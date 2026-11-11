Exposição sobre Holodomor chega à Oca em São Paulo

A partir de 21 de novembro, a Oca, no Parque Ibirapuera, recebe a exposição multimídia “Vou contar a vocês histórias da Ucrânia…”. Criada pelo Museu Nacional do Holodomor-Genocídio (Kiev, Ucrânia), a mostra chama a atenção para o Holodomor, a fome-genocídio orquestrada pelo regime totalitário soviético contra o povo ucraniano em 1932-1933.

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Por meio de evidências históricas, depoimentos de sobreviventes coletados pelo Museu em trabalhos de campo por toda a Ucrânia, elementos multimídia e arte têxtil contemporânea, a exposição convida o público a refletir sobre experiências pessoais de superação das consequências do genocídio e sobre a importância permanente de respeitar os direitos humanos fundamentais, preservar a memória e enfrentar a violência totalitária. A exposição integra o projeto “Apoio ao Museu Nacional do Holodomor-Genocídio da Ucrânia”, implementado pela Cowater International em parceria com a Canada-Ukraine Foundation, com financiamento do Global Affairs Canada.

“Com esta exposição, queremos apresentar a Ucrânia ao público brasileiro por meio das histórias de seu povo. Nosso Museu reuniu inúmeros depoimentos de sobreviventes do Holodomor — pessoas que encontraram forças para reconstruir suas vidas e transmitir suas memórias às gerações seguintes. Ao unir essas vozes à arte têxtil contemporânea, exploramos como as famílias preservam suas histórias e como essas histórias sustentam a cultura, a identidade e o senso de dignidade de um povo. Compartilhar essa memória é também uma forma de afirmar o valor da liberdade e a responsabilidade de impedir que crimes como esse voltem a acontecer”, afirma Lesia Hasydzhak, diretora-geral do Museu Nacional do Holodomor-Genocídio.

Projetos ucranianos raramente aparecem na cena cultural brasileira, o que faz de “Vou contar a vocês histórias da Ucrânia…” um acontecimento instigante por si só. Os curadores exploram as experiências de pessoas que testemunharam grandes rupturas históricas provocadas por transformações globais. Eles convertem o marcante espaço expositivo da Oca, em São Paulo, em uma tapeçaria de histórias de diferentes épocas, convidando os visitantes a encontrar conexões com suas próprias emoções e vivências.

Uma dessas histórias é contada pela equipe do Museu Nacional do Holodomor-Genocídio, que trabalha para resgatar a verdade, por muito tempo silenciada, sobre o genocídio perpetrado pelo regime de Stalin na Ucrânia em 1932–1933. O nome Holodomor combina as palavras ucranianas para “fome” e “morte em massa”, ressaltando o caráter deliberado e a dimensão do crime. Em trabalhos de campo por toda a Ucrânia, o Museu reuniu inúmeros depoimentos de pessoas que sobreviveram a esses horrores e encontraram forças para seguir em frente, preservando histórias pessoais que hoje fazem parte da memória coletiva de uma nação.

Milhares de famílias ucranianas guardam seus próprios relatos do Holodomor, entre elas a da artista Oksana Briukhovetska. Ela conta sua história por meio da série de colagens têxteis feitas à mão “A Árvore da Vida, a Árvore da Sobrevivência”. A árvore da vida evoca a abundância e a fertilidade da terra ucraniana, onde a fome parece quase inimaginável, enquanto a árvore da sobrevivência encarna o trauma impresso nos hábitos de gerações.

“Minhas obras buscam traduzir os conceitos ligados a esse acontecimento histórico, que vão da abundância e da vida ao seu contraste com a degradação e o desaparecimento gradual dos alimentos e das pessoas, à medida que as cores vivas dão lugar a silhuetas monocromáticas que expressam vazio e perda. O silenciamento histórico, a terra e a memória reprimida, o trauma transgeracional e os hábitos alimentares herdados também estão representados na exposição”, explica Oksana.

Hoje, a agressão da Rússia contra a Ucrânia confere à experiência histórica do Holodomor uma trágica atualidade. Ao mesmo tempo, essa memória molda a compreensão dos ucranianos sobre liberdade e dignidade, fortalecendo sua determinação de resistir e de impedir que o genocídio se repita.

Os visitantes também serão convidados a participar de “Os Fios da História”, projeto participativo de criação de um painel têxtil que reúne contribuições de pessoas de todo o mundo. Quando concluído, o painel será levado ao Museu Nacional do Holodomor-Genocídio, em Kiev.

“Durante décadas, a União Soviética negou que a fome tivesse acontecido, e o tema foi apagado dos registros oficiais. O debate público só se tornou possível no fim dos anos 1980, com o afrouxamento da censura soviética e a abertura dos arquivos. A Rússia, sucessora legal da URSS, ainda se recusa a classificar o Holodomor como genocídio. A Ucrânia o reconhece oficialmente como genocídio desde 2006, e mais de 30 países e organismos internacionais adotaram a mesma posição, entre eles Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e o Parlamento Europeu. A Ucrânia homenageia as vítimas todo quarto sábado de novembro, que neste ano cai em 28 de novembro, enquanto a exposição estará em cartaz em São Paulo”, enfatiza Oleg Vlasenko, encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil.

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No Brasil, o reconhecimento oficial do Holodomor como genocídio está em análise no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 423/2022, apresentado pelo então senador Alvaro Dias, reconhece a fome de 1932–1933 como genocídio contra o povo ucraniano e institui o Dia de Memória do Holodomor, também a ser lembrado todo quarto sábado de novembro. O Senado aprovou o projeto em abril de 2022. Na Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado pela Comissão de Cultura e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em dezembro de 2025 e agora está pronto para votação em plenário.