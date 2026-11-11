Corinthians disputa o Campeonato Brasileiro de Remo Master

O Sport Club Corinthians Paulista participa do Campeonato Brasileiro de Remo Master 2026, que será realizado entre os dias 12 e 15 de novembro, na Raia Olímpica da Cidade Universitária, na Universidade de São Paulo (USP). A competição reúne aproximadamente 300 atletas de 32 clubes, representantes de 11 estados brasileiros, em uma programação que prevê 140 provas.



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Na delegação corinthiana são 48 remadores, sendo 36 homens e 12 mulheres. A equipe chega à competição após uma temporada de destaque no cenário internacional, com a participação no Campeonato Mundial de Remo Masters, realizado em setembro, em Bled, na Eslovênia.

Para Giovanni M. Cardoso, remador master do Corinthians e cofundador da Mondial e da AIWA Brasil, disputar o campeonato nacional representa uma oportunidade de avaliar o trabalho desenvolvido ao longo da temporada. “Depois de uma temporada internacional bastante competitiva, voltar a disputar o Campeonato Brasileiro é uma oportunidade importante de colocar à prova o trabalho realizado nos treinamentos. O remo exige disciplina, estratégia e, principalmente, sintonia entre os integrantes do barco. Cada competição traz novos desafios e a motivação de buscar bons resultados”, afirma Giovanni.

A edição de 2026 é organizada pela Confederação Brasileira de Remo (CBR), com o apoio de cinco clubes paulistas: Sport Club Corinthians Paulista, CEPEUSP, Club Athletico Paulistano, Clube de Regatas Bandeirante e Esporte Clube Pinheiros.

Para Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do Corinthians, sediar e apoiar uma competição dessa dimensão reforça a importância da colaboração entre os clubes para o desenvolvimento da modalidade no país. “Um campeonato nacional com a participação de clubes de 11 estados demonstra a abrangência da modalidade no Brasil. Para o Corinthians, é uma forma de contribuir para o fortalecimento do esporte, promover o intercâmbio entre atletas e incentivar a continuidade da prática do remo em diferentes faixas etárias”, ressalta Dorival.

Com quatro dias de programação e 140 provas previstas, o Campeonato Brasileiro de Remo Master 2026 reúne atletas de diferentes regiões do país na raia olímpica da USP, para uma das principais competições nacionais da modalidade.

Serviço:

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Evento: Campeonato Brasileiro de Remo Master 2026 (Brasil)

Data: 12 a 15 de novembro de 2026

Local: Raia Olímpica da Cidade Universitária – USP, São Paulo (SP)

Organização: Confederação Brasileira de Remo (CBR)