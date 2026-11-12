Black Friday aumenta risco de acidentes logísticos

A Black Friday, que ocorrerá em 27 de novembro, deve movimentar R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico brasileiro, alta de 20,7% sobre o ano passado, segundo o E-Commerce Brasil. Nos armazéns e centros de distribuição, esse crescimento significa mais pedidos, mais cargas, mais máquinas em movimento e maior risco de acidentes.

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Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab, do MPT e da OIT, com dados do INSS), máquinas e equipamentos respondem por 13,6% dos acidentes registrados entre 2012 e 2024. E os picos de demanda concentram os fatores que mais elevam o risco. Estudo publicado na revista Occupational and Environmental Medicine associou empregos com horas extras a um risco de lesão 61% maior do que empregos sem sobrejornada.

A AHM Solution, especialista em gestão de riscos e produtividade na logística, lista os principais fatores de acidentes na armazenagem: áreas de circulação de máquinas e pessoas, com trajetórias imprevisíveis, pontos cegos e o desconhecimento das zonas de perigo, que é maior entre trabalhadores temporários.

Além dos custos diretos com atendimento médico, indenizações e processos, os acidentes também geram perda de produtividade, danos a cargas e equipamentos. A conta aparece também na folha de pagamento: empresas menos seguras aumentam o FAP, fator multiplicador que ajusta as alíquotas do seguro por acidente de trabalho.

Em um caso levantado pela AHM, em uma fabricante de papel, o ambiente inseguro reduziu o volume carregado e dobrou o tempo necessário para o carregamento, além de gerar custos com medidas corretivas e treinamentos.

Avaliação de riscos

A AHM trabalha com a metodologia de Site Assessment, que começa por um diagnóstico aprofundado dos processos e fluxos da operação. A empresa levanta o histórico de incidentes e as necessidades específicas de cada local para propor soluções sob medida.

A avaliação mapeia onde máquinas e pedestres se cruzam, quais pontos cegos e cruzamentos concentram o fluxo e em que horários o risco é maior. Com esse mapa, a prevenção deixa de ser genérica e passa a ser aplicada onde ela evita o acidente.

“O pico de demanda em datas como a Black Friday amplifica o risco. Quem já sabe onde estão seus pontos cegos, seus cruzamentos críticos e seus horários de maior fluxo pode aliar maior produtividade com maior segurança”, diz Afonso Moreira, CEO da AHM Solution.

Segundo a empresa, o mapeamento de situações de perigo, combinado a dispositivos tecnológicos, pode reduzir em até 90% os riscos de acidentes, o que evita multas, indenizações e a queda de confiança e de produtividade das equipes.

“Segurança e produtividade não devem ser conflitantes. Um acidente interrompe a operação, mobiliza equipes, abre investigações e gera afastamentos. Prevenir mantém o ritmo e reduz custos”, alerta Moreira.

Análise preventiva

A AHM Solution inicia seus diagnósticos por essas cinco questões:

Onde estão os pontos cegos e os cruzamentos de maior fluxo entre máquinas e pessoas?

Quais áreas misturam pedestres e empilhadeiras e podem ser segregadas ou sinalizadas?

O que o histórico de incidentes e quase acidentes diz sobre os horários e locais críticos?

Como as equipes temporárias serão integradas e treinadas, e como ficarão as escalas e as horas extras?

Que tecnologia preventiva faz sentido em cada ponto crítico identificado no mapeamento?



Tecnologias de proteção

Definidos os riscos, entram as tecnologias preventivas. Entre os sistemas que podem ser recomendados pela AHM estão: o Hit-Not, que detecta pedestres por campo eletromagnético mesmo atrás de barreiras físicas; o IRIS 860, sensor infravermelho que identifica coletes e fitas refletivas, emite alerta sonoro e envia evidências de cada quase acidente a uma plataforma online; luzes que demarcam a zona de perigo ao redor das empilhadeiras; e câmeras que reduzem pontos cegos.

“Além de alertar em tempo real, esses dispositivos geram dados que alimentam a gestão de riscos e mostram onde a operação precisa melhorar”, conclui Moreira.

Sobre a AHM Solution

Especialista na ampliação de produtividade e segurança no processo logístico, a AHM Solution do Brasil oferece soluções para reduzir riscos de acidentes e perdas em operações de armazenagem e transporte. A própria AHM Solution também vai participar da Black Friday, oferecendo alguns de seus dispositivos com preços promocionais no Mercado Livre.

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Para mais informações, basta acessar www.ahmsolution.com.br/seguranca-e-logistica/ e https://www.ahmsolution.com.br/