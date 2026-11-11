Soldiers Nutrition entra no mercado de moda fitness feminina

A Soldiers Nutrition, empresa brasileira de suplementação esportiva, anunciou sua entrada no mercado de moda fitness com o lançamento de uma coleção própria de roupas femininas. A iniciativa representa uma nova frente de negócios para a companhia, que passa a ampliar sua atuação para além do segmento de suplementos.

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A coleção é composta por tops, shorts e leggings, disponíveis em diferentes modelagens, tecidos e cores. Entre as opções estão tonalidades neutras, como preto, marrom, nude e marinho, e cores mais vibrantes, como fúcsia, magenta, amarelo e cereja. As peças são confeccionadas em tecidos canelado e ADAR, uma das maiores importadoras e distribuidoras têxteis do Brasil e referência na América Latina, e foram desenvolvidas para combinar conforto e funcionalidade durante a prática de atividades físicas.

Segundo Fabiula Freire, cofundadora e sócia da Soldiers Nutrition, a entrada no segmento acompanha a estratégia de diversificação da empresa e amplia as possibilidades de relacionamento com os consumidores. “A moda fitness representa um novo capítulo para a marca. Construímos nossa trajetória oferecendo produtos de qualidade para quem busca uma vida mais ativa e entendemos que podemos ampliar essa atuação para outras necessidades do nosso público. A entrada nesse mercado é resultado de uma estratégia de expansão que mantém nossa essência, mas abre espaço para novas categorias de produtos”, afirma.

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A iniciativa integra o movimento da companhia para fortalecer sua presença no universo de saúde, bem-estar e atividade física, acompanhando diferentes etapas da rotina de quem pratica exercícios, desde a nutrição até à escolha das roupas para treinar.