Shahrukhz Residences by Danube: coberturas exclusivas com design de Gauri Khan, avaliadas em USD 5,35 milhões cada, todas vendidas no dia do lançamento

A Danube Properties divulgou o Shahrukhz Residences by Danube, seu empreendimento à beira-mar totalmente mobiliado em Dubai Maritime City, apresentado em um grande evento de lançamento no dia 11 de novembro na Coca-Cola Arena, em Dubai, com a presença do fundador e presidente do Danube Group, Rizwan Sajan, além de Shah Rukh Khan e Gauri Khan.

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Shahrukhz Residences by Danube: Exclusive Gauri Khan-Designed Penthouses Worth USD 5.35 Million Each Sell Out on Launch Day (Photo: AETOSWire)

Apresentado pelo cineasta Karan Johar, o evento marcou a segunda colaboração entre Rizwan Sajan e SRK. Um destaque do evento foi o anúncio de que todas as coberturas com o design de Gauri Khan, cada uma avaliada em USD 5,35 milhões, foram vendidas no dia do lançamento.

Ao expressar gratidão pela resposta fenomenal, Rizwan Sajan afirmou: "O Shahrukhz Residences é mais do que um empreendimento; representa nossa ambição de criar residências que combinam design excepcional, experiências significativas e valor duradouro. A resposta, particularmente o esgotamento das vendas das coberturas, é um marco de orgulho para a nossa equipe".

Shah Rukh Khan afirmou: "É maravilhoso ver a evolução da jornada do Shahrukhz, passando de um marco comercial de sucesso a um endereço residencial icônico. A ideia de viver uma vida de rei vira realidade através das experiências idealizadas por este empreendimento".

Gauri Khan acrescentou: "Para as coberturas, eu queria criar espaços que transmitam elegância, acolhimento e singularidade, ao passo que aproveitam ao máximo a localização à beira-mar. É especial ver a visão do design receber uma resposta tão encorajadora, que já traz consigo a marca de casa cheia".

O Shahrukhz Residences oferece apartamentos totalmente mobiliados a partir de USD 450,000, com um parcelamento 30:70 flexível: 30% durante a construção e 70% na entrega.

A torre contará com mais de 40 comodidades voltadas ao estilo de vida, incluindo o primeiro Lounge de Longevidade com crioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, uma cama de terapia com luz vermelha, sauna infravermelha e outras instalações voltadas para a longevidade. Os residentes também desfrutarão de áreas de lazer com temas aquáticos, instalações esportivas, creche infantil, pistas para ciclismo e corrida, o exclusivo terraço do King's Club e acesso a um iate privado.

O Shahrukhz Residences by Danube segue o sucesso da torre comercial Shahrukhz, com unidades esgotadas no dia do lançamento em 2025.

Sobre a Danube Properties

A Danube Properties, subsidiária do Danube Group, fundada em 1993 por Rizwan Sajan, é uma das principais incorporadoras imobiliárias privadas dos Emirados Árabes Unidos. Reconhecida por ter sido pioneira no plano de pagamento de 1%, a empresa desenvolve residências totalmente mobiliadas que oferecem mais de 40 comodidades voltadas ao estilo de vida, tendo construído uma sólida reputação pela qualidade das suas construções e pela entrega dentro do prazo.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Avinash Lohana

enquiry@danubeproperties.ae

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