Achiropita lança livreto pelos 100 anos da paróquia

Uma devoção que atravessou o Atlântico e encontrou no Bixiga um novo lar. Trazida por imigrantes italianos que deixaram sua terra natal em busca de melhores oportunidades, a fé em Nossa Senhora Achiropita tornou-se um elo entre as raízes de um povo, as suas esperanças e a construção de uma nova vida em São Paulo.

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Nos primeiros tempos da ocupação do bairro, os italianos cultivavam essa devoção em pequenos altares nos fundos de suas casas. Aos poucos, a fé ganhou as ruas, com festas e celebrações destinadas a arrecadar recursos para a construção de uma capela, que começou a se concretizar em 1910.

A Paróquia Nossa Senhora Achiropita foi oficialmente criada pela Igreja Católica em 1926, a partir do desmembramento da comunidade religiosa da Paróquia do Divino Espírito Santo, então conhecida como Paróquia da Bela Vista. É esse marco que dá origem às comemorações de seu centenário, celebrado em 2026.

Mas a história da Achiropita — assim como a do próprio Bixiga — é muito mais antiga e guarda episódios, personagens e particularidades que ajudam a compreender a formação e a identidade de um dos bairros mais emblemáticos de São Paulo.

Parte dessa trajetória é recuperada na publicação “Achiropita, uma história escrita por muitas mãos”, de Cristina Oka e produzida pelo Memorial Achiropita Orione no Bixiga em comemoração aos 100 anos da paróquia. O livreto teve apoio institucional da Faculdade Phorte, da Sociedade Ecológica (SELVA) e do Museu Memória do Bixiga (MUMBI), e contou com a parceria fundamental da FTD Educação e da Pedalume no design gráfico e na impressão.

Resultado de pesquisas em documentos e no acervo histórico da própria paróquia, além de bibliografia especializada, o livreto convida o leitor a percorrer as origens de uma devoção que se entrelaça com a história do bairro, de seus moradores e das transformações da cidade.

Mais do que celebrar uma instituição centenária, a publicação busca preservar e compartilhar uma memória coletiva, construída ao longo de gerações por muitas mãos — como anuncia seu próprio título.

O lançamento será realizado no dia 12 de novembro de 2026, às 20h, no salão da Paróquia Nossa Senhora Achiropita, na Rua Treze de Maio, 478, no Bixiga, em São Paulo.

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Serviço



Lançamento: Achiropita, uma história escrita por muitas mãos

Data: 12 de novembro de 2026

Horário: 20h

Local: Salão da Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Endereço: Rua Treze de Maio, 478 — Bixiga, São Paulo

RSVP: (11) 9764-2113