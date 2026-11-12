IgniteData e ICHTYS Technology SA anunciam parceria para fornecer a plataforma tecnológica Archer a centros de pesquisa clínica na América Latina

A IgniteData, líder em automação inteligente de dados de ensaios clínicos, e a ICHTYS Technology SA (ICHTYS), líder em tecnologia para pesquisa clínica, anunciaram hoje uma nova parceria que disponibilizará a plataforma Archer da IgniteData para a rede de centros de pesquisa clínica apoiados pela ICHTYS na América Latina, fornecendo-lhes novas tecnologias e ferramentas para a transferência segura e eficiente de dados clínicos. A parceria também se estenderá à expansão contínua da ICHTYS para outros importantes mercados globais de ensaios clínicos, incluindo os EUA e a Europa.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112251912/pt/

Desde seu lançamento em 2020, a plataforma abrangente em nuvem da ICHTYS, Alpha-CR, tem ajudado a transformar a forma como a pesquisa clínica é realizada na América Latina. A plataforma simplifica e otimiza todos os aspectos da gestão de ensaios clínicos, abrangendo CTMS (Sistema de Gestão de Ensaios Clínicos), eSource (Fonte Eletrônica de Dados) validada, eRegulatory (Regulamentação Eletrônica), eFinance (Finanças Eletrônicas), gestão de estoque e dispensação de medicamentos e recrutamento de pacientes, em um único sistema fácil de usar. A plataforma é atualmente utilizada por mais de 60 centros de pesquisa na América Latina, incluindo Argentina, Chile e México, apoiando estudos de diversos patrocinadores farmacêuticos globais e organizações de pesquisa contratadas líderes do setor.

Criada pela IgniteData, a Archer é a única plataforma construída desde o início exclusivamente para solucionar desafios de longa data na transferência de dados e é a única plataforma compatível com todas as ferramentas de coleta de dados utilizadas atualmente por centros de pesquisa e patrocinadores. A IgniteData está presente em 80% dos Centros de Câncer Designados pelo Instituto Nacional do Câncer (NCI), incluindo 19 dos 30 principais centros de câncer dos EUA. A rede de centros da empresa abrange quatro continentes, seis países e 11 instituições internacionais, com uma taxa de retenção de 100% entre seus parceiros.

Para os centros de pesquisa que utilizam o Alpha-CR, este acordo permitirá que eles aproveitem o Archer para transferir dados clínicos de qualquer tipo do Alpha-CR diretamente para o sistema eletrônico de captura de dados (EDC) do patrocinador do ensaio clínico ou outro destino de dados escolhido pelo patrocinador. A utilização do Archer comprovadamente otimiza significativamente o tempo gasto pelos centros de pesquisa na aquisição e monitoramento de dados, permitindo que eles melhorem sua eficiência em pesquisas clínicas em larga escala, reduzam custos administrativos e possibilitem que a equipe redirecione seu tempo para atividades mais valiosas e focadas no paciente. Para os patrocinadores de ensaios clínicos, a utilização da plataforma Archer pode ajudar a reduzir os prazos de desenvolvimento clínico, permitindo que eles concentrem seu orçamento em atividades mais significativas e, potencialmente, reduzam o tempo até a comercialização.

“A ICHTYS consolidou uma posição de liderança clara na América Latina e desempenhou um papel fundamental na rápida transformação da região em um local de destaque para ensaios clínicos globais”, afirmou Carson Goff, vice-presidente de Contas Estratégicas da IgniteData. “Ajudar os patrocinadores a transferir dados clínicos com mais rapidez e eficiência significa estar disponível e acessível a eles em todas as partes do mundo onde realizam ensaios clínicos. Não conseguimos imaginar parceiro melhor para cumprir essa missão na América Latina do que a ICHTYS, e estamos entusiasmados em expandir essa parceria para outros mercados globais importantes no futuro.”

