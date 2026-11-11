Pressa pode comprometer os cuidados com o corpo no verão

Com a chegada dos dias mais quentes, cresce a vontade de entrar em forma, melhorar o condicionamento físico e conquistar o tão desejado corpo de verão. Mas, na pressa por resultados, muitas pessoas acabam exagerando nos exercícios e estabelecendo metas difíceis de cumprir. O resultado pode ser justamente o contrário do esperado: lesões, cansaço excessivo, frustração e até o abandono da atividade física depois da temporada.

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Segundo Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Cia Athletica, o segredo para conquistar resultados consistentes está em respeitar o ritmo do corpo e entender que a prática de exercícios deve fazer parte de um projeto de saúde e longevidade, e não apenas de uma corrida contra o calendário. “O excesso de treino sem preparação aumenta o risco de lesões, sobrecarga nas articulações e cansaço excessivo, podendo prejudicar o sono, o apetite e a disposição. O corpo precisa de estímulo, recuperação e tempo para se adaptar”, explica o especialista.

Menos pressa, mais resultados

Um dos erros mais comuns de quem decide começar a treinar para o verão é apostar em atividades muito intensas logo nas primeiras semanas. Além dos riscos físicos, essa estratégia pode comprometer a motivação e dificultar a criação de uma rotina. “Quando o exercício provoca dor excessiva e exaustão, a tendência é evitá-lo. A intensidade deve acompanhar o condicionamento, permitindo que a pessoa perceba sua evolução. Um esforço que antes parecia difícil passa a ser mais confortável, e essa conquista estimula a continuidade”, afirma Ferreira.

Para quem está saindo do sedentarismo, a recomendação é começar com sessões curtas, em intensidade confortável, e aumentar gradualmente a duração e a frequência dos exercícios, preferencialmente com acompanhamento profissional. A meta, segundo o especialista, é evoluir até alcançar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, combinados com dois dias de exercícios de fortalecimento muscular, sempre respeitando as condições individuais.



O espelho não deve ser o único indicador de sucesso

Outro desafio comum é lidar com a ansiedade por mudanças estéticas. Nem sempre os resultados aparecem na velocidade desejada, mas isso não significa que o treino não esteja funcionando. “É importante valorizar também os ganhos de força, disposição e condicionamento. Evitar comparações e estabelecer pequenas metas ajuda a reconhecer o progresso e a manter a constância necessária para mudanças duradouras”, orienta.

Em vez de concentrar todos os esforços na perda de peso ou na definição muscular, o especialista recomenda estabelecer objetivos possíveis, como frequentar a academia três vezes por semana, melhorar a resistência física ou conseguir realizar exercícios que antes pareciam difíceis.



Descansar também faz parte do treino

Na busca por resultados rápidos, os dias de descanso costumam ser vistos como perda de tempo. No entanto, a recuperação é tão importante quanto o exercício para a evolução física. “O descanso faz parte do treinamento. É nesse período que o organismo se recupera e se adapta aos estímulos. Equilibrar exercício, sono e recuperação ajuda a evitar sobrecargas e a manter uma vida ativa por muitos anos”, destaca Ferreira.

E quando a motivação faltar? A orientação é ter alternativas mais simples para não perder o vínculo com a atividade física. “Uma caminhada de dez minutos pode ser uma boa opção. Nem sempre a motivação vem antes: muitas vezes, ela aparece depois que começamos, e terminamos melhor do que chegamos. Mas é importante distinguir desânimo de dor, doença ou exaustão, que precisam ser respeitadas”, ressalta.



Do projeto verão ao projeto vida

Para transformar o entusiasmo da estação em um compromisso permanente, a escolha de uma atividade prazerosa e a organização de horários compatíveis com a rotina são fundamentais. Ter a companhia de um amigo também pode ajudar a manter o compromisso.

O especialista lembra ainda que, pelo princípio da reversibilidade, a interrupção dos treinos provoca a perda gradual das adaptações conquistadas, reforçando a importância da regularidade. “Uma semana difícil pede adaptação, não abandono. O importante é estabelecer metas que caibam na rotina e ajustar o planejamento sempre que necessário”, recomenda.

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Para quem pretende começar agora e continuar ativo durante todo o próximo ano, Ferreira deixa uma orientação simples: “Comece com algo que consiga repetir na próxima semana. Escolha uma atividade de que goste e evolua aos poucos. Faça do verão o ponto de partida e da saúde um compromisso para a vida”.