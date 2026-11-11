Bradesco fortalece marca empregadora com escuta interna

O momento de profunda transformação estratégica, tecnológica e operacional vivenciado pelo Bradesco nos últimos anos ganha um desdobramento essencial e construído de dentro para fora: o fortalecimento de sua marca empregadora a partir da escuta ativa de seus próprios funcionários. A iniciativa traduz as percepções, experiências e aspirações de quem faz o banco no dia a dia em um plano estruturado de longo prazo, sob o lema “Confiança para transformar”.

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O posicionamento responde diretamente a uma tendência nas prioridades dos profissionais de mercado. Levantamentos globais sobre o futuro do trabalho evidenciam que o alinhamento cultural e a conexão humana tornaram-se fatores decisivos de escolha: segundo o estudo global da Deloitte (Global Human Capital Trends), 79% dos líderes e organizações apontam o fomento ao senso de pertencimento e à cultura corporativa como críticos para o sucesso e o desempenho dos negócios. Paralelamente, pesquisas da consultoria BetterUp revelam que profissionais que vivenciam um forte senso de pertencimento apresentam 50% menos propensão a deixar a empresa, além de demonstrarem níveis expressivamente superiores de engajamento e colaboração.

Já a pesquisa Carreira dos Sonhos 2026, desenvolvida pela Cia de Talentos e publicada em outubro de 2026, reforça a relevância da reputação na escolha das empresas pelos jovens. Reputação e reconhecimento no mercado aparecem em primeiro lugar entre os motivos de escolha, com 22% das respostas, assumindo a liderança pela primeira vez em 15 anos. Na sequência, vêm inovação e tecnologia, com 21%, e desenvolvimento, com 19%.

Conectar esse termômetro do mercado à realidade vivida no banco também foi um dos pontos de partida do projeto. Para fundamentar a atuação em dados concretos e na voz genuína de suas equipes, o banco realizou uma ampla pesquisa interna, conduzida pela consultoria de employer branding e atração de talentos Radancy, representada no Brasil pela EBB - Employer Branding Brasil. O diagnóstico mapeou aspirações, vínculos de pertencimento e os atributos que sustentam o orgulho corporativo na prática das diferentes áreas e níveis da organização.

O resultado desse levantamento orientou a criação da nova proposta de valor ao empregado (EVP, na sigla em inglês), ancorada em quatro pilares fundamentais: solidez, desenvolvimento, conexão e legado. A premissa central é unir a herança histórica de robustez e estabilidade da instituição financeira à intensa transformação digital, cultural e de negócios vivenciada nos últimos anos.

Cultura, pertencimento e autonomia

Segundo Soraya Bahde, diretora de Cultura, Talentos & Bem-estar do Bradesco, a relação entre empregadores e profissionais entrou em uma etapa de maior exigência por transparência e coerência cultural.

“A forma como as pessoas escolhem onde trabalhar mudou profundamente. Hoje, os talentos querem entender não apenas quais oportunidades formais uma empresa oferece, mas como é o clima interno, quais são as possibilidades concretas de desenvolvimento contínuo e que tipo de trajetória podem construir ali dentro. Nossa estratégia parte justamente desse olhar: tornar mais visíveis as pessoas, as histórias e as experiências reais que formam o banco”, explica a executiva.

A aposta é transformar uma reputação corporativa historicamente consolidada em uma narrativa viva e perene sobre o cotidiano profissional.

Quatro territórios e novas linguagens

Para materializar o conceito em todos os pontos de contato, a instituição desenvolveu uma esteira contínua de produção de conteúdo organizada em quatro territórios narrativos prioritários: carreira, cultura, transformação e impacto. O projeto foi desenhado em parceria com a ILoveMyJob, consultoria especializada em Employer Branding, que atua na construção de estratégias de marca empregadora, conectando cultura, proposta de valor ao empregado e atração de talentos.

Como fio condutor dessa narrativa, o Bradesco apresenta um Vídeo Manifesto - peça audiovisual desenvolvida para tradução do conceito. A produção dá voz ao sentimento de pertencimento e evidencia que a transformação no banco não é feita apenas de sistemas e processos, mas de pessoas com autonomia para trilhar suas próprias carreiras.

As pautas dos territórios definidos abrangem desde mobilidade interna e desenvolvimento de habilidades do futuro até novos perfis de liderança, práticas socioambientais e bastidores de inovação. A distribuição contempla formatos e linguagens adaptados a cada canal:

- Diálogos descontraídos com a liderança: o formato “One a One sem Filtro” propõe conversas ágeis e diretas entre executivos e o público sobre erros, acertos, dilemas de carreira e desafios cotidianos, aproximando a liderança das redes e humanizando a gestão.

- Série imersiva de trajetórias: o projeto “Carreiras” traz especialistas e líderes em depoimentos que abordam caminhos práticos de aprendizado, com conteúdos desdobráveis em videocasts, carrosséis informativos, newsletters e pílulas em vídeo para redes sociais.

Recrutamento com contexto prático

A reestruturação atinge também a ponta final da atração: os anúncios de vagas e a porta de entrada para novos profissionais. Em vez da tradicional listagem técnica de requisitos e funções, as vagas em aberto passam a incorporar contexto prático, mostrando depoimentos de quem já atua na área, a rotina dos times e projeções de evolução profissional.

Para programas de entrada, a exemplo de Estágio e Jovem Aprendiz, a estratégia aposta no protagonismo de quem iniciou recentemente sua jornada, humanizando o processo seletivo e gerando identificação imediata.

Todo esse ecossistema converge para o lançamento do novo portal de carreiras do Bradesco, desenvolvido como um hub interativo que reúne, além das posições abertas, informações detalhadas sobre cultura, programas de diversidade e inclusão, iniciativas socioambientais e os benefícios oferecidos.

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“Queremos que a comunicação sobre carreira vá além do anúncio burocrático de posições. Há uma pluralidade imensa de áreas, especialidades e trajetórias viáveis na nossa organização. Trazer isso à tona aproxima o Bradesco de quem está planejando os rumos da sua vida profissional e materializa o que chamamos de confiança para transformar”, conclui Soraya.