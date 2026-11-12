Orientação contábil atende 16,5 mil MEIs

O programa MEI Conta com a Gente registrou mais de 16,5 mil atendimentos em 1.923 municípios desde seu lançamento, segundo balanço do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A iniciativa amplia o acesso dos microempreendedores individuais a orientações contábeis e mostra que as dúvidas da categoria não se limitam à emissão de guias e ao pagamento mensal do DAS.

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A plataforma conecta MEIs a contadores parceiros da mesma região. O atendimento inicial é gratuito e pode tratar de formalização, regularização de pendências fiscais ou cadastrais, gestão do negócio, acesso ao crédito, oportunidades de mercado e questões legais e tributárias.

Criado a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Empreendedorismo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon), o programa combina atendimento automatizado e orientação profissional.

De acordo com as informações oficiais do programa, um assistente virtual fica disponível 24 horas para responder a questões mais simples. Quando a demanda exige análise específica, o usuário pode ser encaminhado a um contador.

Dúvidas do MEI ultrapassam o pagamento de impostos

O regime do MEI simplificou a formalização e o recolhimento de tributos, mas essa facilidade não elimina as decisões necessárias para manter o negócio regular e financeiramente sustentável. Além de pagar o DAS e enviar a declaração anual, o microempreendedor precisa acompanhar faturamento, emissão de notas fiscais, separação entre contas pessoais e empresariais, contratação de funcionário e eventual ultrapassagem do limite permitido para a categoria.

Pendências também podem exigir procedimentos diferentes. Débitos ainda administrados pela Receita Federal, valores inscritos em Dívida Ativa e problemas cadastrais, por exemplo, não são resolvidos no mesmo ambiente. Sem orientação, o MEI pode pagar uma guia incorreta, perder um prazo ou acreditar que a regularização foi concluída quando ainda existem etapas pendentes.

O acesso ao crédito traz outro conjunto de dúvidas. Antes de contratar uma linha de financiamento, o empreendedor precisa avaliar parcelas, juros e impacto sobre o caixa. A aprovação do crédito, isoladamente, não significa que a empresa terá condições de absorver a dívida.

O próprio escopo do MEI Conta com a Gente reconhece essa variedade. A iniciativa inclui apoio à gestão, ao acesso ao crédito e à profissionalização do negócio, além das orientações fiscais e cadastrais.

Contabilidade passa a apoiar decisões do negócio

A procura por orientação também acompanha uma mudança no papel da contabilidade entre os pequenos negócios. O apoio contábil deixa de ser procurado apenas quando surge uma obrigação ou pendência e passa a contribuir para decisões sobre custos, preços, capacidade de pagamento e crescimento.

Esse acompanhamento permite identificar, por exemplo, quando o faturamento se aproxima do limite da categoria, se uma contratação cabe no orçamento ou se a margem do negócio está sendo consumida por despesas que o empreendedor ainda não monitora.

A organização financeira entre pequenos empresários vem ganhando espaço justamente porque vender e manter o CNPJ ativo não garantem, por si só, um negócio saudável. O empresário também precisa entender quanto sobra das vendas e quais compromissos o caixa conseguirá cumprir.

A EVER, contabilidade online voltada a micro e pequenos negócios, atua nesse modelo consultivo, conectando as informações contábeis à rotina financeira e às decisões do empreendedor. A proposta é utilizar os números da empresa para orientar a gestão, sem restringir o atendimento ao cumprimento de obrigações.

Programa deve ampliar rede de atendimento

O Ministério do Empreendedorismo informa que os próximos passos do MEI Conta com a Gente incluem ampliar o número de atendimentos e de contadores parceiros, além de implementar módulos mais avançados de consultoria gratuita.

Para acessar a plataforma, o microempreendedor pode entrar na página oficial do programa. Não há obrigação de contratar serviços depois da orientação inicial. Caso o MEI queira manter o acompanhamento com o profissional indicado, as condições são negociadas diretamente entre as partes.

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O alcance registrado pelo programa reforça a demanda por informações confiáveis e suporte acessível. Para o MEI, receber orientação no momento certo pode evitar que uma dúvida operacional se transforme em pendência fiscal, dívida ou limitação ao crescimento.