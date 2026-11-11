Decentraland Lança Fundo para Criadores para Remunerar Criadores Independentes por Jogos que o Público Adora

LONDRES, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Decentraland, o mundo de jogos sociais gratuitos para adultos, lançou hoje a Temporada Beta do seu Fundo para Criadores , uma premiação de US$ 30 mil dividida entre os desenvolvedores de acordo com o engajamento dos jogadores em seus games. Os criadores já podem se inscrever no Creator Hub da Decentraland a partir de hoje. O primeiro ciclo de pagamentos começa em 15 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para os desenvolvedores independentes, o maior desafio costuma começar justamente depois que o jogo fica pronto. Um criador solo ou uma dupla pode desenvolver um game que o público adore e, ainda assim, não obter nenhum retorno financeiro com ele. Na maioria das plataformas, a receita só aparece quando um título ganha destaque, mas alcançar essa visibilidade exige competir com uma enxurrada constante de novos lançamentos e seus algoritmos. A Decentraland foi projetada exatamente para esses desenvolvedores independentes e pequenas equipes. Qualquer pessoa pode baixar o Creator Hub gratuitamente e publicar um jogo na plataforma para computador e dispositivos móveis, sem arcar com custos de licenças de engine ou servidores. Os avatares e os recursos sociais já vêm integrados ao sistema, enquanto as ferramentas de IA auxiliam na programação, viabilizando que os desenvolvedores foquem nas mecânicas e na narrativa. Assim que o jogo é lançado, o Fundo para Criadores os remunera de acordo com os jogadores que conseguem atrair e reter.

Mais de US$ 660 mil Destinados aos Criadores em 2025

Em 2025, os programas da Decentraland distribuíram mais de US$ 660 mil aos criadores em forma de apoio, remunerações e financiamentos. Esse montante incluiu pagamentos para os participantes de chamadas abertas remuneradas e concursos ligados a eventos como a Semana da Arte e o Festival de Música. Esses valores somaram-se ao que os desenvolvedores já faturavam com as vendas em suas próprias lojas. Esse suporte continuou em 2026, com mais de US$ 349 mil pagos aos criadores até o momento. Agora, o Fundo para Criadores entrega algo que a comunidade sempre pediu: uma remuneração contínua enquanto os jogadores seguirem se divertindo com o game.

"O objetivo final da Decentraland é garantir que o futuro do software não pertença a nenhuma empresa específica, e esse princípio está presente em tudo o que fazemos", afirmou Esteban Ordano, Diretor Executivo e cofundador da Decentraland. "Desenvolvemos a infraestrutura deste mundo virtual para capacitar os criadores que utilizam a plataforma na construção de seus games. Um ponto fundamental para alcançar essa meta é assegurar que eles possam obter financiamento e ser remunerados pelo que produzem. O Fundo para Criadores é mais um passo nessa direção: um desenvolvedor independente com um jogo que o público adora deve poder lucrar com ele aqui, sem depender do apoio de um grande estúdio ou de parcerias com propriedades intelectuais de grandes marcas."

Para os criadores, o grande diferencial está na recorrência dos pagamentos. "Receber pagamentos de forma contínua faz você sentir que está realmente construindo algo profissionalmente", afirmou stom, criador da Decentraland desde 2021.

Como Funciona a Temporada Beta do Fundo para Criadores

A Temporada Beta ocorre de 15 de novembro a 31 de dezembro de 2026. O fundo de US$ 30 mil é dividido em três ciclos de US$ 10 mil cada, pagos em USDC. A Decentraland Foundation e a DCL Regenesis Labs financiam a iniciativa em conjunto. Ao final de cada ciclo, a parcela destinada a cada criador é calculada com base no engajamento dos jogadores com o seu game:

Novos gamers que entram na Decentraland por meio do game

Tempo que os jogadoras passam ativos dentro do jogo

Jogadores que retornam ao game



Ciclo Datas Premiação Ciclo 1 15 a 30 de novembro US$ 10.000 em USDC Ciclo 2 1 a 15 de dezembro US$ 10.000 em USDC Ciclo 3 16 a 31 de dezembro US$ 10.000 em USDC

Os pagamentos são distribuídos em até duas semanas após o término de cada ciclo.

Criadores com 18 anos ou mais que possuam um LAND, NAME ou World da Decentraland onde seu game ou experiência esteja implementado podem participar se inscrevendo no Creator Hub da Decentraland e aceitando os Termos do Programa. Os games mais bem colocados e suas respectivas premiações aparecerão em um ranking público. Todos os jogos passam por uma verificação para detectar bots e atividades fraudulentas, e apenas jogadores reais com 18 anos ou mais nos aplicativos oficiais da Decentraland para computador e dispositivos móveis são contabilizados para os pagamentos.

A Temporada Beta do Fundo para Criadores foi projetada para evoluir. O objetivo de longo prazo é consolidar uma economia completa para criadores na Decentraland, onde os games e as experiências que o público adora continuem recompensando os desenvolvedores independentes por trás deles. Os planos para as próximas temporadas de 2027 serão divulgados após o encerramento da Temporada Beta.

Os Criadores Ficam com Tudo o que Ganham

A Decentraland não pertence a nenhuma empresa controladora. Ela foi desenvolvida pela Decentraland Foundation, uma organização sem fins lucrativos, e pela DCL Regenesis Labs, outra organização sem fins lucrativos financiada pela Decentraland DAO. Nenhuma das duas organizações retém qualquer porcentagem dos ganhos dos criadores. A pequena taxa de 2,5% cobrada sobre as vendas na Loja vai diretamente para o fundo comunitário da Decentraland DAO:

Loja: os criadores ficam com 97,5% de cada venda de itens Wearables e Emotes.

