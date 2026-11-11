Pesquisa aponta cautela na Black Friday de 2026

A Black Friday de 2026 deve ser marcada por consumidores mais cautelosos na decisão de compra, na comparação de preços e na administração do orçamento doméstico. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, entre os dias 7 e 19 de outubro de 2026, aponta que 51% dos consumidores das capitais brasileiras pretendem aproveitar as promoções deste ano. O percentual representa uma queda de 37 pontos percentuais em relação a 2023. Outros 31% ainda não decidiram se participarão, enquanto 19% afirmam que não pretendem realizar compras durante o período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os consumidores que pretendem aproveitar a data, 70% consideram a Black Friday uma oportunidade para adquirir produtos de que já precisam por preços menores. Outros 37% planejam antecipar as compras de presentes de Natal. O valor médio previsto para as aquisições é de R$ 1.053, segundo o levantamento. Os resultados indicam que a intenção de compra está relacionada à possibilidade de encontrar preços que representem economia e à organização das despesas previstas para o fim do ano.

A pesquisa também identificou preocupações relacionadas à segurança digital. Segundo os dados, 65% dos consumidores têm receio de sofrer fraudes durante a Black Friday, incluindo roubo de informações bancárias e clonagem de cartões. Apesar disso, os canais digitais permanecem predominantes: 81% dos entrevistados que pretendem participar da data planejam realizar compras pela internet. Na escolha dos estabelecimentos, o menor preço após pesquisa e a oferta de frete grátis aparecem entre os fatores mais mencionados, ambos citados por 41% dos participantes.

Outro aspecto identificado pelo levantamento é a influência dos compromissos financeiros anteriores sobre novas aquisições. Entre os consumidores que pretendem comprar na Black Friday, 57% ainda estão pagando outras compras parceladas, enquanto 22% possuem três ou mais compromissos desse tipo. O cenário indica que a decisão de aproveitar promoções também ocorre em meio à necessidade de administrar despesas já assumidas e avaliar a capacidade de pagamento.

A avaliação de custos, finalidade e utilidade dos produtos também integra o planejamento de aquisições no ambiente empresarial. Para Caique Pedrilli, CEO da Hakuna Matata Brindes, a análise desses fatores participa de um processo de compra mais criterioso. “O planejamento de compras ganhou importância diante de consumidores mais atentos ao valor e à utilidade dos produtos. Essa análise também é relevante para as empresas na organização de suas aquisições corporativas”, afirma.

O levantamento foi realizado em duas etapas: a primeira reuniu 1.133 consumidores das 27 capitais brasileiras, enquanto a segunda contou com 601 participantes que declararam intenção de comprar na Black Friday. A pesquisa foi conduzida pela internet e os resultados passaram por ponderação de sexo, idade, renda e escolaridade. As margens de erro informadas são de 3,7 pontos percentuais para a primeira etapa e de 4 pontos percentuais para a segunda, considerando intervalo de confiança de 95%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os resultados mostram que a Black Friday continua presente nas intenções de consumo, mas a participação dos consumidores está condicionada a fatores como disponibilidade financeira, percepção de vantagem nas ofertas e confiança nos canais de compra. A comparação de preços e a avaliação dos compromissos financeiros assumidos aparecem como elementos relevantes para compreender o comportamento de consumo no período de 2026.