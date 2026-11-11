Estudo avalia malha reabsorvível em 206 cirurgias de mama

O estudo publicado em 2026 no Aesthetic Surgery Journal Open Forum acompanhou 206 mulheres, o equivalente a 407 mamas, que receberam uma malha sintética reabsorvível durante cirurgias estéticas das mamas, entre elas mastopexia com aumento, aumento isolado e redução com aumento. Do total de operações, 114 foram primárias e 92 foram de revisão. O seguimento médio foi de 9,2 meses.

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Entre as pacientes, 10 precisaram de nova cirurgia (4,9%). Houve seroma em 4 casos (1,9%), deformidade de animação em 5 (2,4%) e deslocamento do implante em 1 (0,5%). Não foram observadas infecção, outros eventos de ferida nem contratura capsular. Os autores concluem que o material é uma alternativa viável de suporte de partes moles, mas apontam como limitações a falta de grupo de comparação, o viés de detecção e o seguimento curto.

O tema ganha relevância em um mercado de grande volume. Segundo a pesquisa global da ISAPS, com dados de 2025, o Brasil ficou em segundo lugar no total de procedimentos estéticos, com 3,2 milhões, e liderou o ranking de cirurgias, com 2,3 milhões. Os procedimentos de mama somaram 4,7 milhões no mundo, alta de 5,7%.

Segundo o cirurgião plástico Fábio Selbach, as cirurgias de revisão e as trocas de prótese têm particularidades. "Quando o tecido já foi operado ou sustentou um implante por muitos anos, pode ter menos capacidade de aguentar a carga da mama e da prótese. Isso pode favorecer a queda precoce, a perda do formato e a descida do implante", explica. O médico menciona também a idade, a gravidez, a lactação, oscilações expressivas de peso, o histórico familiar e a pele mais fina como fatores que enfraquecem o tecido.

De acordo com Selbach, a malha é produzida com dois tipos de fibra sintética, que se degradam em velocidades distintas, e funciona como reforço temporário. "O suporte age no período de cicatrização e vai sendo absorvido aos poucos, até que o tecido do próprio organismo assuma a sustentação. Ou seja, o material tem prazo para deixar de existir", afirma.

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Segundo o especialista, a utilização da malha pode ser considerada em cirurgias de elevação e de redução das mamas, procedimentos com implantes, reconstruções após mastectomia e operações de correção. "O formato da mama, as condições da pele, a cirurgia prevista e o resultado esperado pela paciente são considerados antes da indicação. Em parte dos casos, a técnica isolada basta, e a escolha é compartilhada com o cirurgião", conclui Selbach.