Revendas: os criadores recebem 2,5% em cada revenda de seus itens no Marketplace.

Gorjetas: os criadores ficam com 100% de cada gorjeta enviada pela comunidade.



Para um criador solo ou uma equipe pequena, o grande diferencial é que essas receitas se acumulam. Um único game pode gerar pagamentos pelo Fundo para Criadores e gorjetas dos jogadores, enquanto os Wearables e Emotes criados pelo mesmo desenvolvedor continuam gerando receita na Loja e a cada revenda. Com fontes de renda vindas de diferentes frentes ao mesmo tempo, o criador não precisa apostar tudo em um único sucesso.

Skills de IA Disponíveis para Todos os Criadores

No passado, um dos principais desafios para os novos criadores era dominar a base de código da Decentraland antes de começar a desenvolver. Agora, todos os criadores da Decentraland têm acesso direto às Skills oficiais do SDK da Decentraland , que são 28 conjuntos de instruções prontos que ensinam ferramentas de programação com IA a desenvolver para a plataforma. Os criadores descrevem o que desejam em linguagem natural, e uma ferramenta de programação com IA, como o Claude Code ou o Cursor, faz o trabalho pesado. As Skills abrangem todo o processo, desde a configuração de um primeiro cenário até a adição de recursos multiplayer e a publicação em um World, eliminando a necessidade de conhecer TypeScript para começar.

Os criadores configuram as Skills com um único comando, e novos pacotes são adicionados sempre que lançados pela Decentraland. Outras ferramentas de IA auxiliam os desenvolvedores a planejar um game antes de sua criação e testá-lo na plataforma, garantindo que um criador solo tenha sempre um parceiro de testes à disposição.

Mais Maneiras de Monetizar na Decentraland

Wearables e Emotes: crie roupas e animações para avatares, venda-as na Loja e fique com 97,5% de cada venda.

Buildathons, game jams e concursos sazonais: desafios curtos e temáticos com premiações rápidas, sem a necessidade de desenvolver um jogo completo.

Subsídios: o DCL Regenesis Labs Grants Program financia projetos de maior porte em fase de desenvolvimento.

Creator Success: um programa exclusivo para inscritos, lançado no terceiro trimestre de 2026, que oferece financiamento em etapas para games prontos para escalar, começando com até US$ 4.100 para uma primeira versão jogável.

Trabalhos sob encomenda: estúdios independentes e freelancers desenvolvem experiências personalizadas para marcas e comunidades.

Compras in-game dos criadores: recurso previsto para o primeiro trimestre de 2027, que dará aos desenvolvedores mais controle sobre a monetização de seus próprios games.

GAME OVER: O Game Jam de 2026 Começa no Final de Novembro

Um game jam é uma porta de entrada acessível para criadores iniciantes. Muitos dos principais desenvolvedores da Decentraland começaram dessa forma.

O próximo evento, GAME OVER: 2026, tem início no final de novembro. Com o tema Final Boss, os participantes são desafiados a desenvolver uma fase final com uma batalha épica contra o chefe, disputando uma fatia da premiação total de US$ 8 mil. Os interessados podem acompanhar a Decentraland nas redes sociais para não perderem a abertura das inscrições.

A competição dá sequência ao FriendZone Buildathon , realizado entre 14 de agosto e 4 de setembro de 2026. Na ocasião, os criadores enviaram 65 projetos de games sociais para o aplicativo móvel da Decentraland, concorrendo a uma premiação total de US$ 8 mil, paga em MANA e dividida entre cinco projetos vencedores. Os projetos de maior destaque também podem ser avaliados para receber subsídios ou financiamento do programa Creator Success no futuro. O primeiro lugar ficou com o Battle Zone, um game de combate aéreo multiplayer. A lista completa dos vencedores está disponível no DoraHacks.

"Unimos nossos recursos aos da Fundação para oferecer aos criadores uma jornada clara, desde a primeira participação em um game jam até um projeto financiado", afirmou Gino Cingolani, Diretor Executivo da DCL Regenesis Labs. "A Regenesis Labs é financiada pela DAO, portanto nosso papel é direcionar esses recursos para tornar a Decentraland cada vez melhor para jogadores e criadores. E apoiar as pessoas que desenvolvem ótimas experiências é a maneira mais direta de alcançar esse objetivo."

A partir de hoje, os criadores já podem aderir ao Creator Fund no Creator Hub da Decentraland. Todos os detalhes estão disponíveis em decentraland.org/creator-fund .

Sobre a Decentraland

A Decentraland é um mundo de games sociais gratuito, onde você pode jogar e socializar com outros adultos online. Fundada em 2015 e aberta ao público em 2020, a plataforma não pertence a nenhuma empresa controladora. Ela é apoiada pela organização sem fins lucrativos Decentraland Foundation, e os criadores detêm a propriedade total de tudo o que desenvolvem. A Decentraland está disponível para computador, incluindo a Epic Games Store , e para dispositivos móveis . Saiba mais em decentraland.org .

Sobre a DCL Regenesis Labs

A DCL Regenesis Labs é o braço executivo da Decentraland DAO, criada para dar vida a iniciativas impulsionadas pela comunidade. A organização desenvolve softwares de código aberto para a Decentraland, como o aplicativo móvel, o cliente web e as ferramentas para desenvolvedores, e administra programas comunitários voltados aos criadores.

Contato com a Mídia

Kim Currier, Diretora de Parcerias e Marketing

press@decentraland.org

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dúvidas sobre o Fundo para Criadores: creatorfund@decentraland.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9875499)