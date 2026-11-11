El Niño reforça debate sobre consumo sustentável

O avanço do El Niño em 2026 e as discussões sobre mudanças climáticas têm ampliado a atenção para práticas de sustentabilidade nos diferentes setores da economia brasileira. Nesse cenário, o uso de recursos naturais, a geração de resíduos e o reaproveitamento de materiais também entram na pauta das empresas, especialmente no planejamento de campanhas institucionais e ações corporativas.

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De acordo com o quinto boletim do Painel El Niño 2026-2027, publicado em 31 de outubro pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o fenômeno apresenta elevada probabilidade de alcançar intensidade muito forte a partir de novembro. As projeções para o trimestre de novembro de 2026 a janeiro de 2027 indicam maior probabilidade de chuvas acima da média na Região Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste.

Em grande parte do Norte e em áreas do Nordeste e Centro-Oeste, a tendência é de precipitações abaixo da média. As temperaturas devem permanecer acima da faixa normal em quase todo o país. O documento reúne análises de diferentes instituições federais e aponta a necessidade de acompanhamento das condições climáticas e de seus possíveis impactos no território nacional.

Paralelamente às projeções climáticas, a economia circular ganha espaço nas discussões sobre os modelos de produção e consumo. Segundo a Sondagem Especial nº 102 – Economia Circular 2026, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com mais de 1.600 representantes do setor industrial, 57% das empresas pesquisadas adotam pelo menos uma prática de economia circular.

Entre as iniciativas mais frequentes estão a reciclagem de produtos, mencionada por 32% das indústrias, a logística reversa de produtos e embalagens, com 26%, e a incorporação de materiais reciclados ou recuperados nos produtos, também com 26%. O levantamento aponta ainda que, entre as indústrias que adotam essas práticas, 57% acreditam que elas contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Nesse contexto, os brindes ecológicos podem integrar iniciativas relacionadas ao reaproveitamento de recursos e à redução do consumo de materiais descartáveis. Garrafas reutilizáveis, sacolas de tecido, cadernos produzidos com papel reciclado e acessórios confeccionados com fibras naturais são exemplos de itens que podem prolongar o tempo de utilização dos materiais. Entretanto, o impacto ambiental dessas alternativas depende de fatores como a origem da matéria-prima, os processos de fabricação, o transporte, a frequência de uso e a destinação após o descarte.

Para Caique Pedrilli, CEO da Hakuna Matata Brindes, a escolha dos materiais deve considerar esses aspectos. “A utilização de itens reutilizáveis permite associar ações de relacionamento empresarial a práticas de redução de desperdício, desde que a escolha considere a durabilidade e a real possibilidade de reaproveitamento dos materiais”, afirma.

A durabilidade também está relacionada à redução da substituição frequente de produtos e à utilização mais prolongada dos recursos empregados na fabricação. Para Gabriel Garcia, CEO da Simple Brindes, esse aspecto precisa ser considerado no planejamento de ações corporativas. “A durabilidade precisa ser considerada durante a escolha dos materiais. Um item que permanece em utilização por mais tempo pode representar uma alternativa ao consumo de produtos descartáveis”, destaca.

Outro ponto envolve a rastreabilidade e a destinação dos materiais utilizados na fabricação dos itens. A identificação da origem das matérias-primas e das possibilidades de reaproveitamento permite avaliar melhor o ciclo de vida dos produtos.

Segundo Hygor Rodrigues, CEO da Golf Brindes, a sustentabilidade também está relacionada às decisões tomadas durante o planejamento das ações institucionais. “A escolha de materiais reciclados e reutilizáveis precisa estar acompanhada de informações sobre sua origem, utilização e descarte, para que as iniciativas tenham coerência ambiental”, explica.

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A relação entre o El Niño, as mudanças climáticas e as práticas de consumo evidencia a necessidade de considerar os impactos ambientais em diferentes etapas da cadeia produtiva. Embora a utilização de brindes reutilizáveis não interfira diretamente na ocorrência de fenômenos climáticos, a escolha de materiais duráveis, reciclados ou reaproveitados pode contribuir para iniciativas de economia circular, desde que acompanhada de critérios adequados de produção, utilização e descarte. Dessa forma, o planejamento das ações corporativas também passa a integrar as discussões sobre eficiência no uso de recursos e redução da geração de resíduos.