Soldiers Nutrition destaca estudo sobre arginina e imunidade

A relação entre alimentação e funcionamento do sistema imunológico é tema de diferentes pesquisas científicas. Entre os nutrientes investigados está a arginina, um aminoácido produzido naturalmente pelo organismo e também encontrado em alimentos ricos em proteínas. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, identificou como a disponibilidade dessa substância pode influenciar a capacidade do sistema imunológico de reconhecer células alteradas e responder a infecções virais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os resultados foram publicados em agosto de 2026 na Cell, uma das revistas científicas mais prestigiadas, influentes e respeitadas do mundo, focada em publicações na área das ciências da vida.

A pesquisa chama a atenção para uma função importante da arginina, sua participação na produção de proteínas que ajudam as células de defesa a identificar possíveis ameaças. Quando a disponibilidade do aminoácido é baixa, esse processo pode ser prejudicado, dificultando o reconhecimento de células que apresentam alterações ou foram infectadas por vírus.

O estudo também amplia a compreensão sobre como nutrientes participam de processos que vão além da formação muscular ou do fornecimento de energia, temas frequentemente associados à suplementação. Para a Soldiers Nutrition, acompanhar descobertas como essa é uma forma de contribuir para uma discussão mais ampla e qualificada sobre os componentes presentes na alimentação e nos suplementos.

O que a pesquisa identificou

Para compreender a relação entre arginina e imunidade, os pesquisadores analisaram como a falta do aminoácido interfere na produção de proteínas responsáveis por apresentar sinais de alterações celulares ao sistema imunológico. Essas proteínas funcionam como uma espécie de identificação, mostram às células de defesa o que está acontecendo dentro de outras células, permitindo que reconheçam possíveis ameaças.

Nos experimentos, os cientistas observaram que a deficiência de arginina dificultou a produção dessas proteínas. Em modelos animais, dietas enriquecidas com o aminoácido foram associadas a uma redução no número de tumores colorretais e a sintomas mais brandos em modelos de infecção por influenza e Covid-19. A administração de arginina após a infecção por influenza também apresentou resultados favoráveis nos animais.

Para Lucas Stein, nutricionista da Soldiers Nutrition, o estudo reforça a importância de compreender os nutrientes a partir de suas funções no organismo, sem limitar a discussão sobre suplementação aos benefícios mais conhecidos.

“Quando falamos em suplementação, é importante entender que os nutrientes participam de diferentes processos do organismo. A arginina é um exemplo de aminoácido que não está relacionado apenas à síntese de proteínas, ela também participa de mecanismos fundamentais para o funcionamento do sistema imunológico. Pesquisas como essa ajudam a ampliar nosso conhecimento sobre a nutrição e mostram por que precisamos olhar para os ingredientes de forma mais completa”, explica o nutricionista.

Arginina e o consumo no cotidiano

A arginina está presente em alimentos como carnes, peixes, ovos, leite e algumas oleaginosas, além de ser produzida pelo próprio organismo. Sua disponibilidade está relacionada à alimentação e às necessidades individuais, que podem variar conforme as condições fisiológicas e nutricionais de cada pessoa.

No contexto da suplementação, a praticidade de consumo e a adequação à rotina são fatores que merecem atenção. A escolha por utilizar um suplemento, assim como a frequência e a quantidade, deve considerar os objetivos, a alimentação e as necessidades de cada indivíduo, preferencialmente com orientação de um profissional habilitado.

“Um suplemento não deve ser escolhido apenas porque um ingrediente está em evidência ou porque um estudo apresentou resultados promissores. É necessário entender qual é a necessidade daquela pessoa, como está sua alimentação e se existe indicação para complementar a ingestão de determinado nutriente. A regularidade pode fazer parte de uma estratégia de suplementação, mas precisa estar associada a um objetivo e a uma orientação adequada”, destaca Lucas.

Ciência antes da suplementação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa sobre arginina representa mais um avanço na compreensão da relação entre nutrição e sistema imunológico. Para a Soldiers Nutrition, acompanhar a evolução das pesquisas científicas e compartilhar informações acessíveis sobre nutrientes e suplementação faz parte do compromisso de aproximar o consumidor de escolhas mais conscientes. A marca busca ampliar o conhecimento sobre os ingredientes, suas funções no organismo e as evidências que sustentam seu uso, reforçando a importância da informação e da orientação profissional na construção de hábitos de cuidado com a saúde.