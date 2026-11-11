Fala Norte Nordeste 2026 reúne grandes nomes em Fortaleza

De 25 a 27 de novembro, o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, sediará a 10ª edição do Fala Norte Nordeste 2026 – Congresso e Exposição de Mídia, Tecnologia, Inovação e Radiodifusão, reunindo profissionais de todo o país para três dias de debates, workshops e negócios.

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Organizado pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT), com apoio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e das associações estaduais do Norte e Nordeste, o evento contará com mais de 90 palestrantes, painelistas e moderadores distribuídos em três palcos simultâneos, abordando inteligência artificial, jornalismo, publicidade, cinema, música, humor, esporte, produção audiovisual e redes sociais.

Entre os convidados estão a jornalista e fundadora do MyNews, Mara Luquet; Tuta Neto, diretor de Novos Negócios da Jovem Pan e CEO da Sampi; Patrícia Régio, responsável pela área de Afiliadas da Globo; e Maria Cláudia Santos, diretora executiva de Conteúdo e Operações da Rádio Itatiaia, que falará sobre atuação multiplataforma. Também participarão Joana Thimóteo, diretora executiva do Gênero Música dos Estúdios Globo; Chico Leão, diretor da PromoGlobo; e Lauro Teixeira, diretor de Inteligência e Mercado da Globo.

O congresso dará destaque à produção regional, com a presença do humorista e cantor Falcão, do cineasta cearense Halder Gomes e da diretora de elenco Luciana Vieira, ligada ao filme Feito Pipa, selecionado para representar o Brasil na disputa do Oscar 2027. A inteligência artificial será discutida em sessões sobre jornalismo, publicidade, música e interatividade, com a participação de Tarik Hadi, fundador e CEO da Rooster.

Especialistas internacionais e representantes da Xperi abordarão o conceito de rádio híbrido e da DTV+ (TV 3.0), enquanto o Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estarão presentes para atender radiodifusores. O Banco do Nordeste anunciará a assinatura de convênios com associações estaduais, ampliando o acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para investimentos em equipamentos e modernização tecnológica.

Para a presidente da ACERT, Carmen Lúcia Dummar Azulai, a diversidade da programação reflete a expansão da própria radiodifusão. “A radiodifusão não está em transição. Está em expansão e reposicionamento estratégico. O rádio e a televisão estão presentes em diferentes plataformas, alcançando as pessoas de novas maneiras. Queremos compartilhar experiências, explorar as possibilidades da tecnologia e, sobretudo, valorizar a riqueza dos conteúdos que produzimos”, destaca.

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Além das palestras, o programa inclui workshops, podcasts ao vivo e uma feira de equipamentos e serviços para rádio, TV e produção audiovisual. O Prêmio Aboio, que valoriza a criatividade regional, e a iniciativa Rádio & Mercado em Sintonia, da ABERT, também farão parte da programação.