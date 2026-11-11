Starr Chile recebe classificação "A" da AM Best

A Starr, organização global de seguros e investimentos, anunciou hoje que a agência global de classificação de risco AM Best atribuiu à Starr International Seguros Generales S.A. (Starr Chile) uma Classificação de Solidez Financeira de "A" (Excelente) e uma Classificação de Crédito de Emissor de Longo Prazo de "a+" (Excelente). A perspectiva para ambas as classificações é positiva.

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A classificação reflete o balanço patrimonial sólido da Starr e a implementação bem-sucedida, pela Starr Chile, do modelo de negócios da organização. A AM Best também destacou o desempenho operacional da Starr, seu perfil de negócios favorável e sua gestão de riscos corporativos como fatores fundamentais que sustentam essa avaliação positiva.

"Esta classificação sólida é mais um reconhecimento importante do modelo de negócios da Starr, à medida que continuamos a expandir nossa presença na América Latina", afirmou Jeff Greenberg, presidente do conselho e co-CEO da Starr. "Ela reflete a solidez financeira, a disciplina na subscrição de riscos e as equipes experientes que sustentam nossas operações ao redor do mundo, reforçando a confiança que corretores e clientes podem depositar na Starr."

A Starr Chile foi estabelecida em Santiago em 2016 e oferece seguros de danos patrimoniais e responsabilidades para grandes clientes industriais e comerciais no Chile, incluindo linhas técnicas, linhas financeiras, seguros marítimos e de responsabilidade civil.

A AM Best avaliou a capitalização ajustada ao risco da Starr Chile no nível mais elevado, observando que a empresa tem apresentado resultados lucrativos desde sua criação, reinvestindo os lucros para apoiar o crescimento de sua base de capital.

José Ribeiro, presidente para a América Latina LATAM e Ásia-Pacífico APAC na Starr, acrescentou: "O Chile é um mercado de crescimento importante para a Starr, e esta classificação marca um marco significativo para nossas operações na região. Ela reconhece a solidez do balanço patrimonial da Starr e a experiência da nossa equipe local, apoiada pela capacidade global da organização, além de fortalecer nossa habilidade de oferecer suporte a corretores e clientes, disponibilizando uma capacidade significativa e conhecimento especializado em subscrição de riscos."

A Starr opera uma plataforma global diversificada de seguros especializados, com atividades de subscrição nos Estados Unidos, no mercado de Londres, nas Bermudas, na Europa, na Ásia e na América Latina, atendendo clientes e corretores em diversos territórios e segmentos de negócios.

Sobre a Starr

Starr é a denominação comercial utilizada para as atividades de investimento da C. V. Starr & Co., Inc., bem como para as empresas de seguros, resseguros e assistência em viagem da Starr International Company, Inc. e suas respectivas subsidiárias. A Starr é uma organização global de destaque nos setores de investimentos, seguros e resseguros, com presença em seis continentes. Por meio de suas operadoras de seguros e resseguros, a Starr oferece produtos voltados para seguros patrimoniais, de responsabilidade civil, de acidentes e de saúde, além de uma ampla gama de coberturas especializadas, incluindo os segmentos de aviação, marítimo, energia e seguros de responsabilidade civil de excesso e subscreve produtos de resseguro a partir de Londres e das Bermudas. As subsidiárias seguradoras da Starr, sediadas nos Estados Unidos, Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido, possuem, cada uma, a classificação “A” (Excelente) atribuída pela AM Best. Os sindicatos da Starr no Lloyd’s beneficiam-se da classificação “AA-” (Muito Forte) atribuída pela Standard & Poor’s ao Lloyd’s.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261111940319/pt/

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