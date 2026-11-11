Apartamento mobiliado é opção para morar 30 a 90 dias em SP

Mudar de cidade, passar alguns meses estudando, acompanhar um tratamento médico ou precisar sair temporariamente de casa durante uma reforma. Situações como essas trazem um desafio em comum: encontrar onde morar por 30, 60 ou 90 dias sem enfrentar toda a burocracia de um aluguel tradicional.

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A alternativa que mais cresce é o apartamento mobiliado com contrato flexível. Entre a diária de hotel e os contratos residenciais convencionais, que costumam exigir prazos longos, fiador e multa por saída antecipada, esse formato permite morar em um espaço equipado por semanas ou meses, sem comprar móveis ou eletrodomésticos.

É nesse segmento que atua o Charlie, empresa brasileira de hospitalidade e tecnologia com mais de 3 mil unidades em operação, distribuídas em mais de 90 prédios. Com presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e, em breve, em outras cidades brasileiras, o Charlie oferece apartamentos mobiliados para estadias de curta, média e longa duração.

“Muita gente conhece o Charlie pelas estadias curtas, de poucos dias. Mas a procura por morar com a gente por um mês ou mais cresce ano após ano: de janeiro a outubro de 2026, a receita das estadias de 30 dias ou mais cresceu 44% em relação ao mesmo período de 2025. Essa demanda vem tanto de pessoas físicas quanto de empresas, como as de realocação de profissionais, que precisam acomodar colaboradores recém-chegados à cidade”, afirma Julia Solomon, CMO do Charlie.

Os números de hospedagem confirmam o movimento. No mesmo período, o volume de diárias em estadias de 30 dias ou mais cresceu 71%, e essas estadias passaram de 10% para 16% de todas as diárias do Charlie. Em abril e maio, o número de diárias nessa modalidade foi mais que o dobro do registrado um ano antes, com mais de 400 reservas desse tipo em andamento a cada mês.

Rotina de casa, sem prazo longo

Para estadias de um mês ou mais, o apartamento mobiliado costuma ser a opção mais prática para quem quer manter uma rotina de casa: cozinhar, trabalhar remotamente e ter ambientes privativos.

No Charlie, os apartamentos contam com mobiliário, cozinha equipada, Wi-Fi e enxoval padrão de hotel, além de atendimento online 24 horas. Serviços adicionais, como limpeza e troca de enxoval, podem ser contratados conforme as condições de cada unidade. É possível alugar a partir de 30 dias, com extensão conforme a disponibilidade e as condições contratadas.

“Muitas pessoas procuram uma locação e acabam se frustrando: ou não conseguem alugar por menos de um ano, ou esbarram na multa por saída antecipada. No Charlie, a gente resolve essa dor do inquilino com contratos de média e longa duração. Dá para ficar um mês, seis meses ou um ano, sem se prender a um prazo que não combina com o momento de vida”, explica Julia.

Nas modalidades mensais elegíveis, despesas como condomínio, IPTU, água, energia e internet podem estar reunidas em uma única mensalidade, trazendo mais previsibilidade financeira. Em opções específicas de aluguel mensal, o Charlie também oferece contratação digital, sem necessidade de fiador ou caução.

Em São Paulo, o Charlie tem unidades prontas para morar em regiões como Pinheiros, Vila Mariana, Moema, Perdizes, Consolação, Itaim Bibi e Berrini. A localização é um dos principais fatores para quem procura moradia temporária, e estar perto do trabalho, da universidade, de hospitais ou do transporte público faz diferença na rotina.

Quem procura moradia temporária

Em geral, quem procura moradia temporária está em um momento de transição, profissional ou pessoal. Os motivos mais comuns são:

Divórcio ou separação: quem precisa de um novo endereço rapidamente, enquanto reorganiza a vida.

quem precisa de um novo endereço rapidamente, enquanto reorganiza a vida. Aprovação em concurso público: quem foi nomeado e precisa assumir o cargo em outra cidade, muitas vezes com prazo curto.

quem foi nomeado e precisa assumir o cargo em outra cidade, muitas vezes com prazo curto. Mudança a trabalho: profissionais transferidos, recém-contratados ou em projetos temporários.

profissionais transferidos, recém-contratados ou em projetos temporários. Faculdade fora da cidade: estudantes de graduação ou pós-graduação em outra cidade.

estudantes de graduação ou pós-graduação em outra cidade. Tratamentos de saúde e estéticos: pacientes e acompanhantes que precisam ficar perto de hospitais e clínicas.

pacientes e acompanhantes que precisam ficar perto de hospitais e clínicas. Reforma ou espera pelo imóvel: quem está reformando a casa ou aguardando a entrega das chaves.

quem está reformando a casa ou aguardando a entrega das chaves. Teste de cidade ou bairro: quem quer conhecer melhor uma região antes de decidir onde morar.

“Os motivos de quem procura uma estadia mais longa são os mais diversos. Tem quem esteja em uma transição de carreira, como um projeto temporário ou uma mudança de cidade, e tem quem esteja em uma transição de vida, como uma separação ou um tratamento de saúde. Em comum, essas pessoas buscam uma moradia provisória que não tenha cara de provisória: um lar para chamar de seu, seja por um mês, seja por um ano”, diz Julia.

“Estamos observando um interesse cada vez maior por estadias de 30, 60 e 90 dias. As pessoas querem ter a liberdade de morar por um período em outra cidade, sem precisar assumir um contrato tradicional ou investir na estrutura de um imóvel. Esse comportamento abre espaço para um novo modelo de hospedagem, que combina o conforto de uma casa com a flexibilidade e os serviços da hospitalidade. No Charlie, queremos oferecer exatamente essa experiência: chegar com a mala e encontrar tudo pronto para viver”, completa Julia.

Sobre o Charlie

O Charlie é uma empresa brasileira de hospitalidade e tecnologia especializada na gestão de apartamentos mobiliados para estadias de curta, média e longa duração. Com mais de 3 mil unidades em operação, distribuídas em mais de 90 prédios, atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, com expansão prevista para outras cidades brasileiras.

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Para mais informações, basta acessar www.staycharlie.com.br