Black Friday deve movimentar R$ 14,75 bilhões no e-commerce

Aquecendo as vendas de final de ano, a Black Friday 2026 deve apresentar resultados positivos para o comércio eletrônico brasileiro. Projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) indicam crescimento de 10,4% no faturamento em relação ao ano anterior. A expectativa é que o setor alcance R$ 14,75 bilhões em vendas e registre 18,24 milhões de pedidos durante o período promocional.

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O cenário reforça a importância da data para o varejo e estimula empresas a investirem em estratégias para conquistar consumidores cada vez mais atentos a preços, condições de pagamento e experiências de compra. Além das tradicionais promoções, novos formatos de comercialização, como o live commerce, ganham espaço e ampliam as possibilidades de relacionamento entre marcas e clientes.

De olho nesse movimento, a Lord preparou uma campanha especial para a Black Friday 2026. Segundo a supervisora de marketing da marca, Daniela Domingues, a ação será dividida em diferentes fases, com ofertas distribuídas ao longo de novembro. “Os descontos começam em 37% e chegam a 65% durante a semana da Black Friday, de 23 a 27/11, em perfumes de marcas internacionais reconhecidas, como Versace, Calvin Klein, Burberry, Givenchy, Chloé e Dior. O objetivo é manter o interesse dos consumidores durante mais tempo e trabalhar diversas categorias de produtos e faixas de descontos”, explica.

Outra novidade é a entrada da marca nas lives de vendas pelo TikTok (@lordperfumaria), que passa a integrar a estratégia comercial da empresa como um novo canal de vendas. A iniciativa acompanha a expansão do social commerce no Brasil, modelo que integra entretenimento, conteúdo e compras em um mesmo ambiente.

“Nossa intenção é também investir em formatos que proporcionem uma experiência de compra mais próxima e interativa. As lives do TikTok representam um passo importante na diversificação dos nossos canais comerciais para apresentar os produtos de maneira mais dinâmica e explorar novas possibilidades de conversão em vendas”, destaca.

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Os números da plataforma ajudam a dimensionar essa oportunidade. Segundo dados divulgados pelo TikTok, o GMV (Gross Merchandise Value, ou Valor Bruto de Mercadorias) médio diário do TikTok Shop cresceu 102 vezes em seu primeiro ano de operação no Brasil. O volume médio diário de vendas gerado pelas transmissões ao vivo avançou 161 vezes, demonstrando o potencial desse formato para aproximar marcas e consumidores.