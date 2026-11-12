OpenAI aprova Pax para programa restrito de cibersegurança

A Pax, empresa brasileira de inteligência artificial para a segurança pública, conquistou aprovação da OpenAI para integrar o Daybreak Blue, programa que permite a organizações autorizadas utilizar recursos avançados de inteligência artificial em atividades de defesa cibernética. O acesso exige aprovação específica da OpenAI e representa um novo marco na trajetória tecnológica da companhia, cuja plataforma já é utilizada por forças policiais em mais de 200 municípios brasileiros.

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A conquista reforça a ambição da Pax de estar na fronteira da inteligência artificial global, desenvolvendo no Brasil tecnologias de alta complexidade para enfrentar um dos maiores desafios do país: a segurança pública. A empresa nasceu em 2024 como Paladium, com a proposta de construir do zero uma tecnologia brasileira para segurança pública, e adotou a marca Pax em março deste ano, quando foi anunciada oficialmente ao mercado.

“A fronteira da IA não está apenas no Vale do Silício. Ela também está sendo construída no Brasil, a serviço da segurança pública. Nascemos para resolver um problema brasileiro, mas com a ambição de construir uma das empresas de inteligência artificial mais avançadas do mundo”, afirma David Peixoto, fundador e CEO da Pax.

A aprovação para o Daybreak Blue amplia o acesso da Pax a recursos de IA voltados à identificação de vulnerabilidades, análise de ameaças, revisão de códigos e fortalecimento da proteção de sistemas utilizados pelas forças policiais.

“Não estamos falando apenas de utilizar inteligência artificial. Conquistamos acesso a capacidades avançadas que exigem aprovação específica da OpenAI. Para uma empresa que desenvolve tecnologia utilizada pelas polícias, estar na fronteira da defesa cibernética é fundamental. Queremos usar o que existe de mais avançado tanto para apoiar o trabalho das polícias quanto para proteger nossos sistemas”, afirma Phyllipe Medeiros, fundador e CTO da Pax.

A conquista se soma a uma estrutura de segurança que já inclui certificação internacional ISO/IEC 27001:2022, auditorias independentes, testes de intrusão, autenticação multifator, criptografia e monitoramento contínuo. A companhia também está em processo de auditoria SOC 2. Os dados utilizados pelas forças policiais permanecem hospedados e processados no Brasil, sob custódia e controle do poder público.

Sobre a Pax

Fundada em 2024, a Pax reúne cerca de 90 pessoas, quase 50 delas engenheiros, com formação em instituições como ITA, Harvard, Stanford e MIT e passagens por empresas como Palantir e Meta. Entre os fundadores estão ex-integrantes de Arco, Meta, Nubank e Brex. Os primeiros pilotos, em Goiás e no Paraná, evoluíram para programas estaduais.

A companhia desenvolveu uma nova geração de inteligência artificial para a segurança pública que vai além do videomonitoramento tradicional. Sua plataforma funciona como um assistente de investigação: o policial descreve o que procura em linguagem natural, enquanto a IA cruza milhões de imagens e registros em segundos, identifica conexões e aponta pistas para esclarecer crimes. A análise e as decisões permanecem sob responsabilidade dos profissionais de segurança pública.

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A tecnologia já contribuiu para o esclarecimento de mais de 7 mil casos em Goiás, Paraná, Ceará e São Paulo, apoiando operações policiais que resultaram em cerca de 5 mil prisões e na recuperação de mais de 2 mil veículos. Com a aprovação para o Daybreak Blue, a Pax reforça sua estratégia de desenvolver tecnologia brasileira de padrão global, combinando inovação, resultados concretos na segurança pública e investimentos permanentes em segurança da informação.