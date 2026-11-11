Mastopexia cresce 48% e amplia debate sobre apoio da mama

A mastopexia, cirurgia de levantamento das mamas, registrou o maior crescimento percentual entre os procedimentos listados na pesquisa global da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) com dados de 2025: alta de 48%. O procedimento ficou na quarta posição entre as cirurgias estéticas mais realizadas, atrás de pálpebras, lipoaspiração e aumento mamário, em um levantamento que contabilizou cerca de 17,9 milhões de cirurgias no mundo.

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Nesse cenário, a qualidade do tecido mamário passou a ocupar espaço nas discussões da especialidade. Segundo o cirurgião plástico Vinícius Spiandorello, a técnica do cirurgião não é o único fator que define a permanência do resultado. "A estrutura da mama pode enfraquecer com a idade, depois de gestações e amamentação, com emagrecimentos e ganhos de peso expressivos ou por herança genética, o que limita a capacidade do tecido de manter o formato", afirma. Pele mais fina e operações mamárias anteriores também aparecem entre os fatores de fragilidade.

Para esses casos, cirurgiões têm recorrido a malhas cirúrgicas sintéticas reabsorvíveis, posicionadas durante a operação como reforço temporário da estrutura da mama. De acordo com Spiandorello, o material serve de apoio à estrutura mamária durante a cicatrização, período em que o organismo forma tecido conjuntivo próprio. A malha não é permanente: ao longo de alguns anos, ela é absorvida pelo corpo.

O comportamento do material costuma ser descrito em três etapas. No pós-operatório inicial, o material oferece resistência para estabilizar os tecidos. Depois, fica mais flexível, o que permite ao organismo produzir tecido de sustentação. Na fase final, é totalmente absorvida e substituída pelo tecido do próprio paciente. Esse processo é possível porque a malha combina duas fibras sintéticas que se comportam em ritmos diferentes.

A recomendação, segundo o especialista, não é geral. O recurso pode entrar no planejamento de levantamentos e reduções das mamas, de cirurgias com implantes, tanto na colocação quanto na substituição, de reconstruções depois da retirada do tumor e de correções de operações anteriores. "Cada caso exige análise própria. Pesam a conformação da mama, a espessura e a elasticidade da pele, a operação programada e o que a paciente espera do resultado", explica Spiandorello.

A literatura sobre o tema ainda é recente. Estudo com 206 mulheres publicado em 2026 no Aesthetic Surgery Journal Open Forum registrou reintervenção cirúrgica em 4,9% das pacientes, com seguimento médio de 9,2 meses. Os próprios autores apontam como limitações a ausência de grupo de comparação e o acompanhamento curto.

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Para Spiandorello, esses dados reforçam a necessidade de acompanhamento prolongado. "O seguimento de longo prazo é o que permite avaliar, com mais precisão, o desempenho do material e a estabilidade do resultado ao longo dos anos", conclui o cirurgião.