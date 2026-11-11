El Niño amplia debate sobre sustentabilidade nas empresas

O avanço do El Niño e as discussões sobre mudanças climáticas têm ampliado a atenção das empresas para práticas de sustentabilidade, gestão de recursos naturais e redução de resíduos. No Brasil, as projeções climáticas para os próximos meses indicam temperaturas acima da média em grande parte do território nacional, cenário que também reforça a importância do planejamento e da adoção de medidas para reduzir impactos ambientais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o quinto boletim do Painel El Niño 2026-2027, divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em outubro e atualizado em novembro, há elevada probabilidade de intensificação do fenômeno, com possibilidade de atingir intensidade extrema a partir deste mesmo mês. As projeções para o período de novembro de 2026 a janeiro de 2027 indicam temperaturas acima da média em quase todo o Brasil, além de diferenças na distribuição das chuvas entre as regiões. As informações reforçam a necessidade de monitoramento climático e preparação diante de possíveis eventos extremos.

Paralelamente, a economia circular ganha espaço nas discussões sobre alternativas para melhorar a utilização de matérias-primas e reduzir desperdícios nos processos produtivos. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), intitulada Sondagem Especial nº 102 – Economia Circular 2026, realizada com mais de 1.600 representantes da indústria brasileira, identificou que 57% das empresas industriais adotam pelo menos uma prática relacionada ao conceito. Entre as iniciativas estão reciclagem, logística reversa e incorporação de materiais reciclados ou recuperados aos produtos.

Essa discussão também alcança o mercado de brindes corporativos, no qual a escolha dos materiais pode integrar estratégias de consumo consciente. Garrafas reutilizáveis, sacolas de tecido, cadernos produzidos com papel reciclado e acessórios de fibras naturais são exemplos de itens que podem favorecer o reaproveitamento de materiais. Entretanto, a avaliação dos impactos ambientais depende de fatores como origem dos insumos, processos de fabricação, transporte, durabilidade e destinação após o uso.

Nesse contexto, Caique Pedrilli, CEO da Hakuna Matata Brindes, destaca a importância de considerar o ciclo de vida dos materiais na escolha de itens corporativos. “Materiais duráveis e reutilizáveis podem reduzir descartes quando são usados por mais tempo. A escolha precisa considerar a finalidade do item, sua vida útil e as possibilidades de reaproveitamento”, afirma.

A análise do ciclo de vida dos produtos também envolve práticas como reciclagem, reutilização e logística reversa, que podem contribuir para diminuir a demanda por matérias-primas virgens e efetivar o aproveitamento dos insumos. Para que esses resultados sejam alcançados, é necessário considerar toda a cadeia produtiva, desde a extração dos insumos até a destinação final. A substituição isolada de um material por outro, portanto, não representa necessariamente uma garantia de menor impacto ambiental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora iniciativas de sustentabilidade não tenham capacidade de alterar diretamente fenômenos naturais como o El Niño, elas podem integrar estratégias empresariais de redução de impactos ambientais. A ampliação da vida útil dos produtos, o reaproveitamento de materiais e a redução de resíduos são práticas associadas à economia circular e à gestão responsável de recursos, temas que ganham relevância diante dos desafios ambientais e climáticos.