PC AC abre 139 vagas com salários de até R$ 19,5 mil

A Polícia Civil do Acre abriu as inscrições para um novo concurso público com 139 vagas imediatas em seis cargos de nível superior. As remunerações iniciais variam de R$ 6.342,07 a R$ 19.505,66, conforme a função. Os interessados podem se inscrever pela internet até 14 de dezembro de 2026.

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A seleção contempla oportunidades para Delegado de Polícia Civil, Oficial Investigador de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista Policial. A organização está a cargo do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável por receber as inscrições e conduzir as etapas previstas no edital.



Vagas atendem áreas de investigação, perícia e identificação



O maior número de oportunidades é para Oficial Investigador de Polícia, com 74 vagas. Papiloscopista Policial tem 35 postos, enquanto Perito Criminal conta com 11. O edital também oferece oito vagas para Delegado, sete para Auxiliar de Necropsia e quatro para Perito Médico-Legista.

Os salários iniciais variam conforme o cargo. Delegado recebe R$ 19.505,66. Para Perito Criminal e Perito Médico-Legista, a remuneração é de R$ 14.629,25. Os cargos de Oficial Investigador, Auxiliar de Necropsia e Papiloscopista têm vencimento inicial de R$ 6.342,07.

Todas as funções exigem ensino superior, mas os requisitos de formação diferem. Para Delegado, é necessário bacharelado em Direito e comprovação de pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial. Oficial Investigador, Auxiliar de Necropsia e Papiloscopista exigem graduação em qualquer área. As carreiras de perícia requerem formação compatível com a especialidade; para Perito Médico-Legista, é exigida graduação em Medicina e registro profissional.

As vagas estão distribuídas entre a capital e municípios do interior. No caso de Oficial Investigador, a escolha é vinculada a municípios específicos. Para os demais cargos, a lotação considera as regionais previstas no edital. Do total de oportunidades, 12 são reservadas a pessoas com deficiência.



Inscrição, taxa e pedido de isenção



A inscrição deve ser feita no portal do Idecan, com preenchimento do formulário eletrônico e seleção do cargo e, quando aplicável, da área ou localidade de concorrência. A taxa custa R$ 105 para Oficial Investigador, Auxiliar de Necropsia, Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista. Para Delegado, o valor é de R$ 133. O pagamento pode ser realizado até 15 de dezembro.

O prazo para solicitar isenção da taxa é mais curto: os pedidos devem ser apresentados nos dias 11 e 12 de novembro, com envio da documentação exigida. O benefício pode ser solicitado por candidatos inscritos no CadÚnico que atendam ao critério de baixa renda, doadores de sangue e de medula óssea, pessoas que prestaram serviço à Justiça Eleitoral do Acre e doadoras de leite materno, conforme as condições estabelecidas no edital.



Provas estão marcadas para 24 de janeiro



As provas objetiva e discursiva estão previstas para 24 de janeiro de 2027. A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha para todos os cargos. Para avançar, será necessário alcançar pelo menos metade da pontuação total, além de cumprir as notas mínimas previstas para cada disciplina ou bloco de conhecimentos.

A prova discursiva também será eliminatória e classificatória. Os candidatos aos cargos que não sejam Delegado farão uma redação sobre conhecimentos específicos, com extensão de 20 a 30 linhas. Para Delegado, a avaliação inclui uma peça prática de polícia judiciária e dois estudos de caso jurídicos.

O processo seletivo prevê ainda prova de títulos, teste de aptidão física, exame psicotécnico, avaliações médica e toxicológica e investigação criminal e social. A prova oral será aplicada exclusivamente aos candidatos a Delegado. As etapas posteriores às provas escritas estão previstas para ocorrer em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, conforme o cronograma e as regras do concurso.

A distribuição das questões muda de acordo com a carreira. Para os cargos que não sejam Delegado, conhecimentos específicos correspondem a 60 das 100 questões. Para Delegado, a avaliação dá maior peso aos conhecimentos jurídicos. A preparação também deve considerar as etapas físicas e discursivas, que têm critérios próprios de aprovação.



Principais datas do concurso PC AC



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Inscrições: de 11 de novembro a 14 de dezembro de 2026

Solicitação de isenção da taxa: 11 e 12 de novembro de 2026

Último dia para pagamento: 15 de dezembro de 2026

Divulgação dos locais de prova: prevista para 15 de janeiro de 2027

Provas objetiva e discursiva: 24 de janeiro de 2027



As datas podem ser alteradas conforme previsão do edital e comunicados oficiais. O candidato deve acompanhar as atualizações e conferir os requisitos, a distribuição das vagas e as regras específicas do cargo escolhido antes de concluir a inscrição.



Perguntas frequentes



Quantas vagas oferece o concurso da Polícia Civil do Acre?



São 139 vagas imediatas, distribuídas entre seis cargos de nível superior.



Qual é o salário inicial mais alto?



A remuneração inicial de Delegado é de R$ 19.505,66. Para Perito Criminal e Perito Médico-Legista, o valor é de R$ 14.629,25.



Até quando é possível se inscrever?



As inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro de 2026, pela internet, no portal do Idecan.



Quando serão aplicadas as provas?



As provas objetiva e discursiva estão previstas para 24 de janeiro de 2027.

