YYForce Divulga Projeção de Receita de US$ 70 milhões para o Ano Fiscal de 2026

SINGAPURA, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForceInc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), plataforma de tecnologia de robótica e gestão de força de trabalho corporativa orientada por IA, divulgou hoje sua previsão financeira para o ano fiscal que se encerra em 31 de dezembro de 2026, projetando uma receita de US$ 70,0 milhões no ano. A previsão representa um crescimento de aproximadamente 22% em comparação com a receita auditada de US$ 57,2 milhões no ano fiscal de 2025.

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O aumento projetado de US$ 12,8 milhões na receita reflete a crescente demanda corporativa pela plataforma proprietária Workforce OS da Empresa, as implantações contínuas de robótica comercial e a expansão dos contratos recorrentes de software e serviços em todo o Sudeste Asiático, bem como as contribuições esperadas das empresas adquiridas ou estabelecidas em 2026.

Principais Destaques Financeiros e Operacionais

Previsão de Receita para o Ano Fiscal de 2026 (FY2026): Meta de US$ 70,0 milhões, aproximadamente 22% de crescimento em relação ao ano anterior.

Meta de US$ 70,0 milhões, aproximadamente 22% de crescimento em relação ao ano anterior. Receita de Referência do FY2025: Referência auditada de U$ 57,2 milhões.

Referência auditada de U$ 57,2 milhões. Aumento Projetado da Receita: Aumento projetado de U$ 12,8 milhões na receita.

Aumento projetado de U$ 12,8 milhões na receita. Expansão da Margem: Os algoritmos de correspondência de IA e a implantação automatizada dos serviços continuam impulsionando a alavancagem operacional em todos os centros operacionais regionais.

Os algoritmos de correspondência de IA e a implantação automatizada dos serviços continuam impulsionando a alavancagem operacional em todos os centros operacionais regionais. Indicador do Balanço Patrimonial: Expansão financiada apoiada pela geração de fluxo de caixa operacional positivo e por uma estrutura de capital simplificada.





Comentário da Diretoria

"O aumento do valor de referência de US$ 57,2 milhões no FY2025 para uma projeção de US$ 70,0 milhões no FY2026, representando um crescimento de aproximadamente 22% em relação ao ano anterior, reflete a adoção contínua da nossa arquitetura operacional baseada em IA pelas empresas", afirmou Mike Fu, CEO da YYForce. "Ao incorporar o software proprietário de alocação e a robótica de serviços comerciais diretamente nos fluxos de trabalho corporativos, a YYForce busca oferecer eficiência de custos aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento da receita. Com base no nosso pipeline atual no Sudeste Asiático, continuamos focados na execução da nossa estratégia de expansão comercial para o restante do exercício de 2026."

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma fornecedora de soluções para a força de trabalho e serviços integrados de gestão de instalações baseada em tecnologia. A Empresa está desenvolvendo um ecossistema de força de trabalho do futuro que integra talentos humanos, inteligência artificial, robótica humanoide e de serviços, tecnologias de IoT e plataformas digitais de gestão de instalações.

Por meio de suas operações de força de trabalho, recursos integrados de gestão de instalações, plataforma 24iFM e iniciativas de robótica emergentes, a YYForce busca apoiar a transição para a prestação de serviços colaborativos entre humanos e máquinas, impulsionados pela tecnologia.

Para mais informações, visite www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e informações da Empresa disponíveis até a data deste comunicado. As declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como "pode", "vai", "deve", "espera", "prevê", "planeja", "pretende", "acredita", "estima", "potencial" ou expressões semelhantes, ou a forma negativa desses termos.

As declarações de previsão contidas neste comunicado incluem, entre outras, declarações relacionadas à receita projetada da Empresa de US$ 70,0 milhões para o ano fiscal que se encerra em 31 de dezembro de 2026 e à taxa de crescimento anual prevista; à demanda esperada pelos serviços de força de trabalho, gestão de instalações, software e robótica da Empresa; ao cronograma e ao volume de contratos e alocações de clientes; às margens operacionais e ao fluxo de caixa; e à estratégia, às prioridades de investimento e aos objetivos operacionais da Empresa.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, e os eventos de previsão discutidos neste comunicado para a imprensa podem não ocorrer. Os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores, incluindo, entre outros, o histórico de prejuízos líquidos da Empresa e a dúvida substancial sobre sua capacidade de continuar em operação; sua capacidade de obter financiamento em termos aceitáveis; e sua capacidade de integrar negócios adquiridos recentemente. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações, e seus registros posteriores.

A orientação de receita reflete as estimativas atuais da administração na data deste comunicado, não foi revisada ou auditada pelos auditores independentes da Empresa e não deve ser considerada como uma previsão dos resultados reais. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato de Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

E-mail: ir@yyforce.ai

Website: https://www.yyforce.ai

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9876085)