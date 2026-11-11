Reforma tributária deve elevar custos da construção civil

A reforma tributária brasileira deve provocar mudanças na forma como imóveis são construídos, comercializados e tributados nos próximos anos. Com a implantação gradual de um novo sistema de impostos sobre o consumo, incorporadoras e construtoras terão de rever estruturas de custos, planejamento financeiro e estratégias de precificação. As alterações também poderão influenciar o valor final dos imóveis, a rentabilidade dos empreendimentos e as decisões de investidores. Embora a transição tenha começado em 2026, os efeitos serão progressivos, com a substituição completa dos tributos atuais prevista para 2033.

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A reforma prevê a substituição gradual de impostos como PIS, Cofins, ICMS e ISS por dois novos tributos: IBS e CBS. A transição começou com uma fase de testes e terá novas etapas a partir de 2027, até a implantação completa.

No mercado imobiliário, um dos principais pontos de atenção será a tributação das operações de compra, venda e locação de imóveis. A legislação estabelece regras específicas para o setor, que inclui redução de 50% nas alíquotas de IBS e CBS aplicáveis às operações imobiliárias e mecanismos como o redutor de ajuste e o redutor social, conforme o tipo de operação e as condições previstas em lei.

“O mercado imobiliário trabalha com investimentos elevados e ciclos que se estendem por muitos anos. Por isso, as empresas precisam estar preparadas para enfrentar mudanças econômicas, políticas e tributárias. No Grupo N1, temos um planejamento estratégico estruturado para os próximos dez anos, que nos permite antecipar cenários, avaliar riscos e tomar decisões com maior segurança, independentemente das oscilações do mercado. A reforma tributária é um exemplo de transformação que exige essa visão de futuro”, afirma Josemar Junior Costa, sócio do Grupo N1 Empreendimentos, incorporadora com sede em Itapema (SC) e com 14 anos de atuação no setor.

Grupo N1 reúne especialistas nacionais para debater futuro da tributação no mercado imobiliário

No dia 18 de novembro, a empresa reunirá especialistas de referência nacional para debater os impactos das novas regras tributárias sobre o mercado imobiliário, com foco nos custos da construção civil, nos investimentos e na comercialização de imóveis.

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Entre os convidados estão Sidney Torres, eleito Tributarista do Ano de 2026 pela Ordem dos Economistas do Brasil, com mais de 40 anos de experiência e passagem pela Receita Federal, e Eduardo Lopes dos Santos, especialista em finanças corporativas com quatro décadas de carreira, CFO de grandes construtoras e com formação complementar na New York University. O encontro será na sede da incorporadora e voltado a colaboradores do Grupo N1 e corretores de imóveis da região.