Axi Faz Parceria Publicitária no Programa Trusted Partner da Babypips

SIDNEY, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, corretora global online de FX e CFDs, fez uma parceria de publicidade no programa Trusted Partner da Babypips, para ter a oportunidade de aumentar a visibilidade da marca junto a um público consolidado de traders de Forex e pessoas que desejam conhecer mais sobre os mercados financeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fundada em 2005, a Babypips se tornou um destino online consagrado para a educação em Forex, ajudando milhões de leitores a entender o mercado de câmbio. Seus recursos de aprendizagem acessíveis explicam o trading de Forex e as forças econômicas que influenciam os preços das moedas e os mercados financeiros em geral.

Sua oferta educacional inclui a School of Pipsology, um programa estruturado e individualizado com cursos gratuitos que abordam os conceitos básicos de Forex e a análise técnica. Seu currículo Premium se aprofunda em movimento dos preços, fundamentos macroeconômicos, análise intermercados, liquidez global e desenvolvimento de planos de trading, com forte ênfase na gestão de riscos. A Babypips também oferece comentários sobre o mercado, ferramentas de trading, questionários e um fórum da comunidade.

Por meio do programa Trusted Partner, a Axi será apresentada como parceira publicitária na Babypips, oferecendo aos leitores a oportunidade de saber mais sobre a corretora e seus serviços de trading por meio de espaços promocionais específicos. O acordo oferece à Axi acesso a um público relevante, além de possibilitar que a Babypips mantenha uma distinção entre as parcerias de publicidade e seus conteúdos educacionais e editoriais independentes.

"A Babypips desenvolveu uma presença consolidada no setor de educação em Forex, alcançando um público interessado em entender e participar dos mercados financeiros. Essa parceria de publicidade no programa Trusted Partner oferece à Axi a oportunidade de aumentar nossa visibilidade junto a esse público e apresentar nossa oferta a mais traders", afirmou Julie Sharova, Diretora Global de Marketing da Axi.

Para apoiar os traders em todas as etapas, a School of Pipsology tem evoluído continuamente, passando do nível introdutório de Forex para o estudo avançado do mercado. Suas últimas atualizações curriculares incluem módulos especializados sobre trading baseado no movimento dos preços, fundamentos macroeconômicos, liquidez global e um guia prático introdutório sobre mesas proprietárias. Além dessas aulas estruturadas, os fóruns ativos da comunidade da plataforma oferecem um espaço aberto para que traders do mundo todo possam debater estratégias, analisar movimentos do mercado e compartilhar ideias em tempo real.

Para mais informações visite www.axi.com e www.babypips.com.

Sobre a Axi



A Axi é uma corretora global online de FX e CFDs que oferece a milhares de clientes em mais de 100 países acesso aos mercados financeiros por meio de plataformas de trading intuitivas, ferramentas avançadas e recursos educacionais. Seu conjunto de produtos inclui Forex, CFDs e futuros perpétuos, com disponibilidade que varia de acordo com a região e a entidade.

Sobre a Babypips

Fundada em 2005, a Babypips é um dos recursos online mais confiáveis do mundo para traders de varejo. A plataforma é mais conhecida por sua principal atração, a School of Pipsology. Além da educação, a Babypips capacita os participantes do mercado com o MarketMilk™, uma ferramenta intuitiva de análise técnica visual e triagem, e comentários diários sobre o mercado escritos inteiramente por sua experiente equipe editorial interna. A equipe cobre Forex, ações, commodities como ouro e petróleo, e mercados financeiros mais amplos. Com o apoio de uma comunidade de trading global ativa, a Babypips oferece todos os meses a milhões de leitores insights claros e práticos para que eles possam navegar pelo universo dos investimentos modernos. For more information, visit Para mais informações, visite www.babypips.com.

Consultas da Mídia: mediaenquiries@axi.com

Promovido pela AxiTrader LLC. As negociações apresentam um alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8460792-6a5d-4a0e-a24b-0058a8ca4b00

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001303288)