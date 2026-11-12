CGTN: À Espera do Retorno dos Barcos: Uma Família de Pescadores no Mar da China Meridional

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Pequim, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Em 1975, um barco de pesca com 30 homens a bordo partiu para o mar. E nunca mais voltou.

Entre os desaparecidos estava Su Xianli, marido de Fu Yuhua. Mais de meio século depois, ela ainda guarda o único retrato que tem dele.

“Nossos três filhos ainda eram pequenos na época. Mas já tinham perdido o pai. O que eles fariam se também perdessem a mãe?", lembra Fu Yuhua.

O filho dela, Su Biaowei, cresceu e se tornou pescador. Quando ele sai para o mar, Fu e sua nora, Lu Chunxiang, esperam na costa.

“Eu me preocupo com ele, principalmente quando o tempo está ruim ou o mar fica agitado”, diz Lu Chunxiang.

Para esta família, o mar trouxe tanto o sustento quanto a perda. O mesmo desastre também tirou a vida do pai de Lu Chunxiang. Ela e Su Biaowei tinham cinco anos quando perderam os pais. Anos mais tarde, eles se casaram e construíram uma vida moldada pelo mesmo mar.

Hoje, outra geração ainda sai para pescar. E a família ainda espera.

Uma Vida Moldada pelo Mar

Esse padrão de partida e espera não é exclusivo de uma família. Em Tanmen, uma cidade pesqueira na província de Hainan, no sul da China, gerações de pescadores ganham a vida no Mar da China Meridional.

Alguns herdaram as rotas e as habilidades dos seus antepassados. Su Chengfen começou a ir para o mar com seu avô aos 13 anos. Os livros de navegação tradicionais dele, conhecidos como Genglubu, registravam rotas usadas pelos pescadores muito antes da navegação por satélite.

"Se quiser saber qual rota seguir para chegar a um recife específico, basta consultar o Genglubu", afirmou Su Chengfen, que faleceu em 2021.

Outros continuam mergulhando entre os recifes para pescar, usando habilidades aprendidas ao longo de anos de prática. Mas a pesca diminuiu, e menos jovens estão adotando o método tradicional.

Na Ilha Jinqing, os pescadores estão se adaptando de outras maneiras. Embarcações maiores transportam barcos de pesca menores para mais longe da costa. Feng Ping, que a equipe do documentário conheceu pela primeira vez há 12 anos, agora também transporta suprimentos entre as ilhas.

“O mar em que navegamos não mudou muito. O que mudou foram as pessoas", diz Feng Ping.

As vidas mudaram, mas a conexão continua a mesma. O mar é onde eles trabalham, onde o conhecimento passa de geração em geração, e onde cada ida e vinda faz parte da vida das pessoas.

O Significado de Lar

Quando criança, Wang Zhenzhong ia à costa com sua mãe para esperar o barco do pai. Na época, as famílias não tinham muito como saber quando os pescadores voltariam.

"Víamos um pontinho no horizonte, que ia ficando cada vez maior. Um barco estava voltando. Mas, quando chegava ao porto, não era o nosso. Então, tínhamos que continuar esperando", lembra Wang Zhenzhong.

Sua lembrança ecoa a história de Fu Yuhua e sua família. Ao longo de gerações, os pescadores saíram para o mar, enquanto as famílias esperavam que eles voltassem.

Essas são algumas das histórias contadas no The Sea We Call Home, um documentário da CGTN com cinco histórias de moradores de ilhas e pescadores no Mar da China Meridional. Mostrando as vidas das pessoas, o filme explora a navegação tradicional, as mudanças nas práticas da pesca e os laços entre as pessoas e o mar.

Para esses pescadores, o mar é mais do que um lugar para ganhar a vida. Carrega o conhecimento dos mais velhos, a memória de quem perderam e a esperança de ver os entes queridos retornarem.

“Os homens se aventuram mar adentro. Eles fazem isso pelo lar. As mulheres esperam por eles e criam os filhos. Isso é o lar. Quando os filhos crescem, seguem os passos dos pais. Isso também é o lar”, diz Wang Zhenzhong.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lyxb8Ub0kSY

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Contato: CGTN Digital jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9876438)