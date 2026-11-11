O Nippon Anime Awards será lançado em 2027

Na segunda-feira, 2 de novembro, a Association of Japanese Animations (AJA) anunciou, no encerramento do evento principal do TOKYO ANIME NEXT, realizado no Tokyo Tatemono Brillia Hall, em Ikebukuro, Tóquio, que o nome do seu novo prêmio de anime, com lançamento previsto para 2027, será Nippon Anime Awards. A AJA também revelou o slogan do prêmio: "Moving Frames. Moving Hearts. Moving the World”, e a data e o local da cerimônia de inauguração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261106939315/pt/

The Nippon Anime Awards to Launch in 2027

O Nippon Anime Awards celebra as pessoas por trás das obras que causam impacto no mundo, ajudando a moldar o futuro do anime. Sua cerimônia inaugural acontecerá no dia 21 de novembro de 2027, domingo, no SGC HALL ARIAKE, em Ariake, Tóquio. Em colaboração com o governo metropolitano de Tóquio, o evento contará também com iniciativas para criar novas oportunidades de negócios na indústria do anime e desenvolver a próxima geração de talentos. Por meio desses esforços, a AJA busca promover ainda mais a cultura do anime e gerar novas oportunidades para as gerações futuras.

O anúncio foi feito durante o Evento Principal, cuja programação foi dividida em duas partes. A primeira contou com um debate sobre “O apelo dos animes japoneses, que conquistam fãs em todo o mundo”, com a participação de Toshiyuki Itakura, da dupla de comédia Impulse, Shoko Nakagawa e Sally Amaki, do grupo 22/7. A segunda parte trouxe apresentações ao vivo da Orquestra Filarmônica de Tóquio, de Mai Kuraki, Nami Nakagawa e Ai Higuchi, que deram vida a cenas memoráveis de séries de anime como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , Attack on Titan e Detective Conan.

Sobre o Nippon Anime Awards, com estreia prevista para 2027

O nome “Nippon Anime Awards” reflete nosso compromisso de homenagear a história e a cultura do anime japonês, projetando seu apelo atemporal para o futuro. O prêmio reconhecerá obras de anime de destaque e celebrará as conquistas dos profissionais que atuam no setor, levando o encanto do anime japonês ao público do Japão e de todo o mundo. Nosso objetivo é consolidar o Nippon Anime Awards como uma das principais premiações de anime do Japão, que conquiste o carinho e o reconhecimento do público por muitos anos.

Nome do prêmio

Nome em inglês: Nippon Anime Awards

Detalhes do evento

Nome do evento: Nippon Anime Awards

Data: domingo, 21 de novembro de 2027

Local: SGC HALL ARIAKE (Ariake, Tóquio)

Organização: The Association of Japanese Animations (AJA)

Detalhes do evento TOKYO ANIME NEXT

Detalhes do evento TOKYO ANIME NEXT

Nome do evento: TOKYO ANIME NEXT

Data: sexta-feira, 30 de outubro, a segunda-feira, 2 de novembro de 2026 (4 dias)

Locais: Tokyo Tatemono Brillia HALL, Toshima Civic Center, WACCA Ikebukuro 1F Event Space, Otomate Square 6F Otomate Building, Ikebukuro HUMAX Cinemas, TOHO Cinemas Ikebukuro, Grand Cinema Sunshine Ikebukuro, TIFFCOM 2026

Organização: The Association of Japanese Animations (AJA)

Coorganização: Governo Metropolitano de Tóquio

Patrocínio especial: Prefeitura de Toshima

Secretaria do Evento: Secretariado do TOKYO ANIME NEXT (Sony Music Solutions Inc.)

Site oficial: https://tokyoanimenext.jp/en/

X oficial:https://x.com/TOKYOANIMENEXT

Instagram oficial:https://www.instagram.com/tokyoanimenext/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261106939315/pt/

[Consultas da mídia]

Secretaria do TOKYO ANIME NEXT (Sony Music Solutions Inc.)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: press@tokyoanimenext.jp