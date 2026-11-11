Abu Dhabi Future Health Summit é encerrado com parcerias de pesquisa e novos programas para promover a prevenção e a inovação na saúde

Realizado sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, o Abu Dhabi Future Health Summit 2026 foi encerrado com acordos e iniciativas que abrangem a descoberta de medicamentos, pesquisa clínica, saúde preventiva e saúde reprodutiva, além de programas de pesquisa e empreendedorismo que sustentarão a colaboração para além do evento.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261111738368/pt/

The Summit is the annual flagship gathering of Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi, curated and convened by the Department of Health – Abu Dhabi (DoH) together with Founding Partners PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi (IHLAD) and Mubadala Bio.

Realizado entre 20 e 22 de outubro, o Summit atraiu mais de 17.300 visitantes de 85 países. O evento reuniu líderes da área da saúde, pesquisadores, formuladores de políticas, investidores e inovadores para analisar as medidas práticas necessárias para conectar avanços científicos à prestação de serviços de saúde, bem como fortalecer a capacidade de identificar riscos e realizar intervenções precoces.

O Summit é o principal encontro anual da "Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi" (Futuro da Saúde – Uma Iniciativa Global de Abu Dhabi), organizado e promovido pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH), em conjunto com os parceiros fundadores: PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi (IHLAD) e Mubadala Bio.

Sua Excelência A Dra. Noura Khamis Al Ghaithi, subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH), afirmou: “Os resultados da Cúpula refletem a capacidade de Abu Dhabi de reunir conhecimentos científicos, clínicos e regulatórios em torno de prioridades de saúde compartilhadas, conectando essa expertise por meio de parcerias e programas que sustentam o progresso ao longo do ano. Nosso papel é capacitar pesquisadores, profissionais de saúde e inovadores a desenvolver e avaliar soluções, construindo as evidências necessárias para sua aplicação responsável. Por meio dos acordos, publicações e programas anunciados, continuamos a ampliar as oportunidades de colaboração que apoiam a prevenção e melhoram o atendimento, alinhando-se às necessidades dos indivíduos e das comunidades.”

Parcerias para avançar na descoberta de medicamentos e na pesquisa clínica

Durante a Cúpula, o DoH (Departamento de Saúde) firmou um acordo com a Isomorphic Labs para promover a descoberta de medicamentos impulsionada por inteligência artificial (IA), além de um acordo com a AstraZeneca e a Cleveland Clinic Abu Dhabi para expandir a pesquisa clínica, com a previsão de realizar até 30 ensaios clínicos até 2030. Esses acordos fomentam a colaboração entre pesquisadores, empresas do setor de ciências da vida e instituições de saúde, permitindo que ideias de pesquisa sejam desenvolvidas e suas potenciais aplicações, exploradas e avaliadas em ambientes clínicos. O DoH também lançou sua Estrutura para IA na Prática Clínica (AI Clinician Framework), destinada a orientar pesquisas e estabelecer as bases para a futura regulação do uso de IA autônoma na prática clínica. Adicionalmente, foi criado um Ambiente de Pesquisa Confiável (Trusted Research Environment), que possibilita a realização de pesquisas utilizando dados de saúde e genômicos em um ambiente seguro.

Essas iniciativas aproveitam a infraestrutura de dados, a expertise clínica e as capacidades regulatórias de Abu Dhabi para apoiar a pesquisa e a avaliação responsável de tecnologias emergentes.

Pesquisa em prevenção e saúde da mulher

O DoH firmou um acordo com a WHOOP para um programa de pesquisa em saúde preventiva, com duração de dois anos, utilizando dados provenientes de dispositivos vestíveis (wearables). Um estudo conjunto entre o DoH e a ?URA também investigará se dados coletados por esses dispositivos podem identificar sinais de alerta precoce para o parto prematuro. No campo da saúde reprodutiva, as parcerias incluem uma colaboração entre o DoH, a Cleveland Clinic Abu Dhabi e a Paterna para impulsionar pesquisas; uma iniciativa com a ART Fertility Clinics e a Conceivable para explorar aplicações de IA na fertilização in vitro (FIV); e uma colaboração com a Merck voltada ao fortalecimento da formação de especialistas e ao desenvolvimento profissional.

Publicações para subsidiar políticas e práticas de saúde

A Future Health lançou quatro documentos estratégicos (whitepapers) que abordam genômica e doenças raras, terapêutica, fertilidade e a integração de tecnologias vestíveis (wearables) ao futuro da saúde e do bem-estar — desenvolvidos, respectivamente, em parceria com a EY, Strategy&, PwC Middle East e Deloitte. Os três primeiros integram a série Abu Dhabi Blueprints. Em conjunto, as quatro publicações exploram como o conhecimento científico e a tecnologia podem apoiar a prevenção, a intervenção precoce e o cuidado personalizado. Os documentos trazem análises e recomendações voltadas a orientar políticas e o desenvolvimento de sistemas de saúde, examinando os requisitos científicos e práticos para uma adoção mais ampla de tecnologias e conhecimentos emergentes.

Novas oportunidades para inovadores e empreendedores

A Future Health abriu as inscrições para a manifestação de interesse na segunda edição do Future Health Impact Challenge. O evento também apresentou, em primeira mão, um documentário que acompanha os vencedores da edição inaugural enquanto eles implementam suas soluções em comunidades ao redor do mundo. A primeira edição do desafio foi realizada em colaboração com o MIT Solve. Além disso, a Future Health lançou seu Programa de Empreendedorismo em parceria com a Bridge for Billions. O programa apoiará, inicialmente, cerca de 50 empreendedores da área da saúde na África e na Ásia, auxiliando-os no desenvolvimento de negócios que atendam às necessidades de suas comunidades e fortaleçam sua sustentabilidade e seu impacto.

Os participantes selecionados terão a oportunidade de se conectar ao ecossistema de inovação em saúde de Abu Dhabi em uma etapa posterior.

Colaboração ao longo de todo o ano

O evento contou com 130 palestrantes distribuídos em 45 sessões, que analisaram como a IA, a genômica, as tecnologias vestíveis e os investimentos podem apoiar a prevenção e aprimorar o cuidado. Sob o tema “Sentir é Prever” (To Sense Is to Predict), as discussões se concentraram nos requisitos para a implementação — desde evidências científicas e avaliação clínica até infraestrutura e financiamento. Os acordos e programas anunciados criam oportunidades para a continuidade de trabalhos em pesquisa, avaliação clínica e empreendedorismo. Por meio de suas atividades ao longo do ano, a Future Health continuará conectando parceiros nas áreas de longevidade e medicina de precisão, saúde digital e IA, resiliência e sustentabilidade dos sistemas de saúde, além de investimentos em ciências da vida.

A Future Health convida pesquisadores, inovadores, investidores e instituições de saúde a explorar oportunidades de participar de seus programas e colaborar por meio das iniciativas anunciadas durante a Cúpula.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae.

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é um projeto organizado e coordenado pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi e seus parceiros fundadores: PureHealth, M42, Instituto para uma Vida Mais Saudável de Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como parceira estratégica e a Burjeel Holdings como parceira associada.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae ?e siga a Future Health no: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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