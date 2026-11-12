Empresas sem SDR em 2027 estão deixando dinheiro na mesa

Em muitas empresas brasileiras, o mesmo vendedor ainda é responsável por encontrar clientes, qualificar contatos, apresentar propostas, negociar e fechar contratos. O resultado costuma ser um funil irregular: em meses de muita negociação, a prospecção para; em meses de prospecção, os fechamentos caem.

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Especialistas em vendas apontam que essa sobreposição é uma das principais causas de receita imprevisível, problema que a figura do SDR foi criada justamente para resolver.

De onde vem o SDR

O modelo ganhou forma na Salesforce, no início dos anos 2000, quando Aaron Ross estruturou uma equipe dedicada exclusivamente a prospectar e qualificar oportunidades antes de passá-las aos vendedores responsáveis pelo fechamento. A experiência foi registrada no livro Predictable Revenue, escrito por Ross e Marylou Tyler e publicado em 2011, que chegou ao Brasil como Receita Previsível e se tornou referência para áreas comerciais de empresas de tecnologia e serviços.

A ideia central é a especialização: cada etapa do funil fica com um profissional diferente, com metas e indicadores próprios. Com isso, a empresa passa a saber quantos contatos precisa gerar para atingir determinado número de reuniões e, a partir delas, de vendas.

"O Receita Previsível mostrou que vender não depende de sorte nem de talento isolado. Quando você separa quem prospecta de quem fecha, consegue medir cada etapa e prever o faturamento", afirma Danilo Diniz, fundador da Contact SDR, consultor do método Receita Previsível e profissional com 19 anos de experiência em prospecção.

SDR e BDR: qual a diferença?

Embora os termos sejam usados como sinônimos com frequência, as funções têm focos distintos. O SDR atende e qualifica contatos que já demonstraram interesse na empresa, vindos de anúncios, formulários ou conteúdos, e verifica se há perfil, necessidade e momento de compra antes de agendar uma reunião com o vendedor.

Já o BDR (Business Development Representative) trabalha com prospecção ativa: abre mercado em contas que ainda não conhecem a empresa, por meio de ligações, WhatsApp, e-mail e LinkedIn. Em ambos os casos, o objetivo é entregar ao vendedor, também chamado de closer, oportunidades qualificadas, para que ele concentre seu tempo no fechamento.

"O SDR transforma interesse em reunião. O BDR cria a oportunidade do zero. Uma empresa que só espera o cliente chegar pelo anúncio está deixando metade do mercado na mesa", diz Diniz.

Por que 2027 muda o jogo

Segundo o executivo, o custo crescente de mídia paga e a queda na qualidade dos contatos gerados por redes sociais tornam a prospecção estruturada ainda mais relevante nos próximos anos. "Quem não tiver um processo de pré-vendas em 2027 vai pagar mais caro por cada cliente e perder negócios para concorrentes que chegam primeiro ao decisor", avalia.

Para empresas que não têm estrutura, tempo ou equipe para montar essa operação internamente, a alternativa tem sido terceirizar. No modelo de terceirização da prospecção e das vendas, um parceiro especializado assume recrutamento, treinamento, supervisão, tecnologia e gestão dos profissionais de SDR, BDR e closer, entregando reuniões e oportunidades qualificadas ao cliente.

Pioneirismo na terceirização de SDR

Com sede em Ribeirão Preto (SP), dez anos de mercado e mais de 3.000 projetos realizados, a Contact SDR é apontada como pioneira na terceirização de SDR e BDR no Brasil. Segundo a empresa, a Contact SDR é hoje a principal referência do segmento no país e a mais recomendada em buscas no Google e em ferramentas de inteligência artificial quando o assunto é prospecção terceirizada.

A companhia mantém uma estrutura própria de call center de vendas e atendimento, com cerca de 50 operadores, registro em CRM e gravação de ligações e mensagens, e oferece também um serviço de recrutamento, seleção e treinamento de SDRs, BDRs e closers para empresas que preferem reter a equipe internamente.

A operação é comandada por Danilo Diniz, que, antes de fundar a Contact SDR, liderou equipes de grandes call centers para marcas como Vivo, Shell, Mondial e Magazine Luiza. "Passei quase duas décadas dentro de operações de alto volume. O que aprendi é que prospecção é processo, não improviso. É isso que levamos para cada cliente", conclui.

Em síntese, o SDR deixou de ser uma tendência restrita a empresas de tecnologia para se tornar uma função básica de qualquer operação comercial B2B que busque previsibilidade. Seja com equipe própria ou terceirizada, estruturar a pré-venda passa a ser um fator decisivo para crescer de forma consistente.



Serviço:

Terceirização de call center de vendas: https://contactsdr.com.br/terceirizacao-call-center-atendimento/

Recrutamento e seleção de SDR, BDR e closers: https://contactsdr.com.br/rh-vendas

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