Stark Bank fortalece Growth para acelerar expansão

Para acelerar a aquisição de clientes e expandir suas receitas, o Stark Bank reforça a estrutura de Growth. Como parte desse movimento, a companhia anuncia a chegada de Rogério Pinho, ex-C6 Bank, como novo Head da área, atuando de forma integrada aos times de marketing, comercial, atendimento e produtos.



A contratação ocorre em um período de expansão dos negócios. No primeiro semestre de 2026, o grupo Stark, composto pelo Stark Bank e pela Stark Infra, transacionou R$ 649,8 bilhões, volume equivalente a cerca de três vezes o registrado no mesmo período de 2025. A base ativa do grupo também cresceu aproximadamente 90% desde o fim de 2024.

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Com o reforço em Growth, o Stark Bank busca dar continuidade a esse ritmo de crescimento, combinando a entrada de novas empresas com a ampliação do relacionamento com os clientes atuais. Pinho terá a missão de conectar dados e inteligência de clientes às iniciativas de aquisição e identificar oportunidades para aumentar a participação das soluções do banco nas operações financeiras das empresas.

O executivo traz mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, com passagens por C6 Bank, Santander, Itaú Unibanco e GE Money. Nos últimos sete anos, atuou no C6, onde ocupou posições de liderança em parcerias, canais de distribuição e negócios para pessoas jurídicas. Mais recentemente, foi responsável pela estratégia de CRM e Growth para clientes PJ, com foco em engajamento, relacionamento e geração de receita.

“O Stark Bank já vem crescendo de forma expressiva. Chego para contribuir com essa expansão, trabalhando junto às equipes de marketing, comercial, atendimento e produtos para conquistar novos clientes e ampliar receitas. Há oportunidades tanto para levar nossas soluções a mais empresas quanto para aprofundar o relacionamento com quem já opera conosco, acompanhando as necessidades de cada negócio”, afirma Rogerio Pinho, Head de Growth do Stark Bank.

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Formado em Sistemas de Informação e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas, Pinho combina experiência em planejamento financeiro e análise de resultados com liderança comercial e desenvolvimento de negócios digitais.