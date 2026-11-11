Angel Aligner revela seis inovações para 2027

A Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”), pioneira mundial em alinhadores transparentes, apresentou seis novas inovações clínicas, incluindo o material para alinhadores SuperElastic (MC-SE)*, uma DeepBite Solution, com indicações significativamente expandidas e o sistema Adapt-MATMpara orientação de crescimento de última geração em pacientes pediátricos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261110481283/pt/

Unveiling Angel's 2027 Innovations.

Ortodontistas e formadores de opinião reconhecem há muito tempo a excelência clínica da Angel. O Dr. David Sarver, educador em ortodontia e referência na área, afirmou: “Em mais de quatro décadas de atuação, nunca ouvi um pai dizer que ficaria satisfeito se eu garantisse resultados apenas medianos para o tratamento de seu filho.” A Angel está comprometida em elevar o padrão da ortodontia muito acima da média, especialmente em um cenário no qual a concorrência crescente e os casos mais complexos encaminhados por outros profissionais exigem resultados excepcionais.

Bindu Saran, vice-presidente de Estratégia de Produtos, acrescentou: “A Angel foi fundada por professores de ortodontia e assume o compromisso de liderar a inovação nessa especialidade. Queremos auxiliar ortodontistas de alto padrão a se destacarem pela excelência de seus tratamentos. Nossas inovações são eficazes porque ouvimos com atenção as demandas dos especialistas e atendemos às suas necessidades. Os serviços da Angel são extremamente sólidos e se aprimoram continuamente, já que aperfeiçoamos nossos recursos ano a ano.”

Nossas inovações programadas para 2027 incluem:

O material SuperElastic (MC-SE), dotado da ampla faixa de elasticidade, resistência e tenacidade necessárias para o movimento dentário, o qual estará disponível após o recebimento dos registros regulatórios pertinentes. O sistema Adapt-MATM, um avanço mandibular de última geração para orientação do crescimento em pacientes jovens com padrões de crescimento de hiperdivergentes a hipodivergentes. A DeepBite Solution, que quadruplica as indicações tratáveis de sobremordida em comparação aos produtos atuais. Pontos de pressão e linhas de corte desenvolvidos para melhorar a aplicação de força e o contato do alinhador, proporcionando maior controle sobre movimentos dentários complexos. A retenção HaloTM, solução expandida de retenção funcional para prevenir a recidiva de condições como mordida profunda, Classe III e projeção lingual. O software iPlan, que auxilia os profissionais a revisar planos de tratamento rapidamente por meio de algoritmos inteligentes no planejamento e no estagiamento.

Essas novidades vêm na esteira de muitas inovações amplamente conhecidas das quais a Angel foi pioneira, incluindo o angelButton™ (lançado em 2019), o A6 Mandibular Advancement (2015), o angelHook™ (2023) e o Intelligent Root System (2020).

* O MC-SE estará disponível após o recebimento dos registros apropriados. Além disso, o registro da marca está pendente.

Para saber mais, acesse www.angelaligner.com.

Sobre a Angelalign Technology Inc.

Fundada em 2003, a AngelAlign Technology Inc. tem suas ações negociadas em bolsa desde 2021. A empresa oferece soluções de alinhadores transparentes para profissionais de saúde, com foco na prática clínica, e para pacientes em mais de 60 países. Com mais de dois milhões de casos acumulados e um valor de mercado aproximado de US$ 2 bilhões, a empresa foca na inovação clínica e no suporte profissional, ajudando especialistas a obterem resultados excepcionais. Sua presença global sólida e seu investimento contínuo em inovação reforçam seu compromisso de longo prazo com ortodontistas e pacientes. Saiba mais em angelaligner.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa:

Sue Kolb

Angelalign Technology Inc.

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sue.kolb@angelaligner.com