O Nippon Anime Awards será lançado em 2027
A cerimônia de inauguração está marcada para domingo, 21 de novembro de 2027, no SGC Hall Ariaike, em TóquioO TOKYO ANIME NEXT encerrou quatro dias de eventos na região de Ikebukuro com exibições, experiências interativas e programas educacionais. O evento principal trouxe à vida cenas icônicas de animes por meio de apresentações de Mai Kuraki, Nami Nakagawa, Ai Higuchi e da Orquestra Filarmônica de Tóquio.
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Na segunda-feira, 2 de novembro, a Association of Japanese Animations (AJA) anunciou, no encerramento do evento principal do TOKYO ANIME NEXT, realizado no Tokyo Tatemono Brillia Hall, em Ikebukuro, Tóquio, que o nome do seu novo prêmio de anime, com lançamento previsto para 2027, será Nippon Anime Awards. A AJA também revelou o slogan do prêmio: "Moving Frames. Moving Hearts. Moving the World”, e a data e o local da cerimônia de inauguração.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261106939315/pt/
The Nippon Anime Awards to Launch in 2027
O Nippon Anime Awards celebra as pessoas por trás das obras que causam impacto no mundo, ajudando a moldar o futuro do anime. Sua cerimônia inaugural acontecerá no dia 21 de novembro de 2027, domingo, no SGC HALL ARIAKE, em Ariake, Tóquio. Em colaboração com o governo metropolitano de Tóquio, o evento contará também com iniciativas para criar novas oportunidades de negócios na indústria do anime e desenvolver a próxima geração de talentos. Por meio desses esforços, a AJA busca promover ainda mais a cultura do anime e gerar novas oportunidades para as gerações futuras.
O anúncio foi feito durante o Evento Principal, cuja programação foi dividida em duas partes. A primeira contou com um debate sobre “O apelo dos animes japoneses, que conquistam fãs em todo o mundo”, com a participação de Toshiyuki Itakura, da dupla de comédia Impulse, Shoko Nakagawa e Sally Amaki, do grupo 22/7. A segunda parte trouxe apresentações ao vivo da Orquestra Filarmônica de Tóquio, de Mai Kuraki, Nami Nakagawa e Ai Higuchi, que deram vida a cenas memoráveis de séries de anime como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , Attack on Titan e Detective Conan.
Sobre o Nippon Anime Awards, com estreia prevista para 2027
O nome “Nippon Anime Awards” reflete nosso compromisso de homenagear a história e a cultura do anime japonês, projetando seu apelo atemporal para o futuro. O prêmio reconhecerá obras de anime de destaque e celebrará as conquistas dos profissionais que atuam no setor, levando o encanto do anime japonês ao público do Japão e de todo o mundo. Nosso objetivo é consolidar o Nippon Anime Awards como uma das principais premiações de anime do Japão, que conquiste o carinho e o reconhecimento do público por muitos anos.
Nome do prêmio
Nome em inglês: Nippon Anime Awards
Detalhes do evento
Nome do evento: Nippon Anime Awards
Data: domingo, 21 de novembro de 2027
Local: SGC HALL ARIAKE (Ariake, Tóquio)
Organização: The Association of Japanese Animations (AJA)
Detalhes do evento TOKYO ANIME NEXT
Detalhes do evento TOKYO ANIME NEXT
Nome do evento: TOKYO ANIME NEXT
Data: sexta-feira, 30 de outubro, a segunda-feira, 2 de novembro de 2026 (4 dias)
Locais: Tokyo Tatemono Brillia HALL, Toshima Civic Center, WACCA Ikebukuro 1F Event Space, Otomate Square 6F Otomate Building, Ikebukuro HUMAX Cinemas, TOHO Cinemas Ikebukuro, Grand Cinema Sunshine Ikebukuro, TIFFCOM 2026
Organização: The Association of Japanese Animations (AJA)
Coorganização: Governo Metropolitano de Tóquio
Patrocínio especial: Prefeitura de Toshima
Secretaria do Evento: Secretariado do TOKYO ANIME NEXT (Sony Music Solutions Inc.)
Site oficial: https://tokyoanimenext.jp/en/
X oficial:https://x.com/TOKYOANIMENEXT
Instagram oficial:https://www.instagram.com/tokyoanimenext/
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261106939315/pt/
Contato:
[Consultas da mídia]
Secretaria do TOKYO ANIME NEXT (Sony Music Solutions Inc.)
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Fonte: BUSINESS WIRE