Estudo reduz risco de morte no câncer de mama em quase 20%

Novos resultados do estudo de Fase III NATALEE mostram que o uso de ribociclibe associado à terapia endócrina reduziu em 19,1% o risco de morte por qualquer causa em comparação à terapia endócrina isolada em pacientes com câncer de mama inicial HR+/HER2- em estágios II e III e com alto risco de recorrência (HR=0,809; IC 95%: 0,661–0,989). Os dados da análise de seis anos foram apresentados no Congresso ESMO 2026.

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O resultado ganha relevância por demonstrar benefício em sobrevida global. Quando consideradas especificamente as mortes causadas pelo câncer de mama, a redução do risco foi de aproximadamente 30% em comparação à terapia endócrina isolada (HR=0,706; IC 95%: 0,559–0,890).

“Em tratamentos realizados após a cirurgia, demonstrar uma diferença em mortalidade pode levar muitos anos. Observar esse resultado já aos seis anos de acompanhamento é um dado muito importante”, explica Dr. Carlos Barrios, um dos principais pesquisadores internacionais do estudo. Segundo o especialista, o tratamento adjuvante busca reduzir a possibilidade de que células tumorais remanescentes voltem a se desenvolver e provoquem a recorrência da doença.

Benefício continua após o fim do tratamento

Outro resultado relevante da análise é que o benefício absoluto em sobrevida livre de doença invasiva observado com ribociclibe continuou aumentando mesmo após o término do tratamento com o medicamento. No momento da análise, os pacientes que completaram os três anos de tratamento com ribociclibe estavam sem recebê-lo havia uma mediana de 38 meses — pouco mais de três anos.

Na análise atualizada de seis anos, a diferença absoluta em sobrevida global entre os grupos aumentou de 1,2 ponto percentual aos cinco anos para 2,1 pontos percentuais aos seis anos. Na sobrevida livre de doença invasiva (iDFS), desfecho primário do estudo, o benefício absoluto também cresceu, passando de 4,1 pontos percentuais aos cinco anos para 5,3 pontos percentuais aos seis anos.

Na prática, os resultados mostram que a diferença entre os grupos continua aumentando ao longo do acompanhamento, mesmo após o encerramento do tratamento com ribociclibe.

“O tratamento com ribociclibe é realizado por três anos, mas continuamos observando uma consequência positiva na evolução das pacientes depois que ele termina”, explica Barrios.

Quem participou do estudo?

O NATALEE avaliou 5.101 pacientes adultos com câncer de mama inicial HR+/HER2- em estágios II e III. O estudo contou com locais de pesquisa no Brasil, listados no registro do ClinicalTrials.gov4.

O estudo incluiu pacientes com doença linfonodo-positiva e também pacientes sem comprometimento dos linfonodos, selecionados conforme o estágio da doença e características tumorais associadas a maior risco de recorrência.

De acordo com Barrios, essa seleção é um dos pontos importantes para a aplicação dos resultados na prática clínica. Características como tamanho do tumor, comprometimento dos linfonodos e grau tumoral ajudam o médico a avaliar o risco de recidiva e identificar as pacientes que podem se beneficiar de estratégias adicionais à terapia endócrina.

Eficácia e perfil de segurança

O estudo comparou ribociclibe associado à terapia endócrina com a terapia endócrina isolada. Além dos resultados de sobrevida global, a análise de seis anos mostrou benefícios sustentados ou crescentes nos principais desfechos de eficácia.

Com o acompanhamento mais longo, o perfil de segurança permaneceu consistente com as análises anteriores, sem novos sinais de segurança identificados.

Sobre o estudo NATALEE

NATALEE é um estudo global de Fase III, multicêntrico, randomizado e aberto que avalia a eficácia e a segurança de ribociclibe associado à terapia endócrina como tratamento adjuvante versus terapia endócrina isolada em pacientes com câncer de mama inicial HR+/HER2- em estágios II e III2,5.

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A terapia endócrina adjuvante utilizada nos dois braços do estudo foi um inibidor de aromatase não esteroidal — anastrozol ou letrozol. Homens e mulheres na pré-menopausa também receberam goserrelina para supressão gonadal2. O desfecho primário foi a sobrevida livre de doença invasiva (iDFS), definida segundo os critérios Standardized Definitions for Efficacy End Points (STEEP), versão 1.02.