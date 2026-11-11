Inter amplia Indique e Ganhe e oferece até 2.000 pontos Loop

O Inter ampliou as possibilidades do programa Indique e Ganhe. Desde novembro de 2026, clientes pessoas físicas (PF) podem indicar empresas e microempreendedores individuais (MEIs), enquanto clientes pessoas jurídicas (PJ) e MEIs passam a convidar pessoas físicas para fazer parte do ecossistema do banco. A mudança já está disponível no Super App.

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Com a novidade, cada indicação pode render até 2.000 pontos Loop, o equivalente a R$ 40 em cashback ou investimentos. O benefício não fica restrito a quem faz a recomendação: a pessoa ou a empresa que abre conta a partir do convite também recebe vantagens ao chegar ao Inter.

Além de ampliar as chances de recompensa, a iniciativa aproxima pessoas e negócios dentro de um mesmo ambiente financeiro. A recomendação feita pelos próprios clientes ganha papel central no crescimento da instituição, que passa a contar com a rede de relacionamento de cada correntista, seja ela formada por amigos, familiares, colegas de trabalho ou contatos profissionais.

Para Priscila Salles, diretora de Clientes do Inter, a ampliação valoriza quem já conhece o serviço e decide compartilhá-lo. “Nossos clientes são também nossos maiores promotores. Quanto melhor a experiência que entregamos, maior a disposição de recomendar o Inter. Queremos fortalecer esse ciclo, valorizando a confiança de quem nos recomenda e criando novas oportunidades para que mais pessoas e empresas façam parte do nosso ecossistema”, afirma.

Mais liberdade para indicar e ganhar

A nova modalidade dá aos clientes mais autonomia para apresentar o Inter à própria rede, sem que o perfil da conta limite o envio do convite. Um cliente pessoa física pode compartilhar o código tanto com pessoas próximas quanto com empresas e MEIs do seu convívio, ampliando o número de contatos que podem se tornar indicações.

As recompensas são concedidas em pontos Loop, programa de benefícios do Inter, e variam conforme o perfil da conta indicada e as condições vigentes. O saldo acumulado pode ser utilizado em diferentes opções de resgate no Super App, entre elas cashback, investimentos e descontos, de acordo com as regras de cada modalidade.

Para empreendedores e empresas, a ampliação também traz novas oportunidades. Esses clientes passam a convidar clientes, fornecedores, parceiros comerciais e pessoas físicas da sua rede de relacionamento, transformando conexões do dia a dia do negócio em pontos que podem ser revertidos em benefícios.

A diretora de Clientes do Inter relaciona a novidade à proposta de reunir, em um só lugar, as necessidades financeiras de pessoas e de empresas. “Nosso objetivo é tornar o Inter cada vez mais presente na vida financeira dos nossos clientes, sejam pessoas ou empresas. Ao conectar esses dois universos, ampliamos as oportunidades de relacionamento e reforçamos uma das nossas maiores fortalezas: um ecossistema completo, capaz de atender diferentes necessidades em um único lugar”, destaca Priscila.

Como participar

Para indicar, basta acessar a área “Indique e Ganhe” no Super App Inter, copiar o código pessoal e compartilhá-lo com quem se deseja convidar. Após a abertura e a aprovação da nova conta, a pontuação é creditada automaticamente, desde que atendidas as condições do programa.

Para receber e usar os benefícios, os participantes devem observar os requisitos e os prazos previstos nos regulamentos do Indique e Ganhe e do Loop. Os códigos de indicação são gerados automaticamente e não contêm dados sensíveis dos clientes.

Com a ampliação, o Indique e Ganhe passa a reunir pessoas físicas, empresas e MEIs em um mesmo mecanismo de recomendação. Quem indica acumula pontos que podem ser trocados por cashback, investimentos ou descontos, e quem chega pelo convite inicia o relacionamento com o Inter já com benefícios.

Pessoas físicas interessadas em participar podem acessar o Inter pelo link https://inter-co.onelink.me/Qyu7/4yw65ubv, enquanto empresas e MEIs contam com o endereço https://inter-co-enterprise.onelink.me/q6ee/v5bg2mfa.

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As recompensas disponíveis e as condições atualizadas do programa podem ser consultadas a qualquer momento no aplicativo e na página oficial do Indique e Ganhe: https://inter.co/indique-e-ganhe/.