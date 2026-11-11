Tesouro de Varna revela as primeiras joias de ouro do mundo

A fascinante história da joalheria e a relação da humanidade com os metais preciosos ganharam um novo capítulo na década de 1970, quando um achado arqueológico na Bulgária revolucionou a compreensão sobre o início da civilização. Conhecido como o Tesouro de Varna, o conjunto de peças descoberto na Necrópole de Varna, às margens do Mar Negro, é oficialmente reconhecido como o ouro trabalhado mais antigo do mundo, datado de 4600 a.C. a 4200 a.C.

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O achado ocorreu por acaso em outubro de 1972, durante a escavação de uma vala industrial pelo operador de escavadeira Raycho Marinov. O que parecia ser apenas mais um canteiro de obras revelou-se um dos sítios arqueológicos mais importantes da Europa: uma necrópole da Idade do Cobre (Calcolítico) que continha quase 300 sepulturas. No local, arqueólogos catalogaram mais de 3.000 artefatos de ouro puro, totalizando aproximadamente 6 quilos do metal precioso.

As peças encontradas surpreenderam a comunidade científica devido à sua antiguidade. O Tesouro de Varna é entre 1.500 e 2.000 anos mais antigo do que as primeiras grandes produções metalúrgicas documentadas no Egito Antigo ou na Mesopotâmia. A descoberta evidenciou que, muito antes dos faraós, uma sofisticada cultura pré-histórica já dominava técnicas complexas de fundição e forja no continente europeu.

A complexidade da metalurgia pré-histórica

O acervo descoberto inclui uma enorme variedade de itens, como diademas, pulseiras, colares, anéis, contas e apliques para vestimentas, além de cetros revestidos de ouro e uma tigela maciça com proporções geométricas exatas. A precisão do acabamento dos objetos demonstra que a sociedade que habitava a região de Varna possuía artesãos altamente especializados, capazes de refinar o metal e moldá-lo com extrema delicadeza.

Mais do que a habilidade técnica, a distribuição dos objetos nas sepulturas revelou, pela primeira vez na história humana, a existência de uma estrutura social fortemente hierarquizada. Enquanto a maioria das sepulturas continha pouco ou nenhum adorno, o túmulo de um único homem — presumivelmente um líder ou sacerdote de aproximadamente 45 anos — concentrava mais de 1.500 objetos de ouro, simbolizando um status de riqueza e poder político inéditos para a época.

Para especialistas do setor joalheiro contemporâneo, a descoberta reforça o papel do ouro como o metal supremo da expressão humana. Igor Ferreira, especialista em ouro da joalheria Fábrica do Ouro, aponta que o tesouro reflete a própria essência do fascínio pelo metal.

"A Necrópole de Varna prova que o desejo de eternizar momentos, posições sociais e crenças por meio de joias acompanha a humanidade desde as suas primeiras organizações estruturadas. O ouro sempre foi escolhido para essas funções por sua durabilidade incomparável e brilho inalterável", afirma Ferreira.

Impacto histórico e preservação

Os estudos no sítio arqueológico, conduzidos inicialmente pelo arqueólogo búlgaro Ivan Ivanov, indicam que a Cultura de Varna colapsou por volta de 4100 a.C., possivelmente devido a severas mudanças climáticas e inundações na região. Apesar do desaparecimento daquela civilização, o legado material deixado por seus artesãos permaneceu intacto por milênios sob o solo búlgaro.

"O ouro de Varna representa também um importante marco na evolução das técnicas metalúrgicas da Antiguidade. A fabricação de peças tão elaboradas em meados do quinto milênio a.C. demonstra que seus produtores já dominavam conhecimentos avançados de extração, fundição e modelagem de metais. Essa capacidade técnica revela uma sociedade com organização econômica estruturada, divisão de atividades profissionais e possíveis conexões comerciais com outras comunidades da região", conclui Ferreira.

A descoberta continua a ser uma referência fundamental para a arqueologia e para a história da arte, demonstrando que a tradição de transformar o metal nobre em joias atemporais e cheias de significado cultural tem raízes muito mais profundas do que a ciência moderna supunha.

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Atualmente, o Tesouro de Varna está preservado e em exibição permanente no Museu Arqueológico de Varna, atraindo pesquisadores e turistas de todo o mundo. O acervo frequentemente viaja para exposições internacionais em grandes instituições, servindo como o principal testemunho do nascimento da metalurgia do ouro na história.