, combinados com nossa expertise, alcance multinacional e investimento em tecnologia, nos dão uma fórmula poderosa para atender clientes, independentemente do porte e complexidade de suas operações e necessidades”, afirma Jim Peko, CEO da Grant Thornton Advisors e líder de sua plataforma multinacional.

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A organização combinada entre CBIZ e Grant Thornton Advisors passará, ao longo do processo de integração, a atuar sob a marca Grant Thornton e por meio de um modelo de negócios integrado.