Edital do Concurso Bacen deve sair até 30 de dezembro

O Banco Central do Brasil prevê publicar até 30 de dezembro de 2026 o edital do novo concurso público da instituição. A seleção tem 170 vagas autorizadas para três carreiras: auditor, técnico e procurador. As provas estão previstas para todas as capitais dos 26 estados e para o Distrito Federal.

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O prazo foi divulgado pelo próprio Banco Central em uma seção de perguntas e respostas sobre o concurso. A data é anterior ao limite de publicação estabelecido pela portaria que autorizou a seleção, cujo prazo se estende até o início de janeiro de 2027. Até a divulgação do edital, seguem sem definição pública as datas de inscrição, o cronograma das etapas e a banca organizadora.

A contratação da instituição responsável pelo certame ainda está em andamento. A escolha da banca será uma das próximas informações aguardadas pelos candidatos, pois permitirá conhecer detalhes sobre o formato das provas e as regras de participação. O edital deverá reunir as orientações oficiais sobre requisitos, conteúdo programático, etapas, cidades de lotação e procedimentos de inscrição.

Vagas contemplam três carreiras

A distribuição autorizada prevê 100 vagas para auditor do Banco Central, 50 para técnico e 20 para procurador. A carreira de auditor corresponde à antiga denominação de analista. Já o cargo de procurador exige formação em Direito, enquanto a escolaridade para técnico está em processo de alteração.

Atualmente, a exigência informada para técnico é de nível médio. No entanto, uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional prevê elevar o requisito para nível superior e aguarda sanção presidencial. A escolaridade que valerá para o próximo concurso dependerá da situação da proposta quando o edital for publicado. Por isso, candidatos interessados nesse cargo devem acompanhar a confirmação oficial do requisito antes de definir os documentos necessários para a inscrição.

Para auditor, a seleção contempla candidatos com formação de nível superior, conforme as regras que serão detalhadas no edital. A carreira reúne atividades relacionadas às políticas monetária, cambial e de crédito, gestão de reservas internacionais, emissão de moeda e acompanhamento de instituições financeiras. Procuradores atuam na representação judicial e extrajudicial do Banco Central e em atividades de consultoria e assessoramento jurídico.

Provas em todo o país

Uma das definições já divulgadas é a abrangência nacional da aplicação das provas. Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. As datas, os horários, a duração e a divisão das avaliações serão conhecidos com a publicação do edital.

A escolha de locais de prova em todas as capitais permite que candidatos de diferentes regiões participem sem precisar se deslocar até Brasília para realizar os exames. A cidade de prova, porém, não determina necessariamente a lotação do aprovado. As localidades de trabalho serão especificadas no edital de abertura.

Lotação começa com trabalho presencial

Os novos servidores deverão iniciar a carreira em regime presencial, nas unidades e localidades definidas pelo Banco Central. O primeiro ano de exercício está previsto para ocorrer nessa modalidade. Após esse período, poderá haver possibilidade de adesão ao regime semipresencial ou ao teletrabalho, conforme a natureza das atividades, o desempenho do servidor e as regras internas da instituição.

A adoção de trabalho remoto não significa liberdade para residir em qualquer lugar. As informações divulgadas pelo Banco Central indicam que servidores em teletrabalho parcial ou integral deverão estar em Brasília ou em uma das cidades onde a instituição mantém representação regional. A mudança de unidade ou de localidade poderá ser tratada em processos de mobilidade, conforme as regras internas e a necessidade do serviço.

Necessidade de recomposição do quadro

A abertura do concurso ocorre em um contexto de previsão de saídas de servidores nos próximos anos. O Banco Central informou que centenas de profissionais já reúnem condições para se aposentar e que novas aposentadorias são projetadas até 2030. O cenário ajuda a dimensionar a necessidade de recomposição do quadro, mas não altera o número de vagas já autorizado para este concurso.

A possibilidade de convocação de candidatos além das vagas iniciais dependerá da validade do certame, da disponibilidade de vagas e das decisões administrativas do órgão. A formação de cadastro de reserva, quando houver, e as regras de aproveitamento dos aprovados também deverão ser esclarecidas no edital.

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O concurso mais recente para auditor foi realizado em 2024. As carreiras de técnico e procurador não eram contempladas em seleções recentes, o que torna o novo edital especialmente aguardado por quem busca ingressar no Banco Central. Com a banca ainda em definição e o prazo de publicação previsto para o fim de dezembro, os próximos comunicados oficiais devem esclarecer os pontos que permanecem em aberto.