“As tendências globais de localização de pesquisas clínicas mostram claramente que, quando equipada com a tecnologia certa, a América Latina pode competir com qualquer mercado do mundo e com os mais altos padrões internacionais”, disse Nicolás Daguerre, cofundador e CEO da ICHTYS. “Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de firmar parceria com a IgniteData para fornecer aos centros de pesquisa na América Latina e em outros lugares tecnologia de ponta que os ajudará a trabalhar com mais eficiência e a avançar com mais rapidez em pesquisas clínicas importantes.”

Como foco inicial da parceria, a ICHTYS e a IgniteData lançarão a plataforma Archer no CINME, um dos principais centros de pesquisa clínica da Argentina, que mantém parcerias para ensaios clínicos com mais de 30 empresas farmacêuticas globais. A plataforma será utilizada para apoiar uma série de estudos atuais e planejados, focados em novos tratamentos para doenças cardiometabólicas.

“O CINME orgulha-se de desempenhar um papel cada vez mais relevante e de alcance internacional no desenvolvimento de tratamentos inovadores para condições como diabetes e obesidade”, afirmou o Dr. Federico Pérez Manghi, presidente do CINME. “Nosso trabalho conta com o apoio de talentos científicos de nível mundial aqui na Argentina, e valorizamos muito a oportunidade de aplicar tecnologias de ponta, como o Alpha-CR e o Archer, permitindo que nossas equipes dediquem menos tempo a tarefas administrativas e mais tempo à ciência e ao cuidado com os pacientes.”

Representantes da IgniteData e da ICHTYS estarão presentes no Latin American Site Solutions Summit 2026, organizado pela Society for Clinical Research Sites (SCRS), que ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro de 2026, em Buenos Aires, Argentina. O objetivo é demonstrar as novas capacidades e conexões conjuntas das empresas voltadas para dados de ensaios clínicos. Os participantes da conferência que desejarem saber mais podem visitar os estandes 16 e 17 para obter detalhes adicionais.

Sobre a IgniteData

A IgniteData tem a missão de revolucionar os ensaios clínicos por meio da automação inteligente. Ao viabilizar a transferência segura de dados clínicos em tempo real entre centros de pesquisa e patrocinadores, a IgniteData acelera as pesquisas, reduzindo, ao mesmo tempo, a sobrecarga operacional dos centros. O Archer, solução da IgniteData, é uma tecnologia 100% agnóstica que pode ser implementada em centros de pesquisa de referência e nas principais empresas farmacêuticas. Ao minimizar erros manuais, reduzir discrepâncias nos dados e limitar a necessidade de esclarecimentos posteriores (queries), o Archer melhora a qualidade dos dados, acelera os cronogramas dos estudos e permite que as equipes foquem no avanço da pesquisa e na obtenção de melhores resultados para os pacientes, de forma mais ágil.

Sobre a ICHTYS Technology SA

A ICHTYS Technology SA é uma empresa de tecnologia em saúde dedicada a transformar a pesquisa clínica por meio de soluções digitais inovadoras, seguras e integradas. Sua plataforma abrangente otimiza a gestão de ensaios clínicos, prontuários eletrônicos, coleta de dados e processos regulatórios, promovendo maior eficiência, rastreabilidade e qualidade dos dados. Com certificação ISO 27001 e alinhada a normas regulatórias internacionais, a ICHTYS combina inovação tecnológica com uma abordagem centrada no ser humano para promover uma pesquisa clínica mais segura, inteligente e eficiente.

Sobre o CINME

O CINME é um centro de pesquisa clínica de destaque na Argentina, dedicado ao avanço da ciência médica por meio de ensaios clínicos de alta qualidade e um atendimento centrado no paciente. Com vasta experiência em diversas áreas terapêuticas, uma equipe multidisciplinar e uma infraestrutura de pesquisa avançada, o CINME colabora com patrocinadores farmacêuticos e organizações de pesquisa na condução de estudos que seguem padrões internacionais de qualidade e ética. Seu compromisso com a inovação, a excelência operacional e a segurança do paciente contribui para o desenvolvimento de novos tratamentos e melhores resultados na área da saúde.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contatos para a Imprensa

Para IgniteData

Rachel Ford Hutman

Rachel@fordhutmanmedia.com

Para ICHTYS

Nicolás Daguerre

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