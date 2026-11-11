Join4 anuncia segunda temporada do videocast Join4 Talks

A Join4, empresa de automação de processos, consultoria e tecnologia com sede em Bauru, no interior paulista, anunciou a segunda temporada do Join4 Talks, videocast e podcast oficial da companhia. O primeiro episódio estreia em 12 de novembro, e a temporada terá quatro episódios, publicados quinzenalmente no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Os novos programas reúnem lideranças de centros de serviços compartilhados (CSCs), da saúde e do agronegócio e ampliam o leque de assuntos, com temas como cibersegurança e inteligência artificial (IA).

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Criado em 2026 e apresentado por Murilo Dias, CEO da Join4, e por Roberto Mancuzo, CFO da empresa, o programa se propõe a ser um espaço de compartilhamento de experiências e conhecimento entre lideranças. A aposta é que histórias e aprendizados de setores distintos ampliam as discussões sobre negócios, gestão e transformação das organizações.

A ideia de criar o programa surgiu da percepção de que as trocas mais francas com gestores costumavam acontecer fora da pauta formal das reuniões, em momentos como o café depois de um encontro de trabalho. O Join4 Talks foi pensado para levar esse tipo de conversa a um formato aberto, no qual outras lideranças possam ouvir experiências de colegas de mercado e se reconhecer nelas.

Assim, cada conversa parte da história de quem está à frente das operações antes de chegar às discussões de mercado. “Para entender como um líder toma decisão em um CSC, em uma operação de saúde ou em uma empresa do agro, é preciso conhecer o caminho que ele fez. Por isso, o Join4 Talks começa pela trajetória do convidado: de onde veio, o que viveu na carreira e fora dela. Os negócios entram na conversa a partir daí”, explica Murilo Dias.

Novos temas e convidados

Nos três primeiros episódios da segunda temporada, os convidados foram reunidos em duplas, formato que favorece a troca entre trajetórias distintas: Fábio Losnak e Leandro Bissoli; Bruno Borghi e Raphael Haddad; e Pieter Voloshyn e José Eduardo Moraes. O episódio de encerramento é dedicado a uma entrevista individual com Fernando Cirne.

A estreia, com Losnak e Bissoli, aborda cibersegurança, governança, direito digital e os desafios da IA nas empresas, assuntos que não se restringem a um único setor e fazem parte da agenda de lideranças de diferentes áreas. As sinopses dos próximos episódios serão divulgadas pela Join4 em seus canais oficiais.

A intenção é preservar a essência que marcou a primeira temporada. “Na segunda temporada, mantemos a conversa sem roteiro e sem tom comercial, com lideranças de CSC, saúde e agro. Ainda estamos definindo como será a terceira, inclusive quem vai conduzir, e isso vai depender dos temas e dos convidados”, declara o CEO.

Conversa sem roteiro e longe do discurso comercial

Os episódios seguem um modelo leve e sem roteiro fechado. Pessoas, liderança, processos, inovação e tecnologia aparecem como eixos frequentes, sempre a partir do histórico profissional e da vivência pessoal de cada convidado. Para Roberto Mancuzo, essa escolha aproxima o conteúdo de quem acompanha o programa. “A ideia do programa é conversar sobre negócios e carreira com a pessoa por trás do cargo. Quando o convidado conta a própria trajetória, a discussão fica mais próxima da realidade de quem escuta, e a gente foge do discurso de venda”, afirma.

Na visão do CFO, a condução das gravações exige mais escuta do que perguntas preparadas. Com frequência, uma questão planejada perde o sentido porque o convidado leva o diálogo para uma experiência que ninguém esperava, e é nesse movimento que os episódios ganham profundidade.

O público do Join4 Talks é formado majoritariamente por decisores de médias e grandes empresas. Por isso, os temas são tratados em linguagem acessível, sem exigir domínio do jargão de cada setor, o que permite a profissionais de áreas distintas encontrar pontos de contato com a própria rotina.

O que a primeira temporada colocou em debate

A temporada inaugural teve quatro episódios, publicados entre setembro e outubro de 2026. O primeiro reuniu Wilder Mendes, da ASICS, e Juliana Pinheiro, da Atlantica Hospitality, em uma conversa sobre liderança em operações complexas, comunicação e a necessidade de compreender o problema antes de escolher a ferramenta. No segundo, Andréa Rangel, da HexaIT, e Evelyn Bertazo discutiram inovação na saúde, integração de ecossistemas e o encontro entre experiência humana e tecnologia.

O terceiro episódio contou com Elaine Aguiar e Thiago Bomfim, da Andrade Gutierrez, que abordaram a evolução estratégica dos CSCs, estruturas que centralizam atividades de retaguarda, como RH, financeiro, jurídico e logística, de uma ou mais empresas de um mesmo grupo. Já o quarto trouxe Sérgio Morseli e Raphael Romanini, da AFIP, para falar de governança, tomada de decisão, carreira, propósito e do papel do CSC como elemento de integração cultural.

Mesmo com convidados vindos de áreas diferentes, alguns assuntos atravessaram toda a temporada. Liderança, comunicação, cultura e adoção de tecnologia apareceram de forma recorrente nas conversas, o que, na avaliação do CEO, mostra como desafios de gestão se repetem entre setores que, à primeira vista, têm pouco em comum. É essa troca entre realidades distintas que o programa busca aprofundar na nova temporada.

Murilo Dias lembra que o objetivo inicial da primeira temporada era abrir espaço para que executivos contassem como chegaram aonde estão, falando da própria carreira sem a pressão de vender uma ideia. A abertura com que os convidados receberam a proposta deu à equipe segurança para manter o mesmo formato na nova temporada.

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O episódio de estreia da nova temporada pode ser acessado em https://linktr.ee/join4_. Todos os episódios do programa também estão no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Para mais informações, basta acessar https://join4.com.br/.