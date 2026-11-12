IntelliGenome e NL Diagnóstica avançam no diagnóstico da TB

A IntelliGenome, Inc., desenvolvedora de tecnologias de diagnóstico molecular baseadas em CRISPR, anunciou um acordo de distribuição exclusiva com a NL Diagnóstica para impulsionar sua plataforma de diagnóstico CRISPR-Dx™ no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Brasil registra cerca de 84 mil casos novos e 6 mil mortes por tuberculose ao ano, segundo o Ministério da Saúde. A colaboração está alinhada aos esforços do país para ampliar o acesso a métodos inovadores de diagnóstico da doença, incluindo a ênfase na detecção precoce, na descentralização dos testes e na pesquisa científica. A tecnologia da IntelliGenome baseada em CRISPR oferece uma abordagem promissora para atender a essas prioridades, especialmente para pacientes com acesso limitado à assistência e casos de difícil diagnóstico.

A IntelliGenome e a NL Diagnóstica estão trabalhando com instituições acadêmicas, laboratórios clínicos e organizações de saúde de destaque no Brasil para avaliar o CRISPR-TB™, teste laboratorial realizado em amostras de sangue que detecta DNA livre circulante (cfDNA) do complexo Mycobacterium tuberculosis. Essas colaborações incluem iniciativas de pesquisa clínica envolvendo a tuberculose pediátrica, enquanto a IntelliGenome continua a desenvolver sua tecnologia de testes no local de atendimento (point-of-care) para ampliar o acesso a exames moleculares em serviços de saúde descentralizados.

“O compromisso do Brasil com a eliminação da tuberculose cria uma importante oportunidade para a inovação diagnóstica”, afirmou Kurt Wehrle, vice-presidente sênior de Comercialização Global da IntelliGenome. “Nossa parceria com a NL Diagnóstica combina conhecimentos complementares e sólidas relações científicas para impulsionar a tecnologia CRISPR aplicada a amostras de sangue e atender a necessidades críticas ainda não supridas na detecção da tuberculose.”

As empresas apresentarão sua parceria na Conferência Mundial da UNION sobre Saúde Pulmonar, de 17 a 20 de novembro de 2026, no Rio de Janeiro, evento no qual a IntelliGenome exibirá suas tecnologias de diagnóstico molecular CRISPR-TB™ e CRISPR-NTM™.

“Muitos pacientes com tuberculose, como crianças e pessoas vivendo com HIV, não conseguem produzir escarro, amostra utilizada na maior parte dos testes moleculares de rotina. Com o sangue, a coleta deixa de ser o obstáculo”, afirmou Fabio Moruzzi, diretor comercial da NL Diagnóstica. “O grande interesse que estamos observando por parte de instituições brasileiras de destaque evidencia o potencial do CRISPR-TB para promover a detecção mais precoce da tuberculose em todo o país.”

Sobre a IntelliGenome

A IntelliGenome, Inc. é uma empresa de diagnóstico molecular dedicada ao desenvolvimento e à comercialização de tecnologias inovadoras de diagnóstico baseadas em CRISPR. A plataforma CRISPR-TB™ da empresa utiliza tecnologias próprias de detecção molecular para identificar a tuberculose a partir de amostras de sangue e está sendo avaliada globalmente por meio de colaborações com parceiros clínicos, acadêmicos e de saúde pública. A IntelliGenome está desenvolvendo tanto soluções para exames laboratoriais quanto para testes próximos ao paciente para ampliar o acesso ao diagnóstico da tuberculose em todo o mundo.



Sobre a NL Diagnóstica

A NL Diagnóstica é uma empresa brasileira de diagnóstico in vitro, com sede em São Paulo e mais de 35 anos de atuação. Fabricante de produtos próprios e representante de fabricantes internacionais, atende laboratórios públicos e privados em todo o país, em áreas como eletroforese, hemostasia, parasitologia, doenças infecciosas e biomarcadores neurológicos. Tem sistema de gestão da qualidade certificado pela ISO 13485, certificação OEA e certificado de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA).

Contatos para imprensa e assuntos corporativos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

NL Diagnóstica

São Paulo, Brasil

E-mail: comercial.nl@nldiagnostica.com.br

Telefone: +55 11 5060-4700

Site: www.nldiagnostica.com.br