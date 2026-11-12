Franquia de call center é a maior tendência de 2027

A busca por negócios com investimento controlado, operação simples e demanda recorrente colocou a franquia de call center no radar de quem planeja empreender em 2027. Diferentemente de segmentos que dependem de estoque, ponto comercial ou funcionamento aos fins de semana, o call center B2B atende a uma necessidade comum a empresas de todos os portes e setores: gerar oportunidades de venda de forma contínua, com atendimento especializado em pré-vendas.

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Foi nesse cenário que a Contact SDR?, fundada em 2016 por Danilo Diniz em Ribeirão Preto (SP), estruturou seu programa de franquia de call center. Pioneira na terceirização de prospecção SDR no Brasil, a empresa leva aos franqueados o mesmo método aplicado em sua operação própria, que, segundo a companhia, já atendeu marcas como SAP, Google, Vivo, C6 Bank e Unimed.

Como funciona o modelo

No modelo, o franqueado monta uma equipe de SDRs, BDRs e closers que prospectam, qualificam e agendam reuniões comerciais para outras empresas. O SDR qualifica leads e agenda reuniões com o vendedor do cliente. O BDR faz a prospecção ativa, encontrando decisores em empresas que ainda não conhecem o cliente. Já o Closer conduz a negociação e o fechamento. Juridicamente, o contrato é uma licença de uso de marca, embora o mercado conheça o formato como franquia. Além da venda de operadores, a unidade pode explorar outras linhas de receita, como RH de vendas, apoio em licitações e equipes terceirizadas de atendimento presencial.

Planos e retorno

São três planos de investimento. O Start, de R$ 65 mil, comporta até cinco operadores e garante três clientes em até 90 dias. O Growth, de R$ 100 mil, comporta de seis a dez operadores, com seis clientes garantidos. O Full, de R$ 250 mil, é voltado a operações com mais de dez operadores, inclui os dez primeiros clientes e o projeto arquitetônico da unidade. Os royalties variam de 10% a 20% e incidem sobre o lucro, e não sobre o faturamento.

No cenário de referência divulgado pela empresa, uma unidade com três operadores e cerca de nove clientes fatura aproximadamente R$ 45 mil por mês, com custo total de R$ 21.350 e lucro mensal de R$ 23.650, uma margem de 52,6%. O payback médio informado é de seis meses. A Contact SDR ressalta que os resultados variam de acordo com a gestão, a região e a carteira de clientes de cada unidade.

O que o franqueado recebe

O franqueado recebe o uso da marca e do método Contact SDR, listas de empresas prontas para os operadores desde o primeiro dia, CRM com funil de vendas, telefonia VoIP com ligações ilimitadas e gravadas, treinamento online ou presencial na sede, apoio no recrutamento e seleção da equipe, suporte jurídico para a contratação de operadores e para os contratos com clientes, além de orientação contábil e de marketing. A operação funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e pode ser instalada em uma sala comercial, dentro de outra empresa ou totalmente em home office, atendendo clientes em qualquer região do Brasil.

Quem está por trás da rede

Por trás do modelo está Danilo Diniz, um dos principais nomes da prospecção no Brasil. Com 19 anos de experiência na área, ele liderou operações de call center para marcas como Vivo, Shell, Mondial e Magazine Luiza e é consultor certificado no método Receita Previsível, metodologia de vendas B2B criada pelo norte-americano Aaron Ross. Em dez anos de atuação, a Contact SDR realizou mais de 3 mil projetos de prospecção e mantém cerca de 50 operadores SDRs e BDRs em sua sede. Danilo compartilha conteúdos sobre vendas e prospecção em seu perfil no Instagram?.

"Toda empresa precisa vender, e toda venda começa com prospecção. A franquia de call center é altamente rentável porque resolve um problema que 100% das empresas têm: a geração de oportunidades e o atendimento especializado em pré-vendas. O franqueado não precisa criar a demanda, ela já existe em qualquer cidade do país", afirma Danilo Diniz, fundador da Contact SDR.

Para o executivo, a combinação entre investimento acessível, royalties sobre o lucro e clientes garantidos no início da operação explica por que o formato deve se consolidar como uma das principais apostas do franchising em 2027.

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Interessados também podem falar com a equipe de expansão pelo WhatsApp (16) 95784-2062 ou pelo e-mail danilo@contactsdr.com.br. Mais informações sobre os planos estão disponíveis em https://contactsdr.com.br/franquia-de-call-center/.